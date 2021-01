Elektrifikace doručovacích služeb: DHL Express chce mít letos desetinu dodávek do zás

Osobní elektromobily vídáme na silnicích stále častěji, rychlejší přechod na elektřinu ale čeká doručovací služby.

Každé dvanácté osobní auto na českých silnicích by mělo být v roce 2030 podle optimistického scénáře rozvoje elektromobility na baterie. Výrazně rychleji však mohou bezemisní vozidla nabývat na významu jinde - v kurýrních, zásilkových a doručovacích službách.

Ukazuje to příklad české pobočky DHL Expres. "V loňském roce jsme pořídili první čtyři elektrické dodávky, letos by jich v rámci obměny vozidel mělo přibýt dalších šest. Tím bychom se dostali na podíl více než deset procent v naší vlastní flotile," říká provozní ředitel DHL Express CZ Pavel Šmejkal. Vedle toho firma provozuje i rostoucí park elektrokol.

DHL, jedna z největších přepravních a doručovacích společností na světě, má už od roku 2010 v prioritách program Go Green, jehož cílem je v roce 2050 dosahovat nulových emisí. "Možná je to velmi ambiciózní, ale každý je tak malý, jak malé cíle si dává," říká s úsměvem Šmejkal. I proto se podle něj česká DHL Express elektromobilitou zabývala od okamžiku, kdy se objevovala první dodávková vozidla na baterie. S jejich testování v reálném provozu firma začala už v roce 2013. "Dostupné modely ale dlouho nesplňovaly především náš hlavní požadavek, a to byl dojezd na jedno nabití, aby měl provoz požadovanou efektivitu," líčí Pavel Šmejkal.

Alespoň 100 kilometrů na jedno nabití

První čtyři dodávky na baterie tak DHL Express koupila až v loňském roce. Firma přitom potřebuje, aby řidič ráno nasedl do plně nabitého vozidla, které vydrží v provozu celou osmihodinovou pracovní dobu a na stanovené trase najede minimálně 100, ideálně 150 kilometrů. Těmto požadavkům vyhověly vozy Volkswagen e-Crafter. S nástupem zimy, která snižuje kapacitu baterií, už se však elektrododávky dostaly na hranu požadovaného výkonu.

Českou pobočku DHL Express to neodrazuje. "Technické zdokonalování bude bezpochyby pokračovat. Vývoj nových modelů bedlivě sledujeme a podle našich informací by se měly objevit dodávky s větším dojezdem například od značky MB nebo Fiat," říká Šmejkal.

Pořizovací cena bateriových vozidel je podle něj sice vyšší než u obdobných aut s dieselovým motorem, ale už to není tak propastné jako v začátcích. "I díky naší mateřské korporaci se dostaneme na rozdíl 20 až 25 procent, což je přijatelné, protože v kombinaci s nižšími provozními náklady jsme schopni se za čtyř až pětiletý životní cyklus auta blížit ekonomice klasických dieselů," vysvětluje Šmejkal. Velkou neznámou podle něj zatím zůstává vzhledem k nedostatku praktických zkušeností životnost baterií.

Každopádně kilometr jízdy elektrododávkou vychází nákladově o 60 procent levněji než v případě vozidla na naftu. Velký podíl na tom má dobíjení ve vlastní režii. "Veřejná dobíjecí síť stále není dostatečná a vedle toho má ještě jednu nevýhodu: Chybí tu standardizace pro použití a platbu ve smyslu jednoho čipu, karty, tokenu, který by vám umožnil dobíjet u kterékoli stanice," říká Šmejkal.

Tento problém potvrzuje i Ondřej Synek ze společnosti Unicorn, která vytváří produkty s názvem ChargeUp pro správu a zpoplatnění dobíjecích stanic. Řešením je podle něj agregace služeb různých provozovatelů dobíječek pod aplikace, jako je ChargeUp, která motoristovi umožňuje najít nejbližší stanici, ověřit, zda není obsazená, připojit se k ní a poté i zaplatit za dobitou elektřinu. "Konsolidace trhu v tomto smyslu postupuje možná pomaleji, než by bylo uživatelsky komfortní, ale do budoucna je nevyhnutelná," soudí Synek.

Když depo pohasne, elektrododávky mají pré

DHL Express se nicméně rozhodla jít cestou nezávislosti a investovala desítky tisíc eur do dobíjecí infrastruktury, která je součástí jejích terminálů. V existujících objektech ji doplňuje, ve všech nově stavěných už s ní rovnou počítá. Elektrododávky zatím používá v Praze a v Brně, takže dobíjení instalovala v terminálu ve Zdibech a ve zcela novém objektu na letišti v Brně Tuřanech. "Naše technologie funguje velmi sofistikovaně. Přípravu na dobíjení děláme u každé brány, kde parkují dodávky. V případě potřeby pak přidáváme dobíjecí zásuvky podle toho, jak elektrická auta v naší flotile reálně přibývají," popisuje Šmejkal.

Řídící jednotka dobíjecí infrastruktury je pak připojená na hlavní přívod elektřiny do celého objektu a řídí tok proudu do dobíjecích stanic podle aktuální volné kapacity ve vnitřní elektrické síti. Například ve Zdibech je v provozu automatická třídící linka, na jejíž energetickou spotřebu je třeba brát ohled, což dobíjecí síť bez problémů zvládá. "Vše funguje bez zásahu člověka, což považuji za skvělou záležitost. Když linku vypneme třeba v deset večer a objekt potemní, veškerá kapacita elektřiny je přesměrována do dobíjení," říká Šmejkal.

Dobíjení vlastní infrastrukturou ve vlastních depech podle Synka z Unicornu znamená nezávislost i maximální úsporu provozních nákladů, protože firma pak za spotřebovanou elektřinu platí podle tarifu energické společnosti. Ten je samozřejmě vždy nižší než u veřejných, komerčně provozovaných dobíječek. "Chytré řízení dobíjecích stanic je dnes už nezbytností. I pomalejší střídavé stanice mohou ve větším počtu zásadně navyšovat odběr elektřiny. Pokud jejich výkon není automaticky regulován podle situace v energetické síti či v rámci objektu, může docházet k výpadkům nebo k překračování kapacity přípojky. Obojí je samozřejmě nepříjemný problém," říká Synek.