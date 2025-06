Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria: Dovolená, na kterou nezapomenete

Pokud hledáte místo, kde si užijete bezstarostnou dovolenou s celou rodinou, kde se snoubí komfort, kvalitní služby a přírodní krása jižní Itálie, pak je Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria ideální volbou.

Tento prémiový all-inclusive resort se nachází na pobřeží Kalábrie, nedaleko města Pizzo, a nabízí vše, co si můžete přát - od prostorných ubytovacích kapacit přes zábavní programy až po klidné relaxační zóny.

Ráj mezi piniemi a mořem

Areál o rozloze přes 12 hektarů je zasazen do zeleně středomořských borovic, které lemují cestu k soukromé pláži s výhledem na Liparské ostrovy. Pláž je snadno dostupná pěšky nebo ekologickým vláčkem, což ocení zejména rodiny s dětmi. Kombinace písku a jemných oblázků, slunečníky, lehátka a plážový bar vytvářejí dokonalé zázemí pro odpočinek i aktivní dny u moře. Milovníci vodních sportů si mohou vychutnat jízdu na kajaku nebo paddleboardu, zatímco děti si bezstarostně hrají v mělkém moři.

Vodní svět pro každého

S celkovou vodní plochou přes 5 000 m² nabízí resort jeden z největších bazénových komplexů v regionu. Rodiny s dětmi ocení velký aquapark s vodními atrakcemi, skluzavkami a samostatným splash parkem. Pro dospělé je určena klidová zóna s relaxačním bazénem, kde mohou načerpat síly mimo ruch hlavního dění.

All-inclusive bez kompromisů

Gastronomický zážitek v resortu je založen na kvalitních surovinách, místní kuchyni a bohaté nabídce pro různé chutě. V hlavní restauraci Il Giardino si hosté mohou vychutnat tematické bufety s italskými i mezinárodními specialitami. Pro ty, kteří touží po něčem extra, je tu možnost rezervace v restauraci La Terrazza s krásným výhledem a servírovaným menu. Na pláži je navíc otevřený gril bar Vistamare, ideální pro obědy u moře.

Rodinný koncept promyšlený do detailu

Falkensteiner je známý svým důrazem na rodinné pohodlí. V Club Funimation Garden Calabria to platí dvojnásob. Děti do 13 let zde mají pobyt zdarma a o zábavu se stará profesionální tým animátorů. V klubu Falky Land je připraven pestrý program pro děti různých věkových kategorií, zatímco dospívající najdou své útočiště v Teenie-Landu s vlastními aktivitami. Pro nejmenší děti je k dispozici 24hodinová kuchyňka na přípravu kojenecké stravy a možnost zapůjčení vybavení pro miminka.

Aktivní odpočinek i hluboký relax

Sportovní nadšenci si přijdou na své na tenisových a paddle kurtech, při beach volejbale, minigolfu nebo fitness. Večery patří show programům, živé hudbě nebo tematickým večerům. Pokud toužíte po klidu a regeneraci, zavítejte do wellness centra Acquapura SPA. Zde si užijete saunu, parní lázeň, relaxační zónu nebo si dopřejete masáže a kosmetické procedury inspirované středomořskou tradicí.

Snadná dostupnost a atraktivní okolí

Díky poloze pouhých 14 km od letiště Lamezia Terme je resort snadno dostupný i pro rodiny s malými dětmi. V okolí stojí za návštěvu historická města jako Pizzo nebo Tropea s typickou kalábrijskou architekturou, trhy a výhledy na tyrkysové moře.

Proč právě sem?

Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria představuje špičku v nabídce rodinných all-inclusive resortů v Itálii. Nabízí spojení pohodlí, přírodní krásy, kvalitních služeb a zážitků, které si budete pamatovat ještě dlouho po návratu domů.

Více informací a aktuální nabídky naleznete na oficiálních stránkách resortu: www.falkensteiner.com