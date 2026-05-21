21. 5. Monika
Farmářský trh v Hale 22 znovu otevírá a vrací tržnici její původní rytmus

Terezie Benoni, BeNative

Po několika měsících v provizorním režimu se legendární Hala 22 vrací zpět do centra Holešovické tržnice. Oblíbený farmářský trh prošel technickými úpravami a znovu láká na čerstvé potraviny přímo od farmářů, atmosféru staré tržnice i osobní kontakt, který v běžných supermarketech dávno zmizel.

Pro mnoho Pražanů je Hala 22 víc než jen místo na víkendový nákup. Už roky sem chodí pro čerstvou zeleninu, pečivo, maso, sýry nebo ryby přímo od lokálních producentů, ale také kvůli atmosféře, kterou si moderní obchodní centra neumí vytvořit. Vysoké industriální stropy bývalých jatek, ruch mezi stánky i rozhovory s farmáři udělaly z prostoru jeden z nejvýraznějších gastronomických bodů metropole. Po zhruba třech měsících v dočasných prostorách Haly 13 se nyní trh vrací zpět na své tradiční místo.

Přesun umožnil provést sérii technických úprav a modernizací, které měly zlepšit zázemí pro prodejce i komfort návštěvníků. „V Hale 22 dlouhodobě dbáme na to, aby zákazníci i prodejci měli co nejlepší podmínky. Proto jsme výrazně zlepšili hygienické standardy prodeje a investovali do modernizace zázemí, které odpovídá nárokům na práci s čerstvými potravinami,“ říká Martina Kleinová z obchodního oddělení Holešovické tržnice. Součástí úprav byla rekonstrukce elektroinstalace, nové nátěry i další zásahy do technického zázemí. Trh tak navazuje na svou tradici, ale v podmínkách, které odpovídají současným nárokům na bezpečnost i kvalitu prodeje.

Hala 22: ráj michelinských kuchyní i šéfkuchařů

Hala 22 Foto: Hala 22
Na nákupy na oblíbených trzích už nemusíte čekat až do soboty, zeleninový trh Holešovické tržnice Hala 22 je otevřený i ve všední dny. Právě proto sem ve více než 300 otevíracích dnech v roce míří jak špičky gastronomie, tak ti, kteří sem chodí nakupovat po generace. Zkušení návštěvníci navíc dobře vědí, že jaro nezačíná v kalendáři, ale právě v Hale 22 první sadbou. Trh má nový kabát, proto se v něm nyní lépe zorientujete a zjistíte, kteří prodejci jsou přímo pěstiteli. A od nich si také odnesete zeleninu, která ještě voní po čerstvé hlíně.

Hala 22 je skutečný klenot: najdete tu ty nejchutnější brambory, kvalitní česnek, čerstvou zeleninu, sezonní jahody i voňavé bylinky. Je to ideální místo pro každého, kdo hledá inspiraci do kuchyně. A kdo zde nakupuje? Například Ambiente, Země projekt, La Degustation Bohême Bourgeoise a další špičky české gastronomie. O kvalitě trhu svědčí i zájem ze zahraničí, kdy Halu 22 již navštívil třeba štáb španělské televize zaměřené na světová tržiště.

Článek vznikl ve spolupráci s Holešovická tržnice.

