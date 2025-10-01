FAKRO nabízí výměnu střešních oken až 25 000 Kč zpět a úspora energie na roky dopředu

Podle odborníků může netěsnící okno připravit domácnost o tisíce korun ročně. Výrobce FAKRO proto spustil podzimní akci, která motivuje k výměně starých oken za moderní modely - a to s bonusem až 25 000 korun zpět.
Akce probíhá od 1. září do 31. října 2025 a vztahuje se na nákup až deseti nových střešních oken u autorizovaných prodejců či montážních firem.
Okna můžete pohodlně vyměnit i teď na podzim, bez poškrábané střechy a nepořádku po celém domě.
Moderní technologie pro vyšší komfort
Plastová i dřevěná okna FAKRO jsou vybavena energeticky úsporným trojsklem, které má nízký součinitel prostupu tepla. Díky tomu pomáhají udržet v zimě teplo a v létě brání přehřívání místností. Zasklení je navíc bezpečnostní - venkovní sklo je tvrzené, vnitřní lepené, což chrání proti rozbití i úrazu.
Součástí nabídky je také protihluková varianta, která výrazně snižuje hluk. Okna jsou odolná proti vlhkosti, snadno se čistí a jejich speciální konstrukce zabraňuje kondenzaci vodních par.
Montáž bez tepelných mostů
FAKRO doporučuje tzv. teplou montáž, kdy je kolem rámu použita izolační sada, která eliminuje vznik tepelných mostů. Správná instalace tak prodlužuje životnost okna, a ještě více zvyšuje energetickou úsporu.
Design a variabilita
Plastová okna nemusí být jen bílá, ale na výběr jsou i různé dekory - od klasické borovice přes zlatý dub až po moderní antracit. Odolné plastové rámy vyžadují minimální údržbu a díky dekorům snadno zapadnou do každého interiéru.
Pokud tedy chcete zlepšit komfort podkroví, snížit účty za energie a zároveň získat finanční bonus, je právě teď ideální čas pro změnu. Nabídka trvá jen do konce října.
Více o speciální akci najdete zde: https://www.fakro.cz/ziskejte-zpet-az-25-000-kc/