Fila: Patří Ukrajina na Západ, či ne? Komedie se Zelenským je plná naděje

Současný ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se ještě jako herec proslavil postavou učitele dějepisu, který se shodou okolností stane právě hlavou státu. První řadu komediálního seriálu Sluha státu lze nyní dohledat na Netflixu.

"Zelenskyj je ideální představitel ‚malého člověka‘, který je v pravou chvíli autentický, což mu zvyšuje popularitu," tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Seriál označuje za jemnější komedii o tom, jak se lidé chovají k někomu, kdo se stane mocným.

"Člověk se při ní nesměje z plných plic, spíš si uvědomuje absurditu toho, jak něco nejde změnit, i když by Ukrajina chtěla být ‚západní’, ale neustále ji stahuje minulost a prapodivné návyky," dodává Fila.

Pokud se chce český divák na seriál podívat, musí si svůj uživatelský profil na Netflixu přepnout do angličtiny. Streamovací služba jej nabízí pod anglickým názvem Servant of the People, jednotlivé díly jsou opatřeny titulky pouze v tomto jazyce.