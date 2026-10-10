Německý autoklub ADAC sáhl k výjimečnému kroku a vydal varování ještě před zveřejněním kompletních výsledků svých podzimních crashtestů. Dva modely zavedených výrobců při simulaci čelního nárazu propadly. U novorozeneckého vajíčka nevydržela přezka a figurína vyletěla ven, u větší protisměrné sedačky praskla skořepina.
ADAC udělil oběma sedačkám nejhorší možnou známku „nedostatečná“ a rodičům důrazně doporučuje se jim vyhnout. Jak je možné, že homologací prošly, ale v laboratorním testu pohořely? Běžné schvalovací zkoušky pro evropský trh jsou nastavené jako povinné minimum. Autokluby a zkušebny jako Stiftung Warentest jdou dál: simulují tvrdší nárazy a zkoušejí mezní nastavení, na která běžné předpisy nemyslí.
Právě krajní poloha se stala oběma modelům osudnou.
Figurína vyletěla ven
Nejděsivější moment testů přišel u novorozeneckého vajíčka Britax Römer Baby-Safe Pro, testovaného na základně Vario Base 5Z. Zkušební technici do něj posadili jedenáctikilovou figurínu a skořepinu sklopili do polohy vleže.
Při nárazu přezka pásů nevydržela nápor, povolila a figurína vylétla ze sedačky ven.
Výrobce podle ADAC reagoval tím, že jeho vlastní interní testy žádnou vadu neukázaly, a celou věc dál prověřuje. Oficiální svolávací akci ani výměnu sedaček zatím neoznámil.
Z výsledků německých zkoušek ale plyne podstatný detail: vajíčko neselhalo paušálně. Pokud bylo na stejné základně nastavené do vzpřímenější polohy, dítě ochránilo spolehlivě. Stejně tak bez zaváhání prošlo testem ve chvíli, kdy v autě nebyla základna a sedačku držel klasický tříbodový pás vozidla – v takovém upevnění obstála v sedě i v leže. Rodičům, kteří tuto sestavu doma mají, proto autoklub radí nepoužívat základnu v poloze vleže a v žádném případě se nepouštět do amatérských úprav popruhů.
Video: Takhle vypadá crash test Axkid Minikid Core z ADAC a ten s rozdílným výsledkem z Plus testu
Prasklá skořepina a ohnutý krk
Druhý malér potkal švédský Axkid a jeho model Minikid Core, určený pro děti od 40 do 125 centimetrů. Švédové staví svou pověst na nekompromisním protisměrném cestování, tady ale zkušebna narazila na konstrukční limit.
Při nárazu s třiadvacetikilovou figurínou – opět v nejvíce sklopené poloze – se sedačka posunula dopředu. Plastová základna vrazila do opěrné nohy a ta se zasunula. Tlak nevydržela skořepina u přezky, plast praskl a zámek pásů se vytrhl. Figurína sice zůstala uvnitř, snímače ale zaznamenaly prudké ohnutí krční páteře a nebezpečí, že dítě narazí do předního sedadla.
Reakce ze Švédska přišla obratem. Výrobce model okamžitě stáhl z nabídky a rozjel výměnu.
„Testování odhalilo výsledky, které nesplňují některé z interních požadavků společnosti Axkid,“ uvedl manažer značky pro bezpečnost a shodu s předpisy Daniel Lundgren a dodal: „Model Minikid Core úspěšně prošel povinným schvalovacím procesem a prokázal vysokou úroveň bezpečnosti v různých testovacích podmínkách, avšak pouhé splnění norem je pro nás teprve výchozím bodem. Pokud výsledek nedosahuje námi očekávané úrovně, okamžitě jednáme. Proto jsme se rozhodli stáhnout z oběhu a vyměnit všechny dotčené kusy modelu Minikid Core.“
Problém se týká výhradně verze Core, nikoliv ostatních sedaček z oblíbené rodiny Minikid.
V Česku sedačku stáhli z prodeje
V Česku mají majitelé propadlé sedačky nárok na bezplatnou výměnu za vyšší model Minikid 4 Pro.
„Lidé se zaregistrují na stránkách Axkidu, vyplní potřebné údaje a Axkid jim pro původní pošle svoz a rovnou jim přiveze i novou sedačku,“ popisuje Karel Sekereš, výhradní dovozce značky do Česka a majitel sítě prodejen Centrum autosedaček. Kusy, které ležely na tuzemských skladech, putují zpátky k výrobci.
Sekereš zároveň tlumí paniku a upozorňuje na laboratorní podmínky crashtestu. V reálném autě se totiž sedačka nainstalovaná podle návodu opírá svou zadní částí o opěradlo předního sedadla.
„V autě by se tohle nestalo,“ míní dovozce. Zároveň dodává, že v Česku se tohoto typu prodalo minimum: „Tento model v Česku nicméně příliš rozšířený nebyl. Několik našich zákazníků už se na nás v této souvislosti obrátilo, takže jsme jim poradili, jak postupovat.“
Samotný propadák v nezávislém testu neznamená, že vám prodejce v obchodě automaticky vrátí peníze, pokud k tomu nesáhne sám výrobce jako v případě Axkidu. Rodiče by si proto měli v autě ověřit především přesné výrobní štítky. U Britaxu záleží na tom, zda vajíčko poutáte na základnu Vario Base 5Z, nebo pouze pásem. U Axkidu rozhoduje označení na spodku skořepiny – svolávací akce míří jen na kusy se štítkem Minikid Core.
Zkušební komisaři zároveň připomínají pravidlo, které platí bez ohledu na značku sedačky: ani ten nejbezpečnější model nefunguje, pokud v něm dítě sedí v tlusté zimní bundě nebo s povolenými popruhy. Pásy musí k tělu přiléhat natěsno.
Kompletní tabulky a podrobné výsledky letošního podzimního testu zveřejní ADAC na konci října.
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