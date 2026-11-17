Jeffrey Epstein podle amerického odborníka na forenzní medicínu Michaela Freemana nespáchal sebevraždu, ale stal se obětí vraždy. Po roce zkoumání dospěl k závěru, že ho někdo uškrtil zezadu a následně zavěsil jeho tělo tak, aby smrt vypadala jako oběšení.
Okolnosti smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina v newyorské cele v srpnu 2019 dodnes vzbuzují řadu otázek a Freemanův posudek je dalším hlasem, který oficiální verzi o sebevraždě zpochybňuje.
Odborník svá tvrzení opírá o roční analýzu pitevního spisu a fotografií, jež mu v listopadu 2025 poskytl Epsteinův bratr Mark. O nové studii informovaly v pondělí deník The Times a stanice BBC.
Freeman dospěl k závěru, že Epstein nespáchal sebevraždu. Někdo ho podle něj nejprve uškrtil zezadu a potom jeho tělo zavěsil na lůžko v cele.
Před smrtí údajně bojoval
Freeman se zaměřil především na poranění krku, která podle něj neodpovídají sebevražednému oběšení. Upozornil na dvě odlišně vedené stopy po škrtidle. Jedna měla šikmý průběh, druhá vedla níže a pod jiným úhlem. Zmínil také hluboké krvácení ve svalech levého ramene, poranění obličeje a stopy připomínající otisky nehtů nad hlavní stopou na krku. Ty podle něj naznačují, že se Epstein během útoku pokoušel látku ze svého krku strhnout.
„Zranění a poloha, ve které tělo našli, si neodpovídají. Zbývá tedy jediné vysvětlení, a tím je vražda,“ řekl Freeman v rozhovoru pro pořad BBC Newsnight. Expert zároveň přiznal, že neví, kdo Epsteina zabil.
K novým podkladům se Freeman dostal díky Epsteinovu bratrovi Markovi. Ten mu pitevní dokumentaci předal v listopadu 2025. Freeman následně celý rok zkoumal fotografie a lékařské záznamy. Spolupracoval přitom se švédským profesorem forenzní medicíny Andersem Erikssonem a odborníkem na kognitivní zkreslení při forenzním rozhodování Itielem Drorem. Z nálezů vytvořil také trojrozměrnou biomechanickou rekonstrukci, která mu pomohla ověřit, zda poloha těla a jednotlivá poranění odpovídají sebevražednému oběšení.
Freeman upozornil také na kus oranžové látky, který vyšetřovatelé našli v Epsteinově cele. Podle něj šlo o úzký pruh látky s dvojitým uzlem, který mohl vytvořit nepravidelnou stopu na krku. Domnívá se, že útočník mohl látku použít nejprve ke škrcení a potom k zavěšení těla. Tento konkrétní kus látky však tehdejší vyšetřovatelé nepředali soudnímu lékaři k dalšímu prozkoumání.
Pochybení při vyšetřování?
Otázkou zůstává, proč se nové závěry objevují až nyní. Freeman kritizuje především způsob, jakým vyšetřovatelé postupovali bezprostředně po nálezu těla. Dozorci Epsteina sundali ze škrtidla ještě předtím, než někdo pořídil fotografii jeho původní polohy. Jeho tělo navíc během několika minut vynesli z cely, kterou následně policie nezajistila jako místo činu. Podle investigativní reportáže CBS News tak vyšetřovatelé přišli o část důležitých stop.
Problém představovala také svědectví vězeňského personálu. Žádný z dozorců, kteří měli v noci na 10. srpna 2019 službu, podle dokumentů ministerstva spravedlnosti nevypovídal přímo vyšetřovatelům z úřadu soudního lékařství. Dozorce Michael Thomas, který Epsteina našel, poskytl podrobnější výpověď federálním vyšetřovatelům až o dva roky později. Tehdy už čelil obvinění z falšování záznamů a lhaní o své službě.
Právě Thomasův pozdější popis místa nálezu využil Freeman při své trojrozměrné rekonstrukci. Upozornil také na to, že soudní lékařka Kristin Romanová neměla při vyšetřování k dispozici všechny informace o poloze těla a okolnostech nálezu.
Jedna chyba za druhou
Oficiální vyšetřování přesto dospělo k závěru, že Epstein spáchal sebevraždu. Pitvu provedla Kristin Romanová den po nálezu těla. Tehdejší hlavní soudní lékařka Barbara Sampsonová následně potvrdila sebevraždu a na svém závěru trvá dodnes. Podle jejího vysvětlení pitva neodhalila obranná zranění, která by očekávala při škrcení.
V červnu 2023 zveřejnil úřad generálního inspektora amerického ministerstva spravedlnosti zprávu o závažných pochybeních vězeňského personálu. Dozorci neprováděli předepsané kontroly, falšovali záznamy a většina kamer v Epsteinově vězeňském oddělení nefungovala. Vyšetřovatelé FBI však důkazy o cizím zavinění nenašli.
Freemanova analýza zatím neprošla odborným recenzním řízením. Jeden akademický časopis ji odmítl s odůvodněním, že kritika závěrů soudního lékaře podle recenzentů nepředstavuje vhodné téma pro odbornou publikaci. Freeman chce svou práci nabídnout jinému časopisu. Epsteinův bratr Mark mezitím požaduje nové oficiální prověření okolností bratrovy smrti. Zda úřady vyšetřování znovu otevřou, zatím není jasné.
Zdroj: bbc.com, thetimes.com, cbsnews.com, inquirer.com
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