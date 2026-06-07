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Magazín

Fenomén matcha: zázračný elixír zdraví, nebo jen předražený čaj? Odborníci mají jasno

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Matcha dnes patří mezi nejvýraznější trendy moderní gastronomie a zdravého životního stylu. Zelený nápoj s typickou smaragdovou barvou zaplnil kavárny, sociální sítě i domácí kuchyně. Jenže za jeho popularitou nestojí jen atraktivní vzhled. Historie matchy sahá více než tisíc let do minulosti a její příběh začíná v době, kdy se zelený čaj používal především jako léčivý prostředek.

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Na Západě se matcha proměnila do mnoha moderních variant. Oblíbené jsou zejména matcha latte s mlékem nebo rostlinnými alternativami, ledové nápoje či sladké dezerty. Odborníci ale upozorňují, že přidání mléka může částečně ovlivnit vstřebávání antioxidantů. Foto: Shutterstock
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Práškový zelený čaj pochází původně z Číny, odkud se podle historických pramenů dostal během dynastie Tang do Japonska. Už ve 3. století našeho letopočtu si lidé zelený čaj spojovali s úlevou při horečkách, otocích nebo dalších zdravotních obtížích.

Zásadní proměna ale přišla až ve 12. století, kdy zenový mnich Eisai představil nový způsob přípravy: jemně mletý čaj rozmíchal v horké vodě a vytvořil nápoj, který připomíná dnešní matchu. Právě v Japonsku se z pití matchy stal v průběhu staletí rituál. Čajový obřad známý jako chanoyu nestaví jen na samotném nápoji, ale také na klidu, soustředění a vědomém prožívání přítomného okamžiku.

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Matcha se tehdy rozšířila i mezi samuraje, kteří ji pili kvůli podpoře koncentrace a psychické odolnosti. Na rozdíl od běžného zeleného čaje se matcha vyrábí z čajových lístků, které jsou před sklizní zastíněné. Díky tomu obsahují vyšší množství chlorofylu, aminokyselin a antioxidantů. Zásadní rozdíl je i v samotné konzumaci.

Zatímco u klasického zeleného čaje se lístky pouze louhují, u matchy člověk přijímá celý jemně namletý list. Právě proto bývá její účinek výraznější. „Matcha obsahuje kofein a zároveň aminokyselinu L-theanin, což vytváří kombinaci soustředění a stabilní energie bez prudkých výkyvů,“ vysvětluje farmaceutka Kamila Horníčková.

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Podle ní jde o jeden z důvodů, proč si matcha získala tak silnou popularitu mezi lidmi, kteří hledají alternativu ke kávě. Zatímco klasická káva bývá spojována s rychlým nástupem energie a následným útlumem, u matchy lidé často popisují delší a klidnější efekt.

Pozor na kombinaci s mlékem

Odborníci upozorňují, že právě kombinace kofeinu a L-theaninu může podporovat koncentraci i mentální výkon bez pocitu nervozity. „Právě tato kombinace účinků dělá z matchy funkční nápoj, nikoliv jen trend,“ doplňuje Horníčková. Matcha je podle ní spojována také s podporou metabolismu, vitality a ochranou buněk před oxidačním stresem díky vysokému obsahu antioxidantů.

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Lidé po ní často sahají během období únavy nebo při zvýšené psychické zátěži. Velkou roli ale hraje i způsob přípravy. Tradiční japonská varianta se připravuje pouze z horké vody a kvalitního čajového prášku. Matcha se rozmíchává bambusovou metličkou zvanou chasen, která vytvoří jemnou pěnu a hladkou konzistenci bez hrudek.

Na Západě se však matcha proměnila do mnoha moderních variant. Oblíbené jsou zejména matcha latte s mlékem nebo rostlinnými alternativami, ledové nápoje či sladké dezerty. Odborníci ale upozorňují, že přidání mléka může částečně ovlivnit vstřebávání antioxidantů.

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„V tradičním japonském pojetí je hlavní důraz kladen na čistou chuť, kvalitu a samotný rituál přípravy,“ říká Horníčková. Moderní západní verze jsou podle ní přístupnější pro začátečníky a často mají jemnější chuť.

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Zdroj: Lékárna.cz, autorský text

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