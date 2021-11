Kupte si domů kus letadla. Aerolinky Emirates rozeberou svůj první letoun A380

Dubajské aerolinky Emirates začaly poprvé rozebírat jeden ze svých obřích letounů Airbus A380. Některé jeho části budou přeměny na nábytek, upomínkové předměty a další maloobchodní zboží, které se prodá. Část výtěžku pak získá charitativní organizace společnosti, která pomáhá dětem.

Emirates chtěly původně učinit z čtyřmotorových letounů A380 základ své flotily, nakonec ale tato letadla ustupují menším a štíhlejším modelům. Za několik týdnů si mají Emirates převzít od Airbusu svůj poslední letoun A380. Skončí tak éra, ve které toto dvoupatrové letadlo dominovalo plánům aerolinek na růst letecké dopravy.

Aerolinky zachránily motory, podvozky a další části z letadla, které je staré 13 let. Svůj první komerční let uskutečnilo z Dubaje do New Yorku v srpnu 2008.

"Je to důstojné a vhodné řešení pro odchod tohoto věhlasného letadla a naší vlajkové lodi do důchodu," komentoval rozhodnut o rozebrání letadla prezident společnosti Emirates Tim Clark.

Airbus ukončil výrobu letadla v roce 2019, což je 12 let po jejím zahájení, protože se mu nepodařilo zajistit dostatek objednávek. Aerolinky Emirates byly největším odběratelem těchto letadel, celkem si jich objednaly 118. Neschopnost domluvit se s výrobci motorů na dalších objednávkách však znamenala konec výroby letounů.

Rozhodnutí ukončit výrobu letadel A380 přišlo ještě před pandemií nemoci covid-19, která přivedla letecký průmysl do jeho nejhorší krize. Většina představitelů leteckých společností očekává, že potrvá několik let, než se vrátí poptávka po letecké dopravě na úroveň před pandemií.

Airbus A380 se těší velké oblibě u cestujících a Emirates také dlouho tvrdí, že je důležitým lákadlem pro zákazníky. Zároveň firmě pomáhá přepravovat více cestujících mezi letišti s omezeným počtem slotů, tedy časů pro vzlet a přistání, než kterékoliv jiné letadlo. Stroj má ve flotile i nadále hrát důležitou úlohu.

"Emirates budou i v příštích dvou desetiletích největším provozovatelem tohoto prostorného a moderního letadla," uvedl Clark.