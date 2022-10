Experti z NASA budou zkoumat záznamy o UFO. Jejich mimozemský původ zatím neodhalili

České dráhy pošlou v následujících čtyřech letech na revizní opravy přes dva tisíce vozidel. Ročně vyčlení na tuto údržbu kolem 3,5 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informovaly České dráhy. V posledních měsících se dopravce potýká se zdržením prací na servisních opravách, některé dodávky jsou opožděny až o rok. Společnost proto při jednáních s dodavateli apelovala na dodržování podmínek a termínů kontraktů. České dráhy v současnosti provozují celkem 3830 lokomotiv a vozů.

"Servisním firmám dáváme hodně práce a platíme velký balík peněz. Za posledních šest let narostl rozsah údržby ze zhruba 300 na 800 vozidel ročně a finanční objem údržby narostl o dvě miliardy korun. Zatímco se v roce 2017 opravilo jen za 1,7 miliardy korun, v roce 2021 to bylo už za 3,2 miliardy a letos vkládáme do periodických oprav dokonce 3,7 miliardy korun," popsal nárůst prací na údržbě místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis Michal Kraus.

Dráhy ovšem v současnosti narážejí při servisu svých vozidel na problémy s průtahy prací. To v létě způsobilo několik komplikací v provozu, například na lince z Prahy do Berlína byl kvůli údajně nevyhovujícímu stavu vozů odstaven na hranicích vlak dopravce. "Bohužel objemu práce a částkám, které našim partnerům dáváme, občas neodpovídá kvalita odvedené práce a plnění termínů. Ty jsou letos u hnacích vozidel až o 75 procent času a u osobních vozů o 50 procent času překračované," podotkl Kraus.

Zdržení při opravách je podle drah způsoben jednak nedostatečnými kapacitami dodavatelů zejména po pandemii koronaviru a také zvýšením náročnosti práce. "Proto dnes informujeme naše dodavatele o trendech v obnově vozidel i našich plánech na periodické opravy. Kolik lokomotiv, vozů a jednotek k údržbě přistavíme a kolik peněz vyčleníme, aby se mohli včas připravit a investovat do přípravy zaměstnanců, vybavení provozů i zajištění náhradních dílů. Za to ovšem budeme chtít stále vyšší kvalitu práce a dodržování termínů," dodal Kraus.