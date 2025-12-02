Etický pronájem může změnit trh. NájemPlus chce vrátit jistotu nájemcům i majitelům

Nájemní bydlení v Česku prochází složitým obdobím. Nájemci se setkávají s nejistotou, zda jim pronajímatelé prodlouží smlouvu. Na druhé straně se pronajímatelé obávají neplatičů nebo vybydlení nemovitosti. Platforma NájemPlus chce nabídnout řešení pro spolehlivé nájemníky a férové majitele nemovitostí. Staví na jasných pravidlech a transparentním přístupu.
Etický pronájem jako budoucnost bydlení
Platforma NájemPlus přichází s cílem změnit samotný způsob, jakým se v nájmech přemýšlí. Neřeší jen cenu a smlouvu, ale především vzájemná očekávání a hodnoty, které jsou základem dobrých vztahů a dlouhodobé spokojenosti.
"Když je mezi nájemcem a majitelem jasná dohoda, vztah funguje. Proto jsme navrhli Etický kodex, který definuje principy férového chování pro obě strany," vysvětluje sociolog Martin Lux, spoluzakladatel projektu NájemPlus.
Chtějí-li pronajímatelé na platformě NájemPlus vystavit svou nemovitost, musí souhlasit s Kodexem pronajímatele, který mimo jiné udává jasné a transparentní smluvní podmínky, respekt k soukromí nebo možnost nájemce přizpůsobit si bydlení v rámci pravidel. Zájemci o pronájem pak musí souhlasit s pravidly Kodexu nájemce, ve kterých je například stanoven závazek k šetrnému zacházení s nemovitostí a vybavením nebo odpovědný přístup k sousedským vztahům.
"Pronajímatel, který kodex přijme, tím dává najevo, že chce se zájemcem jednat otevřeně a partnersky. A nájemník, který ho schválí, ukazuje, že ví, jaká odpovědnost z nájmu vyplývá," vysvětluje za platformu NájemPlus Martina Mikeszová.
Právní podporu dostanou obě strany zdarma
Důležitou součástí platformy NájemPlus jsou také vzorové dokumenty nájemních smluv. "Každý si může v interaktivním formuláři vytvořit smlouvu vlastní," popisuje Mikeszová. Tento servis je významný především proto, že mnoho majitelů používá zastaralé smlouvy stažené z internetu, často chybné nebo nevymahatelné. "Nájemníci pak podepisují dokumenty, kterým nerozumějí, což může později vést ke konfliktům," říká Mikeszová.
Ojedinělou službou platformy NájemPlus je bezplatná právní poradna pro ty, kteří potřebují na toto téma individuální poradenství.
"Lidé se na nás mohou obracet s dotazy ohledně naší vzorové nájemní smlouvy a dalších záležitostí týkajících se nájmu bytu," vysvětlují advokáti Jan Hraba a Adam Zítek, kteří s platformou úzce spolupracují. "Dostupný je automatizovaný vzor nájemní smlouvy a dalších dokumentů, které rovněž aktualizujeme a jejichž použitím se lidé vyvarují zbytečných komplikací," dodávají advokáti.
"Cílem platformy NájemPlus není vystavovat nemovitosti, ale především kultivovat prostředí nájemního bydlení tím, že propojí lidi, kteří sdílejí podobné hodnoty jako transparentnost, zodpovědnost a snahu vytvořit domov, ne jen krátkodobou zastávku," doplňuje Lux.
Jeho přáním je, aby si lidé mohli v pronajatém bytě vytvořit stabilní domov bez obav, že budou muset po roce odejít, pokud dělají vše správně. A aby majitelé měli jistotu, že dávají svůj majetek do rukou někomu, kdo si ho váží.