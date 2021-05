Farmářka žene spor o hlasitého kohouta před soud. Ať si soused vezme špunty, říká

Německá farmářka se rozhodla sousedský spor o příliš hlasitě kokrhajícího kohouta dohnat až před soud, protože zvuky vydávané zvířaty podle ní k venkovu patří a nemají být důvodem ke stížnostem.

Chovatelka kohouta Karin Pfeiferová-Rockenfellerová rozlítila svého souseda, který požadoval, aby byl pták na noc zavřený uvnitř, a nerušil tak noční klid. To ale farmářka odmítá, a dokonce spustila petici, kterou chce dosáhnout prohlášení zvuků venkova za národní dědictví, které je třeba chránit, napsal deník The Times.

"Chci to dotáhnout až do konce. Bydlím tady už 30 let a tohle je zemědělská oblast. Pokud je můj soused citlivý na zvuky, tak si má přestěhovat postel nebo si dát špunty do uší," říká farmářka z vesnice Abtweiler z německé spolkové země Porýní-Falc. Spor bude projednávat soud ve spádovém městě Bad Sobernheim.

Jádrem rozepře je kohout a jeho časně ranní kokrhání. Soused žádal, aby ho Pfeiferová-Rockenfellerová na noc zavírala do zvukotěsné místnosti, ta to ale odmítá. Pro kohouta by podle ní mohl být pobyt v místnosti nezdravý kvůli riziku přehřátí organismu. Spor prý nehodlá vzdát i kvůli tomu, že kdyby zvuky nevydával kohout, mohl by si soused stěžovat třeba na ržání koní nebo bečení ovcí.

Farmářka na svůj pozemek pozvala televizní štáb a nechala změřit hlasitost kokrhání kohouta. Měření ukázala u hranice pozemků hlasitost asi 70 decibelů, což je o něco tišší zvuk, než vydává vysavač.

Pfeiferová-Rockenfellerová dokonce plánuje bojovat za zákon o ochraně zvuků venkova po vzoru Francie. Francouzský parlament takový zákon schválil letos v lednu, a to na základě několika soudních sporů z minulých let, které vedli rekreanti či přistěhovalci z měst s původními obyvateli francouzského venkova.

Asi nejvíce pozornosti se dostalo kauze kohouta Maurice. Ranní kokrhání hřebenáče z francouzského ostrova Oléron rušilo pár penzistů při pobytu na jejich venkovském sídle. Obrátili se proto na soud. Ten však předloni rozhodl, že Maurice smí dál kokrhat.

