"Sám sobě jsi největším soupeřem," říká veterán z Kosova o závodu psích spřežení

Teploty ke třiceti stupňům Celsia pod nulou, mráz, který při nádechu pálí na plicích a nekonečné zasněžené pláně. S tím vším se musí potýkat musheři se svými saňovými psy, když se postaví na start Femundløpetu. Legendární závod napříč norskou divočinou dokončí jen ti, kteří se vyjma extrémních podmínek nezaleknou ani strachů a pochybností, jež si nosí hluboko v sobě.

"Nemám žádné ambice závodit s ostatními. Jsem tu, abych závodil sám za sebe. Skutečnost, že tu vůbec můžu být, je pro mě tím největším vítězstvím," vysvětluje musher a válečný veterán z Kosova a Afghánistánu Terje Strat. Na sobě má huňatý červený svetr z vlny a čepici ve stejných barvách. Přes čepici má přetaženou čelovku, přestože je jasný den krátce před polednem. "Když jsem se vrátil z války, utekl jsem od lidí do lesů plný sebevražedných myšlenek a dalších projevů PTSD. Tehdy jsem si pořídil prvního psa," vzpomíná Nor, jehož smečka se během let rozrostla až na 20 psů. "Teď jich ale mám jen 14," směje se.

Terje se v následujících hodinách vydá se svými psy na trať jednoho z vůbec nejnáročnějších závodů psích spřežení. Ten už tradičně startuje v centru bývalé hornické osady Røros. Jeho a další účastníky čeká 650 kilometrů napříč drsnou severskou divočinou. Přestože je jasný den a na nebi září slunce, teplota se drží při dvaceti stupních po nulou. Představa, že se západem slunce dojde k prudkému ochlazení, člověku na motivaci příliš nepřidá. Musheři, kteří se v jedné z postranních uliček chystají na start, nicméně nevypadají, že by je mráz nějak zvlášť trápil. A to navzdory tomu, že v něm bez přestávky stráví nadcházející tři dny.

Už jen dokončit závod je úspěch

Na trati je krom jiného čekají i povinné přestávky, během nichž musí psům dopřát odpočinek, sami toho ale podle Terjeho slov příliš nenaspí. Závod nabízí několik různých tratí, aby se ho mohli účastnit jak profesionálové, tak i začínající musheři. Na výběr mají trasy o délkách 650, 400 a nebo 200 kilometrů. To je trasa vhodná pro úplné nováčky nebo juniory.

Každý musher si musí pečlivě rozvrhnout síly své a svých psů, plánovat zastávky na kontrolních stanovištích a rozhodovat se, kdy a kde odpočívat. Psy je nutné správně krmit a ošetřovat, aby práci v extrémních podmínkách zvládli. Mnozí z nich mají na startu na sobě oblečky speciálně upravené tak, aby jim co nejméně překážely v pohybu. Únava, vyčerpání a nepředvídatelné počasí jsou musherům a musherkám nejobávanějšími soupeři. I proto je pro spoustu z nich hlavním a jediným cílem celý závod ve zdraví dokončit.