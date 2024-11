Ekologická domácnost v Česku? Realita pokulhává za plány

I přesto, že více než polovina Čechů považuje Českou republiku za středně až těžce ekologicky znečištěnou, 91 % lidí neplánuje přechod na alternativní zdroje energie. Důvod? Nejčastěji kvůli strachu z vyšších nákladů – vyplývá to z průzkumu veřejného mínění výzkumného týmu KNOWLIMITS, který zjišťoval postoj českých domácností.

Česká republika se jako součást Evropské unie zavázala do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 % a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality. Tento závazek však vyžaduje zásadní změny - zejména přechod od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům energie. Dosavadní vývoj však ukazuje, že cesta k těmto cílům bude složitá: aktuálně až 91 % dotázaných neplánuje změnit zdroj energie pro vytápění, vaření ani ohřev vody, protože se obávají, že by to vedlo ke zvýšení cen energií. Největší obavy přitom vyjadřují muži (48 %) a lidé ze starších věkových skupin (45 %).

V současnosti polovina českých domácností využívá k vytápění plyn, uhlí nebo dřevo v místních topeništích. Dalších 30 % domácností spoléhá na centrální vytápění, které je převážně zajišťováno výtopnami na fosilní paliva. Většina dotázaných (52 %) hodnotí ekologickou situaci v České republice jako středně až silně znečištěnou - 44 % respondentů uvádí, že životní prostředí je středně znečištěné, 33 % vidí mírné znečištění a 8 % jej vnímá jako výrazně znečištěné.

Rozhoduje cena

Z průzkumu vyplývá, že původ energie a environmentální aktivity hrají jen okrajovou roli. Naopak, při výběru dodavatele je pro spotřebitele klíčová především cena, její fixace, jasné smluvní podmínky a historie dodavatele, zatímco

Kdo uvažuje o zelené energii?

Pouze 24 % respondentů projevilo zájem připlatit si za odběr zelené energie, přičemž největší podíl zájemců pochází z nejmladší věkové kategorie 15-24 let (15 %). Do budoucna plánují změnu typu energie zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé (12 %), kteří nejčastěji uvažují o instalaci fotovoltaiky (15 %), přechodu na plyn (13 %) nebo využívání elektrických zdrojů (10 %).

Odkaz na celou studii zde: https://bit.ly/Vyzkum-Dekarbonizace-domacnosti