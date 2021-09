Falešný Banksyho obrázek vydražil za sedm milionů. Sběratel umění naletěl hackerovi

Na Banksyho oficiálním webu se na konci srpna objevil odkaz na on-line aukci, kde se mělo dražit NFT k obrázku, jehož autorem se jevil být právě britský street artový umělec. Takzvaný nezastupitelný token se stal za poslední rok velkým trendem a jeho vlastnictví dělá z kupujících výhradní vlastníky práv k virtuálním dílům typu internetových videí či memů.

Rozpixelovaný obrázek, který měl být Banksyho prvním NFT, zachycoval postavičku ve slunečních brýlích a klobouku kouřící cigaretu před komíny elektrárny. Na internetové aukční síni OpenSea, kde se dražba později odehrávala, bylo dílo označené za umělcův příspěvek k tématu klimatické krize, píše zpravodajský web stanice CNN.

Prodávající vystupoval pod přezdívkou gaakmann, což je někdejší Banksyho pseudonym. I to sběratele, který si pro změnu zvolil uživatelské jméno Pranksy, přesvědčilo, že by dílo mělo být pravé. Protože patří mezi umělcovy velké fanoušky, nabídl za něj v aukci přes 335 tisíc dolarů (více než sedm milionů korun).

Když ale dražba skončila několik dní před plánovaným koncem, bylo mu to divné. "Ve chvíli, kdy byla moje nabídka zničehonic přijatá a aukce už dál nepokračovala, byl jsem si téměř jistý, že jsem se stal obětí podvodu nějakého hackera," napsal kupující novinářům v e-mailu.

O své peníze však překvapivě nepřišel. Prodávající mu totiž celou částku v kryptoměně ethereum po chvíli vrátil na účet. Sběratel si proto myslí, že hacker Banksyho web sice skutečně napadl, ale zároveň ho využil k etickému cíli. Chtěl podle něj upozornit, jak snadno lze stránku slavného umělce hacknout a jak snadno může člověk naletět podvodu.

Banksy ani nikdo z jeho týmu dosud nevysvětlili, jak se obrázek a odkaz na dražbu na umělcově oficiálním webu ocitly. Jeho mluvčí ovšem upozornil, že Banksy nemá s jakýmikoli aukcemi nezastupitelných tokenů odkazujících k jeho tvorbě co do činění.

