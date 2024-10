FARMA U TŘÍ DUBŮ: Ovoce je moje vášeň, ke které mě přivedl otec

Farma u tří dubů se rozrostla z ovocnářské farmy na moderní podnik s širokým sortimentem. Jejich meruňkový nektar získal ocenění Regionální potravina.

Farmu u tří dubů najdeme v malebném prostředí Stošíkovic na Znojemsku. Tradice a inovace zde jdou ruku v ruce. Po generace se zde pěstuje ovoce s láskou a péčí. Dozrávají zde nejen šťavnaté plody, ale vznikají i výrobky, které získaly nejedno ocenění. Michal Kahoun, spolumajitel farmy, se po letech zkušeností stal srdcem a duší rodinného podniku, který se pyšní oceněním Regionální potravina.

"Jsme rodinná firma, která pěstuje široké spektrum plodin," říká Michal Kahoun. Po střední škole se vydal do světa, ale domov ho nakonec zlákal zpět a zapojil se do rodinného podnikání. "Začínal jsem úplně od píky, abych na vlastní kůži poznal, co práce v zemědělství obnáší," vzpomíná s úsměvem na své začátky na Farmě u tří dubů.

Příběh rodinné farmy sahá do minulého století, kdy Michalův otec vedl sad. Po revoluci odkoupil jeho část a v roce 1998 založil farmu zaměřenou na jablka, třešně, višně a hrušky. V roce 2004 rodina otevřela první prodejnu ve Znojmě, čímž rozšířila nabídku. Začali vyrábět odrůdové mošty, které jsou sladké, svěží a lehce kyselé. "Maminka se začala věnovat výrobě džemů a povidel," dodává Michal o přeměně farmy na moderní rodinný podnik s širokou nabídkou kvalitních produktů.

V sortimentu Farmy u tří dubů najdete kromě ovoce a moštů i nektary, vína, cidery, sirupy a džemy. "Sleduji trendy doma i v zahraničí," říká Michal, který nyní vede provoz. Jeho meruňkový nektar, vyrobený výhradně z přezrálých meruněk, získal ocenění Regionální potravina Jihomoravského kraje 2022. "Na rozdíl od moštu obsahuje nektar vodu, cukr a kyseliny. Dosáhnout dokonalého složení je alchymie plná testování," vysvětluje Michal. Nektar si díky rychlému zpracování zachovává barvu a svěží aroma. Je šetrně pasterován, aby neztratil chuť ani vůni.

Video: Regionální potravina

Mošty a nektary vyrábí Farma u tří dubů ve své vlastní moštárně. "První ocenění Regionální potravina jsme získali v roce 2018 a je pro nás důležité, protože nám přineslo nové zákazníky. I když jsme primárně pěstitelé, zpracování ovoce se stalo důležitým doplňkem," říká Michal.

Ovocnářství je dnes výzvou, kde generační obměna probíhá jen velmi pomalu. Aby bylo možné uspět, je nezbytné přinést zákazníkům něco navíc. "Jednou z cest je zaměřit se na zpracování. Jablka sklízíme na několikrát: nejprve největší a nejlépe vybarvená, pak ty s drobnými vadami a nakonec popadaná jablka. Mnoho lidí předpokládá, že na moštování použijeme právě popadané plody. My to ale děláme jinak. Mošt by z nich totiž neměl tu správnou barvu ani kvalitu. U nás se mošt vyrábí výhradně z ručně trhaných jablek, což se odráží na jeho výrazné barvě a vynikající kvalitě," vysvětluje Michal na závěr.

Výběrem potravin s logy kvality, jako je Regionální potravina, získáte prvotřídní produkty a podpoříte malé české výrobce. Lokální potraviny jsou čerstvé, chutné a za každou z nich stojí osobní příběh.