VIDEO: Fenka si z plotů dělá překážkovou dráhu. Stromy používá jako žebřík

Když za Vanessou Marquettovou přišel soused s tvrzením, že Nola bez potíží přelezla jejich vysoký drátěný plot, žena z New Yorku tomu zprvu nemohla uvěřit. Brzy se však ukázalo, že soused nelhal.
"Ve chvíli, kdy jsem ji viděla skočit ze stromu, mi došlo, že se děje něco opravdu zvláštního," popsala majitelka. Rozhodla se proto počkat venku a konečně fenku přistihla přímo při činu. Nola použila blízký strom jako improvizovaný žebřík, po kmeni se vyšvihla nahoru a zkušeně překonala plot.
Jedno oko stačí
Pár si Nolu přivezl z útulku v roce 2018. Původní plán byl přitom jiný - chtěli si adoptovat klidnějšího psího seniora. Zaměstnanci je však poprosili o dočasnou péči pro štěňata, která nutně potřebovala domov.
Mezi nimi byla i malá Nola.
Právě ta byla často přehlížená, mimo jiné proto, že nevidí na jedno oko. Rodina si ji jako šestiměsíční vzala do pěstounské péče, ale o tři měsíce později už bylo jasné, že Nola zůstane natrvalo. Její talent se začal projevovat brzy - už jako štěně zkoušela přeskakovat menší překážky a její obratnost se s věkem jen zlepšovala.
Ačkoli záběry její akrobacie působí neuvěřitelně, podle Marquettové na tom není nic nepřirozeného. Poté, co jí lidé opakovaně psali, že Nola připomíná plemeno Treeing Walker Coonhound (česky Walkerův mývalí pes), nechala udělat DNA testy. Ty spekulace potvrdily.
"Tohle plemeno tvoří 26 procent Nolina genetického mixu," uvedla Vanessa pro magazín People. Jde o lovecké psy vyšlechtěné k tomu, aby zahnali kořist na strom a sami se často snaží dostat co nejvýše. Ani veterinář nebyl překvapen. Podle něj je podobné chování pro psy "stavěné do vertikálního terénu" typické. Jen se s tím většina lidí na vlastní zahradě nesetká.
Není to umělá inteligence
Nolina majitelka však nečelí jen obdivu. V komentářích se množí názory, že pes je ve skutečnosti výtvor umělé inteligence (AI). Pohyby fenky se některým zdají až příliš plynulé a nereálné. Marquettová v rozhovoru pro Newsweek musela vysvětlovat, že záběry jsou stoprocentně pravé.
"Rozumím tomu, proč lidé pochybují. Obsahu vytvořeného umělou inteligencí je dnes všude plno a i já se někdy nechám zmást," uznala. Zároveň ale dodává důkaz: "Kdo je u nás nový, ať se podívá na její sociální sítě. Tyhle ‚lezecké pokusy‘ dokumentuji už roky, dávno před současným boomem AI." Video, ve kterém tato obvinění vyvrací, se stalo dalším virálním hitem.
