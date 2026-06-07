Fenomén matcha: zázračný elixír zdraví, nebo jen předražený čaj? Odborníci mají jasno

Matcha dnes patří mezi nejvýraznější trendy moderní gastronomie a zdravého životního stylu. Zelený nápoj s typickou smaragdovou barvou zaplnil kavárny, sociální sítě i domácí kuchyně. Jenže za jeho popularitou nestojí jen atraktivní vzhled. Historie matchy sahá více než tisíc let do minulosti a její příběh začíná v době, kdy se zelený čaj používal především jako léčivý prostředek.
Práškový zelený čaj pochází původně z Číny, odkud se podle historických pramenů dostal během dynastie Tang do Japonska. Už ve 3. století našeho letopočtu si lidé zelený čaj spojovali s úlevou při horečkách, otocích nebo dalších zdravotních obtížích.
Zásadní proměna ale přišla až ve 12. století, kdy zenový mnich Eisai představil nový způsob přípravy: jemně mletý čaj rozmíchal v horké vodě a vytvořil nápoj, který připomíná dnešní matchu. Právě v Japonsku se z pití matchy stal v průběhu staletí rituál. Čajový obřad známý jako chanoyu nestaví jen na samotném nápoji, ale také na klidu, soustředění a vědomém prožívání přítomného okamžiku.
Matcha se tehdy rozšířila i mezi samuraje, kteří ji pili kvůli podpoře koncentrace a psychické odolnosti. Na rozdíl od běžného zeleného čaje se matcha vyrábí z čajových lístků, které jsou před sklizní zastíněné. Díky tomu obsahují vyšší množství chlorofylu, aminokyselin a antioxidantů. Zásadní rozdíl je i v samotné konzumaci.
Zatímco u klasického zeleného čaje se lístky pouze louhují, u matchy člověk přijímá celý jemně namletý list. Právě proto bývá její účinek výraznější. „Matcha obsahuje kofein a zároveň aminokyselinu L-theanin, což vytváří kombinaci soustředění a stabilní energie bez prudkých výkyvů,“ vysvětluje farmaceutka Kamila Horníčková.
Podle ní jde o jeden z důvodů, proč si matcha získala tak silnou popularitu mezi lidmi, kteří hledají alternativu ke kávě. Zatímco klasická káva bývá spojována s rychlým nástupem energie a následným útlumem, u matchy lidé často popisují delší a klidnější efekt.
Pozor na kombinaci s mlékem
Odborníci upozorňují, že právě kombinace kofeinu a L-theaninu může podporovat koncentraci i mentální výkon bez pocitu nervozity. „Právě tato kombinace účinků dělá z matchy funkční nápoj, nikoliv jen trend,“ doplňuje Horníčková. Matcha je podle ní spojována také s podporou metabolismu, vitality a ochranou buněk před oxidačním stresem díky vysokému obsahu antioxidantů.
Lidé po ní často sahají během období únavy nebo při zvýšené psychické zátěži. Velkou roli ale hraje i způsob přípravy. Tradiční japonská varianta se připravuje pouze z horké vody a kvalitního čajového prášku. Matcha se rozmíchává bambusovou metličkou zvanou chasen, která vytvoří jemnou pěnu a hladkou konzistenci bez hrudek.
Na Západě se však matcha proměnila do mnoha moderních variant. Oblíbené jsou zejména matcha latte s mlékem nebo rostlinnými alternativami, ledové nápoje či sladké dezerty. Odborníci ale upozorňují, že přidání mléka může částečně ovlivnit vstřebávání antioxidantů.
„V tradičním japonském pojetí je hlavní důraz kladen na čistou chuť, kvalitu a samotný rituál přípravy,“ říká Horníčková. Moderní západní verze jsou podle ní přístupnější pro začátečníky a často mají jemnější chuť.
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Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
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