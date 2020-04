Bojíme se o rodiny, tvrdí cizinci žijící v Česku. Opatření chválí a obdivují Čechy

V Česku žijí tisíce cizinců, kteří pracují v mezinárodních firmách a potýkají se s dopady opatření proti šíření koronaviru. Shodují se na tom, že česká vládní opatření přišla včas, a podporují je. V každodenním životě se nejvíce potýkají s nejistotou a strachem o své blízké.

Aitor Alonso přijel do Prahy za prací letos v lednu. Život v hlavním městě mohl poznávat naplno pouze první dva měsíce a nyní už čtvrtým týdnem zůstává kvůli vládním nařízením doma. Datový analytik v českém start-upu Spaceflow většinu času pracuje vzdáleně, a přestože plánoval jet na Velikonoce do rodného Španělska, kvůli koronaviru musel cestu odložit. Kdy znovu uvidí rodinu v Bilbau, zatím netuší.

Ještě před nařízením karantény pro celé Česko váhal, jestli se má na čas vrátit do své rodné země. "Ale Španělsku obrovsky narostl počet případů, tak jsem se rozhodl zůstat raději v Praze. Všechna ta cestovní omezení ukázala, že to bylo moudré rozhodnutí," říká Aitor.

Největší strach však má z toho, že se kvůli zákazu cestování nedostane do Španělska, pokud se stane jeho rodině něco neočekávaného.

Stejné obavy má také 29letý Eren Sekmez, který pochází z Turecka a momentálně žije již dva roky v Brně, kde pracuje jako technická podpora pro technologickou společnost. "Jsem jedináček, mojí matce je 66 let a otci 63 let. Kdyby se nakazili, nemohl bych se dostat do Turecka, abych jim pomohl, protože jsou hranice zavřené a letadla teď nelétají," říká.

Videochaty, Netflix a práce z domova

Oba dvacátníci udržují kontakt se svými blízkými přes internet pomocí aplikací Messenger, WhatsApp nebo Skype. "S kamarády a rodinou si posílám on-line virální výzvy, různé memy a jakýkoliv vtipný obsah, který nás rozveseluje. Kromě toho vzpomínáme samozřejmě na dobu, kdy jsme mohli kamkoliv, a na všechny naše plány a dobrodružství," dodává Aitor.

Baskický rodák podle svých slov většinu dne tráví nejen prací, ale také telefonováním s kamarády a rodinou, hraním společných on-line her, sledováním Netflixu a cvičením.

"Pokud bych měl mluvit o každodenním životě, tak je podle mě nejhorší to, že si nemůžu užívat všeho, co Praha nabízí. Musíme prostě všichni čekat, až to pomine," dodává.

To 41letý nizozemský marketingový ředitel ING Nik van Dam, který žije skoro tři roky s rodinou v Praze, tvrdí, že nejhorší je pro něj fakt, že nemůže vidět svoje rodiče, i nejistota, jak dlouho budou zavedená opatření trvat. S kolegy v práci, stejně jako se svou rodinou a přáteli je tak v kontaktu přes videochaty. "S kolegy jsme už měli několik 'on-line piv'," dodává.

Expati: Vládní opatření podporujeme, přišla včas

Také Eren Sekmez tráví čas pouze doma ve svou snoubenkou, ven chodí jednou týdně na nákup jídla. "Pracujeme z domova, takže do kanceláře chodit nemusíme. Nevyužíváme ani veřejnou dopravu, a i když je chození s plnými taškami těžké, je to bezpečnější a nepotkáte tolik lidí," dodává turecký expat.

Přestože kvůli českým vládním nařízením musí zůstat všichni ve většině případů doma, postup české vlády si chválí. "Opatření české vlády respektuji, ještě více ale obdivuji, jak Češi nová pravidla dodržují. Působí to dojmem, že bojujeme proti viru všichni společně," říká Van Dam s tím, že nizozemská pravidla jsou mnohem méně striktní.

"Myslím, že nařízení přišla právě včas a bez váhání, jakmile se začaly objevovat první případy. Myslím, že je to případ patřičně zvládnuté situace nejen pro Španělsko, ale také pro celou EU. Ve Španělsku politici s prvními případy zvolili velmi uvolněný přístup a lidé tak dál pokračovali ve svých běžných rutinách," popisuje mladý Španěl.

Vládní opatření vnímá pozitivně také Eren Sekmez. "Naprosto je podporuji. Jsem rád, že v tomhle těžkém období můžu být v Česku, protože Česko přijalo opatření velmi brzy a proaktivně, proto jsme schopni držet počet nakažených na tak nízkých číslech. Můžu vám říct, že se tady v Brně cítím bezpečně," říká Eren. V Jihomoravském kraji evidují nyní více než tři stovky nakažených, což je méně než například v sousedním Olomouckém kraji.

Pomáhají kolegové i Facebook

Informace o vývoji v Česku sledují oba dva především prostřednictvím webů pro expaty žijící v Česku nebo facebookových skupin. Datovému analytikovi Alonsovi pobývajícímu v Praze se snaží předávat nejnovější zprávy o opatřeních nebo omezeních pro obyvatele i jeho kolegové.

Eren Sekmez zmiňuje také oficiální letáky, které dostali do schránky. "Nicméně jsou všechny v češtině, takže používáme Google překladač, abychom věděli, o čem zhruba jsou. Podle mě by k nim mohl být dodán alespoň krátký překlad. Pokud by se báli, že by to stálo příliš mnoho peněz, mohli by je dodávat jenom cizincům na adresu, kterou uvedli na ministerstvu vnitra, takže by mohlo být vytištěno jenom omezené množství pro distribuci," myslí si.

A říká, že jsou závislí na tom, až někdo nejnovější informace přeloží do angličtiny a zveřejní je na webech pro expaty nebo na Facebooku. "Ale facebookovým skupinám nemůžete úplně věřit, protože každý říká o jednom tématu různé věci, takže informace mohou být dost chaotické," dodává.

"Jsem rád, že si lidi mohou koupit dezinfekci v automatu"

Podle Aitora Alonsa ale dělá Česko dostatek opatření, která mají zabránit šíření viru, na čemž se shoduje s Erenem Sekmezem. "Jsem rád, že si lidi mohou v automatech koupit roušky a dezinfekci. A jsem rád, že česká policie kontroluje, že lidi roušky nosí," říká Sekmez.

Alonso však dává k dobru jednu radu ze Španělska. "Ve Španělsku například do supermarketu můžete vstoupit teprve tehdy, jakmile někdo jiný vyjde, takže ve stejnou chvíli je v supermarketu maximálně deset lidí," popisuje.

Španělsko patří mezi evropské země nejhůře postižené nemocí covid-19, nakažených je zde již více než 169 tisíc lidí a nemoci podlehlo více než 17 tisíc nakažených. S omezeními přitom jihoevropské království, kde žije více než 48 milionů lidí, začalo v polovině března, kdy vyhlásilo nouzový stav a omezilo volný pohyb lidí.

Tisíce Španělů smí ale od úterý opět chodit do práce. Přestalo totiž platit opatření, jímž vláda kvůli koronaviru zastavila všechny provozy postradatelné pro chod země. Ostatní omezení volného pohybu ale trvají, stejně tak zůstávají uzavřeny školy, obchody, restaurace, divadla či velká část obchodů.

Naopak Turecko je podle Sekmeze značně pozadu. "Turecko ani nevyhlásilo nouzový stav. Zakázali chodit ven lidem nad 65 let a dospívajícím do 20 let. Nicméně nepřijalo žádná opatření pro pracující populaci do 65 let, což je v Turecku věk, kdy se odchází do důchodu. Takže pracující populace je stále vystavena velkému riziku," myslí si expat z Brna.

V zemi, kde žije 80 milionů lidí, evidují momentálně více než 50 tisíc nakažených a přes 1100 obětí covid-19.

Indická studentka uvázla v Česku

Aitor i Eren jsou smíření s tím, že své rodiny neuvidí, dokud nebudou opatření zmírněna. "Plánuji je navštívit na podzim, pokud nebudou moci přijet v létě do Prahy. Rozhodli jsme se prostě počkat, dokud to všechno neskončí. Navíc i pokud bych mohl teď jet, musel bych ve Španělsku pobývat doma a po návratu do Česka bych musel do karantény," popisuje španělský analytik.

To Nivasini Shekharová, která byla na stáži na Fyziologickém ústavu Akademie věd, by ráda využila vládního uvolnění, které by tento týden mělo umožnit překročit hranice těm, kteří potřebují odjet za rodinou, k lékaři nebo kvůli práci.

Indická studentka měla z Česka vycestovat na konci března, kdy jí stáž skončila. Kvůli zákazu cestování však musela zůstat v Praze. "Jakmile to bude možné, pojedu zpět do Indie," říká.

Její původní lety z Česka domů byly zrušeny a čeká teď na vrácení peněz. "To je nejhorší, protože jsem všechny svoje úspory dala za letenku, kromě toho všechny moje plány na další měsíce se rozpadly. Nakonec jsem si prodloužila stáž o měsíc a bydlení taky, což mi pomáhá překonat tuhle krizi," dodává studentka původem z jihovýchodní Indie.