Expresní havarijní pojištění pro starší vozy: výhodnější cena i rychlost řešení škody

1. Pro koho je nové havarijní pojištění Expres určeno?
Pojištění Expres jsme vytvořili s ohledem na potřeby majitelů motorových vozidel, která již nejsou nová, ale stále mají vysokou hodnotu a zaslouží si kvalitní ochranu. Konkrétně se jedná o vozy ve stáří od čtyř do dvaceti let, bez ohledu na značku nebo typ. Navíc jsme otevřeli možnost sjednání i pro vozidla využívaná k podnikání, jako jsou taxi nebo půjčovny, což dříve nebylo běžné.
2. V čem spočívá hlavní výhoda pojištění Expres oproti předchozím produktům?
Hlavní předností je jednoznačně rychlost vyřízení pojistné události. Klientům garantujeme výplatu pojistného plnění do dvou pracovních dnů od prohlídky vozidla a dodání všech potřebných dokumentů. Celý proces probíhá formou rozpočtu, což znamená, že klient dostane peníze přímo na účet a může si opravu zařídit podle vlastních preferencí.
3. Jaká rizika pojištění Expres kryje?
Pojištění Expres je sjednáváno výhradně jako allrisk, což znamená, že automaticky kryje všechna hlavní rizika - tedy havárii, odcizení, živelní události i vandalismus. Klient tak nemusí přemýšlet, co si připojistit, protože vše důležité je zahrnuto v základním balíčku. Tento přístup zajišťuje maximální ochranu bez složitého rozhodování.
4. Jak je stanovena hodnota vozidla při sjednání pojištění?
Na rozdíl od dřívějších produktů, kde bylo nutné vybírat z přednastavených limitů, havarijní pojištění Expres pracuje s aktuální tržní hodnotou vozidla. To znamená, že klient je pojištěn přesně na částku, kterou by za své vozidlo v daný moment získal na trhu. Díky tomu můžeme pojistit i starší vozidla až do hodnoty čtyř milionů korun, což je na trhu výjimečné.
5. Nabízí havarijní pojištění Expres i nějaké cenové výhody?
Ano, tarif pojištění Expres je nastaven výhodněji než u běžného havarijního pojištění, což z něj činí atraktivní volbu pro široké spektrum motoristů. Navíc si klienti mohou sjednat i doplňková pojištění, jako je například garance ceny na tři roky. Ta zajišťuje, že se cena pojištění nezmění a první nehoda nemá vliv na bonus, což přináší klid a stabilitu.
6. Jaké jsou možnosti spoluúčasti?
V tomto ohledu jsme klientům nabídli větší flexibilitu než kdy dříve. Kromě klasické procentuální spoluúčasti s minimální částkou je nově k dispozici i fixní varianta, například 10 000 Kč. Klient si tak může zvolit variantu, která mu nejlépe vyhovuje z hlediska finančního plánování.
7. Došlo i k nějakým změnám v pojištění střetu se zvěří?
Ano, rozšířili jsme územní platnost tohoto pojištění z České republiky na celou kontinentální Evropu. To znamená, že klienti jsou chráněni i při cestách do zahraničí, kde jsou střety se zvěří rovněž časté. Zároveň jsme přizpůsobili postupy likvidace novému přístupu Policie ČR, aby bylo možné škody řešit co nejefektivněji.
Kde si mohou motoristé havarijní pojištění Expres sjednat?
Pojištění Expres je dostupné všemi běžnými kanály - online na našem webu, na pobočkách, přes klientskou linku, v aplikaci Moje Generali i u vybraných externích partnerů. Snažili jsme se, aby sjednání bylo co nejjednodušší a dostupné pro každého. Máme spoustu rozumných argumentů i pro ty, kteří byli dosud z nějakého důvodu vůči havarijnímu pojištění skeptičtí.