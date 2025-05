Exekuce na dítě. Příběh o traumatu, kterým si prošla i dcera herečky Jirešové

Křiv, pláč a hysterie. Když se bývalí partneři nenávidí a jako rukojmí si vezmou vlastní dítě, může dojít až na exekuci dítěte. V tu chvíli je potomek násilně odvlečen úředníky z náručí jednoho rodiče k tomu druhému. Hysterické scény mohou podle odborníků zanechat v dítěti celoživotní trauma. Podobně na tom byla i dcera Ivany Jirešové Sofie.

Je to pár dnů, co celá republika hledala dceru herečky Ivany Jirešové, po které vyhlásila pátrání její nevlastní sestra. Podle mladšího sourozence na tom Sofie nebyla dobře psychicky a obávala se nejhoršího: její sebevraždy. Nakonec se potomek zesnulého novináře Ondřeje Höppnera našel.

Ale zůstávaly otazníky nad tím, jak to teď je s její psychickou stránkou.

Mnozí si totiž ještě živě pamatují její dětství, které bylo především o válce jejích rodičů, jenž se nemohli domluvit na výchově a péči. Od soudních tahanic dokonce došlo až k exekuci na dítě. Ze zásahu úředníků, kdy hystericky plačící dítě soudní vykonavatel rval z náruče zhroucené matky a dával ho otci, existuje video.

Ivana Jirešová nerespektovala rozhodnutí soudu o střídavé péči, dítě dva týdny nepředala otci, takže jí dcera byla exekučně zabavena. Záběry, kdy exekutor odtrhává dceru od její matky, nechala Jirešová zveřejnit. Holčička křičela, jakmile se jí otec jen dotkl. Volala maminku a zoufale se bránila. Otec obviňoval matku z její manipulace.

"Já za to nemůžu, já jí nic neříkám o jejím otci, to není moje vina, to je tvoje vina, takhle ji trápit," volala herečka na svého expartnera, zatímco jejich dítě zoufale plakalo.

Jizvy na duši a trauma dodnes

Malou Sofinku všichni litovali a už v té době odborníci varovali, že se rodina dopouští na dítěti škod, které půjdou v budoucnu jen těžko napravit. A ukazuje se, že jizvy na duši malé dívenky byly tak hluboké, že v dospělosti trpí a neví, co se svým životem.

Křik a pláč. K herečce Ivaně Jirešové přišli domů exekutoři zabavit jí šestiletou dceru Sofinku. Tu nechtěla předávat svému otci Ondřeji Höppnerovi. | Video: zvedavecjarda

"Pro dítě to bude mít následky. Nemůžeme ale děti brát přes kopírák. Na někoho to má vliv takový, že se v důsledku bude bát vztahů, někdo se může bát mužů nebo třeba hysterických žen. Na celém tom případu je nejhorší, že se dítě stalo rukojmím rodičů. Oni se neumí domluvit a nikdy se nedomluví. Podle mé zkušenosti vím, že 80 procent rodičů po rozchodu používá dítě jako nástroj manipulace. To, co ta malá řekla, bylo nejrozumnější, co tam kdo mohl říct. Ona by si zasloužila medaili a oba rodiče by měli jít na terapii o vzájemné komunikaci," řekla tehdy dětská psycholožka Tamara Cenková.

Sofie o sobě napsala drama

S odstupem času se bohužel tato slova jeví jako pravdivá. Dcera známé herečky trpí psychickými problémy, byla jí diagnostikována hraniční porucha osobnosti a léčila se s anorexií a bulimií. Byla na tři měsíce na psychiatrii. Jaký podíl na tom má exekuce na dítě? Sofie na to má jasný názor, chce se z těch otřesných zážitku vypsat v monodramatu Nemoc.

"Odráží se tam moje zkušenosti z dětství, které mě poznamenalo. Diagnostikovali mi hraniční poruchu osobnosti, anorexii a bulimii. Jsem teď po tříměsíční psychiatrické léčbě a tohle je první týden, kdy jsem zase venku a rozkoukávám se," přiznala minulý rok iDnes.cz.

Dnes je v péči nevlastní mámy, dává se psychicky do pořádku, a jak to bude dál, zatím nikdo neví. Sofie s okolím nekomunikuje, neodpověděla na zprávy s dotazem, jak se cítí. Potřebuje čas se zase oklepat.