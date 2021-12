Fila: Je nový Matrix dobrý, nebo špatný film?

"Pokračování filmové série Matrix převrací na hlavu vše, co jsme si o ní mysleli," tvrdí filmový kritik Kamil Fila. Snímek je podle něj akční a výpravný, v jádru ale jde o kritiku komerčního systému a romanci dvou stárnoucích lidí.

Autoři se podle Fily také vymezují proti různým interpretacím, které se na sérii nabalily. "Je to film, který říká, někteří z vás to nepochopili správně a vnášíte do toho jiné významy, než které jsme zamýšleli my," tvrdí Fila.