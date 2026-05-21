Farmářský trh v Hale 22 znovu otevírá a vrací tržnici její původní rytmus
Po několika měsících v provizorním režimu se legendární Hala 22 vrací zpět do centra Holešovické tržnice. Oblíbený farmářský trh prošel technickými úpravami a znovu láká na čerstvé potraviny přímo od farmářů, atmosféru staré tržnice i osobní kontakt, který v běžných supermarketech dávno zmizel.
Pro mnoho Pražanů je Hala 22 víc než jen místo na víkendový nákup. Už roky sem chodí pro čerstvou zeleninu, pečivo, maso, sýry nebo ryby přímo od lokálních producentů, ale také kvůli atmosféře, kterou si moderní obchodní centra neumí vytvořit. Vysoké industriální stropy bývalých jatek, ruch mezi stánky i rozhovory s farmáři udělaly z prostoru jeden z nejvýraznějších gastronomických bodů metropole. Po zhruba třech měsících v dočasných prostorách Haly 13 se nyní trh vrací zpět na své tradiční místo.
Přesun umožnil provést sérii technických úprav a modernizací, které měly zlepšit zázemí pro prodejce i komfort návštěvníků. „V Hale 22 dlouhodobě dbáme na to, aby zákazníci i prodejci měli co nejlepší podmínky. Proto jsme výrazně zlepšili hygienické standardy prodeje a investovali do modernizace zázemí, které odpovídá nárokům na práci s čerstvými potravinami,“ říká Martina Kleinová z obchodního oddělení Holešovické tržnice. Součástí úprav byla rekonstrukce elektroinstalace, nové nátěry i další zásahy do technického zázemí. Trh tak navazuje na svou tradici, ale v podmínkách, které odpovídají současným nárokům na bezpečnost i kvalitu prodeje.
Hala 22: ráj michelinských kuchyní i šéfkuchařů
Na nákupy na oblíbených trzích už nemusíte čekat až do soboty, zeleninový trh Holešovické tržnice Hala 22 je otevřený i ve všední dny. Právě proto sem ve více než 300 otevíracích dnech v roce míří jak špičky gastronomie, tak ti, kteří sem chodí nakupovat po generace. Zkušení návštěvníci navíc dobře vědí, že jaro nezačíná v kalendáři, ale právě v Hale 22 první sadbou. Trh má nový kabát, proto se v něm nyní lépe zorientujete a zjistíte, kteří prodejci jsou přímo pěstiteli. A od nich si také odnesete zeleninu, která ještě voní po čerstvé hlíně.
Hala 22 je skutečný klenot: najdete tu ty nejchutnější brambory, kvalitní česnek, čerstvou zeleninu, sezonní jahody i voňavé bylinky. Je to ideální místo pro každého, kdo hledá inspiraci do kuchyně. A kdo zde nakupuje? Například Ambiente, Země projekt, La Degustation Bohême Bourgeoise a další špičky české gastronomie. O kvalitě trhu svědčí i zájem ze zahraničí, kdy Halu 22 již navštívil třeba štáb španělské televize zaměřené na světová tržiště.
Hala 22: ráj michelinských kuchyní i šéfkuchařů
Na nákupy na oblíbených trzích už nemusíte čekat až do soboty, zeleninový trh Holešovické tržnice Hala 22 je otevřený i ve všední dny. Právě proto sem ve více než 300 otevíracích dnech v roce míří jak špičky gastronomie, tak ti, kteří sem chodí nakupovat po generace. Zkušení návštěvníci navíc dobře vědí, že jaro nezačíná v kalendáři, ale právě v Hale 22 první sadbou. Trh má nový kabát, proto se v něm nyní lépe zorientujete a zjistíte, kteří prodejci jsou přímo pěstiteli. A od nich si také odnesete zeleninu, která ještě voní po čerstvé hlíně.
Hala 22 je skutečný klenot: najdete tu ty nejchutnější brambory, kvalitní česnek, čerstvou zeleninu, sezonní jahody i voňavé bylinky. Je to ideální místo pro každého, kdo hledá inspiraci do kuchyně. A kdo zde nakupuje? Například Ambiente, Země projekt, La Degustation Bohême Bourgeoise a další špičky české gastronomie. O kvalitě trhu svědčí i zájem ze zahraničí, kdy Halu 22 již navštívil třeba štáb španělské televize zaměřené na světová tržiště.
Ovo-zel z Polabí a nejlepší brambory od Buchala
Vůně čerstvě utržené zeleniny a ovoce z posázavských polí pana Buchala je již po léta nedílnou součástí Holešovické tržnice a stálou tváří, za kterou chodí stovky zákazníků pro čerstvé dobroty. Jeho úroda, oceněná regionální značkou Polabí, přináší do města chuť skutečného venkova a jídla: šťavnatá rajčata, křupavé okurky, voňavé bylinky i sezonní speciality, které putují z pole na pult během jediného dne. A v sezoně zde můžete najít dokonce lahodné melouny z Kolínska.
Po tříměsíčních úpravách byla Hala 22 otevřena v plné síle a návštěvníci tu znovu nacházejí jistotu poctivých surovin od malých pěstitelů. Právě stánek pana Buchala patří k těm, kde se zastaví nejen pravidelní zákazníci, ale i kuchaři z vyhlášených restaurací. Jeho produkce je důkazem, že lokální zemědělství má stále své pevné místo a že zelenina může chutnat tak, jak si ji pamatujeme z dětství.
V jarní sezoně doplňují nabídku čerstvé sazenice a méně známé odrůdy, které lákají k experimentování v kuchyni. Ať už si odnesete košík plný úrody, nebo jen pár křupavých ředkviček, od pana Buchala si vždy odnášíte i kus poctivé práce a krajiny okolí Kolína.
Gurmet dárek z Holešovické tržnice
Obdarovat někoho gurmet zážitkem nemusí znamenat luxusní restauraci, stačí zajít do Holešovické tržnice, kde se z běžného nákupu stává malý výlet kolem světa. V jejích halách se totiž potkává nejen vůně čerstvých bylinek a domácích produktů z českých polí, ale i exotického koření a ovoce, které ještě před pár hodinami dozrávalo na slunci tisíce kilometrů odsud. K tomu sýry z Holandska, výběrové delikatesy, čerstvé ryby, pečivo, oříšky, fermentované speciality i poctivé produkty od českých farmářů. To vše samozřejmě můžete doplnit čerstvě nařezanými květinami od Andrey Kuberové nebo z rodinné farmy květin Bystrých.
Právě tady vzniká gurmet dárek, který má duši. Může to být košík plný šťavnatého manga, granátových jablek a voňavých citrusů, balíček s výběrem holandských sýrů, nebo sada koření, která provoní celou kuchyň. Ať už sáhnete po čerstvé zelenině pro milovníky vaření, nebo po exotických chutích pro dobrodruhy, v tržnici najdete vše na jednom místě – autentické, kvalitní a s příběhem. Holešovická tržnice je ojedinělý prostor, kde se potkává tradice s moderní gastronomií. A právě díky této rozmanitosti se z obyčejného nákupu může stát originální dárek, který potěší víc než další věc do šuplíku. Stačí jen vybrat chutě, které udělají radost.
Hala 22 exotická
Hala 22 je srdcem české farmářské produkce, ale její kouzlo spočívá i v tom, že mezi bedýnkami lokální zeleniny objevíte chutě z celého světa. Vedle tradičních pěstitelů tu stojí prodejci, kteří přinášejí do Prahy exotiku i méně známé delikatesy. U Davida Čejky najdete poctivé džemy s výraznou chutí ovoce, zatímco Aruko nabízí prémiový kaviár pro opravdové gurmet chvíle. Milovníky ryb potěší Fantova rybárna, kde seženete čerstvé mořské speciality, které by člověk čekal spíš v přímořském městě než v Praze. Velké oblibě se zde těší zdravé zázvorové šťávy Gingles, slovenské sýry, uzeniny a zejména oštěpky z Bačovy salaše, svůj dlouholetý fanklub má však i Samsárna, prodejna uzbeckých specialit.
K tomu přidejte holandské sýry s výrazným aromatem, bulharské potraviny plné slunce, kimči a fermentované dobroty, které dodají energii i odvahu experimentovat v kuchyni. A nesmí chybět ani Daniel Prokeš, včelař z Domažlic, jehož medy mají chuť krajiny, ze které pocházejí. Hala 22 tak není jen místem, kde nakoupíte čerstvé suroviny – je to malý gurmet svět, kde se česká tradice potkává s globálními chutěmi. Ideální místo pro originální dárek i pro ty, kteří chtějí objevovat nové ingredience a posouvat svou kuchyni dál.
Maso z venkova
Vůně poctivého masa patří k Hale 22 stejně neodmyslitelně jako bedýnky plné zeleniny. Ať už vaříte nedělní oběd, nebo plánujete gurmet večeři, právě tady najdete maso, které má původ, kvalitu i příběh. Mezi stálice patří David Morávek se svým BIO hovězím, které pochází z volných pastvin a je vyhlášené svou šťavnatostí. U Karla Kvardy zase voní uzeniny vlastní výroby, tradiční receptury, poctivé suroviny a chuť, která se už dnes jen tak nevidí. Farma Napipi nabízí farmářská welfare kuřata a vejce z volného chovu, přes zimu slepičí a kachní maso a na sv. Martina husy.
Milovníci drůbeže ocení nabídku farmářských kuřat, kachen či krůt, zatímco příznivci jemnějších chutí sáhnou po telecím nebo jehněčím z menších rodinných farem. V Hale 22 seženete i maso z volného chovu, domácí paštiky, vývary, škvarky nebo sezonní speciality, které se mění podle toho, co farmáři právě přivezou.
Každý z prodejců zná svůj produkt do posledního detailu – poradí s výběrem, doporučí ideální úpravu a často přidá i rodinný recept. Díky tomu se nákup masa stává zážitkem, ne povinností. Hala 22 tak zůstává místem, kde se kvalita nebere jako trend, ale jako samozřejmost. A kde si domů odnesete nejen skvělé suroviny, ale i inspiraci k vaření.
Sezona v plném proudu
Sezonnost je v Hale 22 cítit na každém kroku. Jakmile se oteplí, pulty zaplaví první sazenice a čerstvé jarní bylinky, které přivážejí pěstitelé z okolních regionů. Brzy poté přichází období jahod – sladkých, voňavých, sbíraných brzy ráno. V létě se přidávají meruňky, broskve, české melouny i křupavé okurky a rajčata, která dozrávají na slunci, ne ve skladech.
O podzimní atmosféru se starají pěstitelé jako z farmy Šlapanice, kteří přivážejí brambory, švestky, dýně, kořenovou zeleninu a další plody, jež k českému podzimu neodmyslitelně patří. V zimě pak přichází čas na jablka z uskladnění, cibuli, česnek a další trvanlivé suroviny, které umožňují vařit lokálně po celý rok.
Hala 22 tak nabízí rytmus přírody v té nejčistší podobě, od jara do zimy, bez přerušení. Každý pěstitel přináší vlastní příběh, vlastní odrůdy a vlastní přístup k půdě. A právě díky nim si zde můžete vybrat ovoce a zeleninu, která chutná tak, jak má. Sezonní nákup se tak stává nejen podporou drobných farmářů, ale i malým rituálem, který vrací do kuchyně pestrost a radost z čerstvosti.
Kdy dorazit?
Otevírací doba:
Po–Pá: 7:30–17:00
Sobota: 7:30–14:00
Neděle: zavřeno
Více informací:
Holešovická tržnice
Foodtrucky Holešovická tržnice
Článek vznikl ve spolupráci s Holešovická tržnice.
Kufry plné dolarů a azyl před frontou. Ukrajinou hýbe aféra pornokanceláří
Zatčení policejní šéfové ve 3 oblastech, zadržené luxusní automobily a švýcarské hodinky a v přepočtu miliony korun v hotovosti. Ukrajinská tajná služba SBU udeřila na policisty, kteří kryli nelegální podvodná call centra a OnlyFans a sex chatovací studia (na Ukrajině nelegální). I proto dostala aféra jméno „Pornokancelář“. Figuruje v ní i řidič náměstka ministra vnitra a mobilizační komisaři.
Ať to tu žije! Piráti zahájili předvolební kampaň, zaměří se na bydlení a podporu rodin
Opoziční Piráti jdou do kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami pod heslem Ať to tu žije! Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci.
Kongo má další ohnisko nákazy ebolou stovky kilometrů od dosavadního epicentra
V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
Bývalý radní ČT žaluje Macinku kvůli výroku o méněcenných kriticích
Bývalý člen rady České televize a kandidát do Senátu za TOP 09 Zdeněk Šarapatka podal ve středu žalobu na ministra zahraničí Petra Macinku kvůli výroku, v kterém Macinka označil své kritiky za méněcenné.
Koubek si stojí za Chorým, útočník v nominaci nechybí. Stejně jako sparťanská kometa
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek povolal na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe a přípravné utkání doma s Kosovem tři nováčka - útočníka Christophea Kabonga a záložníky Alexandra Sojku s teprve sedmnáctiletým Hugem Sochůrkem.