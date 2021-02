Fenomén francouzské krimi Bernard Minier vydává novou knihu

Řádění sériového vraha zavede vyšetřovatele Martina Servaze do vesnice na pokraji šílenství.

Jak se z někdejšího francouzského celníka Bernarda Miniera stal jeden z nejprodávanějších thrillerových autorů současnosti? Odpověď představuje jedno jediné jméno: Martin Servaz. Postava zarputilého kriminalisty si získala statisíce čtenářů již v Minierově debutovém románu Mráz - jen ve Francii se ho krátce po vydání prodalo na 300 tisíc výtisků. S dalšími díly popularita autora, jehož psaní se vyznačuje propracovanými zápletkami, napětím i autenticitou v popisu policejního vyšetřování, jenom stoupala. Nyní v brilantním překladu Jiřího Žáka vychází již šestý Servazův případ s názvem Údolí.

Ve vroucím kotli strachu

V novém knižním thrilleru se vydáváme do atmosférického prostředí, v němž se Minier pohybuje více než s jistotou - do hlubin ponurých lesů a stínů mohutných hor. Dostaneme se až do malé vesnice v srdci Pyrenejí, která je po sesuvu půdy naprosto odříznutá od okolního světa. Zdejší obyvatele navíc děsí sériový vrah, který za sebou nechává znetvořené oběti. Vlivem zoufalé situace to mezi místními začne vřít. Vždyť v husté mlze valící se údolím se může ztratit kdokoli… a zoufalé volání o pomoc je tím posledním zvukem, který z něj v životě vyjde.

Proto netrvá dlouho a lidé se rozhodnout zorganizovat obranné milice. Do jejich myslí se čím dál intenzivněji vkrádá paranoia, čehož využívá i vrah čekající na svou příležitost. Mezitím kriminalista Martin Servaz čelí disciplinárnímu řízení, přesto se však rozhodne do případu pustit. Nemůže jinak, v izolovaném údolí uvízla i jeho bývalá partnerka Marianne. Dokáže vyšetřovatel najít pachatele dřív, než dojde k dalšímu neštěstí?

Do temnoty údolí

Bernard Minier nenapsal "jenom" atmosférický thriller o rituálních sériových vraždách kdesi v hluboké divočině. V Údolí zachytil také nálady, které svírají současnou Francii i celý svět. Píše o hněvu, vzpouře, nenávistí, sektářství i násilí, které nám otupují mysl a kvůli nimž ztrácíme něco ze své civilizovanosti. Akční scény se střídají s introspektivními pasážemi přesně v té správné míře a strhávají čtenáře hlouběji a hlouběji do temnot údolí i lidské mysli. Už od prvních stránek je jedno jasné: nedojdete klidu, dokud nedočtete celý román. A i poté vás budou některé výjevy pronásledovat ve snech.

Knihu Údolí si můžete objednat na webových stránkách www.albatrosmedia.cz