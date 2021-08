Fila: Suchánkův smrtící Večírek. Co chtěl režisér říct podivnou hláškou po premiéře?

Autor divadelní hry Večírek Michal Suchánek se rozhodl své dílo převést do filmu. Je otázka, co ho to napadlo a proč, ale stalo se, je to film, který se obtížně srovnává s čímkoliv, co jsem kdy viděl, říká kritik Kamil Fila. Převod divadla na plátno má úplně jiné zákonitosti, snímek chtěl něco sdělit, ale asi ani sám autor neví co, odhaduje Fila v souvislosti s brífinkem po projekci.

3:33 Zabiják Kamila Fily - Večírek | Video: Kamil Fila, Jakub Zuzánek