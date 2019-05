Harry a Meghan chtějí, aby Archie vedl běžný život, myslí si expert na královské rody

Dlouho očekávaný potomek vévodů Harryho a Meghan se narodil v pondělí ráno v londýnské nemocnici. Osmé pravnouče britské královny Alžběty II. dostalo velmi netradiční jméno a vévodové ze Sussexu zároveň oznámili, že neponese šlechtický titul. Podle experta na královské rody Kamila Rodana ze Slezského zemského muzea v Opavě se ve jméně odráží americký původ vévodkyně a svědčí o snaze, aby jejich syn žil co nejběžnější život.

Vévodové ze Sussexu se svého prvního potomka nakonec rozhodli pojmenovat Archie Harrison Mountbatten-Windsor, což nikdo netipoval. Proč podle vás vybrali toto netradiční jméno?

Popravdě řečeno, když se objevila zpráva, že se narodil v den narozenin jejich rodinného přítele George Clooneyho, říkal jsem si, jestli nepadne jméno George. Nicméně George je již syn Williama a Kate. Archie je ale možná varianta tolik proklamovaného Arthura a zní americky, Harrison je zase podoba Harryho. V každém případě to není tradiční jméno, nicméně o vévodech se říká, že jsou netradiční pár, a celý humbuk okolo to jenom podtrhl. Uvidíme, jaký bude křest a jestli jejich dítě dostane ještě jedno jméno, jak bývá běžné.

Chlapec nakonec nedostal šlechtický titul. Myslíte, že se jedná o snahu přiblížit se běžným lidem?

Myslím si, že je to souhra několika faktorů. Princ Harry se přece jenom vzdaluje trůnu a generace, kterou zplodí, bude mít k trůnu ještě dál. Udělování šlechtických titulů má určitá pravidla. Sám Harry měl titul prince, ale nyní přejal titul vévoda. Ten se bude v jeho rodině dědit, takže podle mě je to snaha titul dále nerozmělňovat.

A pak je tady americký původ Meghan a snaha děti nějakým způsobem ochránit. Myslím si, že do určité míry v tom hraje roli výchova Diany. I ona chtěla, aby její synové William a Harry žili normální život. I princezna Anna (jediná dcera královny Alžběty II. a prince Philipa, pozn. red.) se před lety vzdala práva dát oběma svým dětem šlechtický titul. Harry to chtěl mít asi podobně, snaha začlenit dítě do běžného života je zřejmě prioritní.

Meghan chtěla původně rodit doma a svého potomka ukázali vévodové až pár dní po narození, čímž porušili řadu tradic. Myslíte si, že u Archieho Harrisona bude dodržen alespoň některý z rituálů britské královské rodiny?

Před nedávnem jsme se bavili o tom, že Meghan je značně nevyzpytatelná osoba, která se snaží až urputně prosazovat novoty, na které královská rodina není zvyklá a podle některých názorů jsou pro královnu také neakceptovatelné. Z tradičních rituálů určitě proběhne křest, který ale bude ve skromnějších podmínkách, než bývá u následníků trůnu, ostatně to bylo vidět i u třetího dítěte Williama a Kate, což mě překvapilo, protože jsou to následníci v přímé linii. Uvidíme, jestli královna dorazí na křest prvního dítěte Harryho a Meghan, nebo budou proběhlé křtiny pouze oznámeny a nebude kolem nich žádný humbuk.

Dá se očekávat, že se křtiny uskuteční zhruba do tří měsíců ve Windsoru?

Určitě, možná budou ještě dříve. V Británii se takové křtiny ani nekonají v žádných církevních prostorách, většinou je vybrán nějaký salon. Myslím si, že proběhnou zřejmě v tichosti ve Windsoru a snad i s účastí královny, která zde pobývá velmi ráda. Pokud ovšem Meghan nebude chtít rozvířit mediální kampaň.

Podle některých britských expertů na královskou rodinu změní potomek vévodů windsorskou dynastii a stane se módní ikonou. Máte stejný názor?

Já si myslím, že je velmi předčasné hovořit o tom, co z něj vyroste. Jsou to takové zvláštní otázky, jako když se ptají prince, komu se chlapec podobá. Ten jim správně odpověděl, že dítě se mění každým dnem. Uvažovat o tom, kdy a jakým způsobem se zapojí do aktivit nebo jestli se stane módní ikonou, se dá teď jen těžko.

Je ale pravděpodobné, že chlapec absolvuje svou první zahraniční cestu v kojeneckém věku, protože Harry a Meghan by se měli na čas odstěhovat do Afriky v rámci svých aktivit v commonwealthském společenství. Spekuluje se o posílení role Harryho i uklidnění mediálního humbuku kolem páru. Co si myslíte o jejich cestě vy?

Jejich role byla proklamována už při jejich loňské svatbě, na což odkazovaly i šaty Meghan, které kopírovaly korunovační róbu královny Alžběty II. Jejich úloha je daná, mají zastupovat prince Charlese, kterému už je více než 70 let. Bylo proklamováno, že Harry má se svou manželkou pomáhat svému bratrovi princi Williamovi plnit reprezentační povinnosti v různých částech společenství. Takže si myslím, že Afrika nemusí být jejich trvalým bydlištěm, ale pouze přechodnou štací.

Taky se může jednat o snahu dvora umožnit vévodům aspoň na několik měsíců normální způsob života. Přece jenom v Evropě je více novinářů, kteří se budou denně zajímat o to, co jejich dítě jí, jak se chová a podobně. V Africe taková hitparáda nebudou. Myslím si, že půjde o seznamování se s úlohou, která je oba čeká. Ostatně královna Alžběta II. taky strávila první roky svého manželství na Maltě, kde princ Philip plnil své povinnosti u britské flotily. Po nějaké době se vévodové můžou stěhovat do Austrálie, na Nový Zéland, do Hongkongu nebo kamkoliv jinam, kam zrovna bude potřeba. Bude to kočovný pár.

Myslíte si, že vysláním vévodů ze Sussexu do Afriky se Velká Británie snaží posílit své vazby na kontinentu a hledat obchodní partnery?

Myslím si, že úloha britského společenství slábne, existuje tam sice určitá nostalgie, ale nevím, co se stane, až tady královna nebude. Například Austrálie již několikrát deklarovala, že jakmile královna zemře, prohlásí se za republiku. Není tady Hongkong, který byl po sto letech přičleněn k Číně. Kanada se také jistě bude chtít proklamovat jako samostatná země. To, jestli někdo z britské královské rodiny přijede jednou za půl roku nebo jednou za rok, vezme si červené šaty a briliantovou brož ve tvaru javorového listu, Kanadu nevytrhne.

Do které africké země se podle vás vévodové ze Sussexu uchýlí?

Myslím si, že to bude Jihoafrická republika, možná přímo Johannesburg, protože královna k ní měla srdečný vztah. Byla to země, odkud vysílala projev u příležitosti svých 21. narozenin, ve kterém řekla, že bude věrně sloužit britskému impériu. Tehdy podnikla velkou tour se svými rodiči, přivezli si z kontinentu spoustu darů a bylo to pro ni poslední bezstarostné období. Ale nejsou sami, v Jihoafrické republice pobývala během druhé světové války i řecká královská rodina nebo bývalá španělská královna Sofie a další. Myslím si, že Johannesburg se jeví jako nejvhodnější místo.

Video: Vévodové ze Sussexu se pochlubili svým novorozeným synem