Magazín

Posvátné místo Kleopatry. Egyptští potápěči vylovili starověké pozůstatky

ČTK Magazín obi ČTK, Magazín, obi
před 3 hodinami
Velkolepé dějiště okázalých rituálů a oblíbené letovisko poslední egyptské královny Kleopatry navždy zmizelo pod hladinou moře. Egyptští potápěči nyní u pobřeží Alexandrie vylovili pozůstatky z dva tisíce let staré obydlené oblasti. Naleziště obsahuje zbytky domů, hrobů, vodních nádrží i někdejšího nábřeží.
Z vod Středozemního moře vytáhli potápěči s pomocí jeřábů několik soch.
Z vod Středozemního moře vytáhli potápěči s pomocí jeřábů několik soch. | Foto: ČTK

Stopy starodávné oblasti se nacházejí v zátoce přístavu Abúkir, který leží několik desítek kilometrů od Alexandrie, a podle úřadů může být současný nález rozšířením dávného města Kanopus, jež bylo posvátným místem dynastie Ptolemaiovců, tedy i královny Kleopatry. Ta vládla starověkému Egyptu téměř tři století, než se moci chopili Římané. Série zemětřesení a stoupající hladina moře pohltily město stejně jako sousední přístav Heraklion.

Související

Turisté nežádoucí. Přízračný ostrov v Benátkách se promění v ráj jen pro místní

Poveglia Benátky psychiatrická léčebna

Nyní z vod Středozemního moře vytáhli potápěči s pomocí jeřábů několik soch. "Pod vodou je spousta objektů, ale množství těch, které můžeme vytáhnout, je omezené," řekl ministr pro cestovní ruch a starožitnosti Šaríf Fasí s tím, že výběr předmětů se řídí přísnými pravidly. "Zbytek zůstane nedílnou součástí našeho podmořského dědictví," dodal.

Mezi pozůstatky se našly vápencové stavby, které mohly sloužit jako chrámy nebo obytné domy, případně mohlo jít o obchodní a řemeslnické domy. Potápěči také objevili vodní nádrže a bazény vytesané do skal, které byly určeny pro chov ryb a skladování vody pro domácnosti.

K významným nálezům patří královské sochy a sfingy, které pocházejí ještě z dob před nástupem Římanů. Jedna ze soch má na sobě vytesaný oválný rámeček, kterému se říká kartuše, se jménem faraona Ramesse II. Řada soch se ale dochovala jen zčásti.

"Pod vodou je spousta objektů, ale množství těch, které můžeme vytáhnout, je omezené," řekl ministr pro cestovní ruch a starožitnosti Šaríf Fasí.
"Pod vodou je spousta objektů, ale množství těch, které můžeme vytáhnout, je omezené," řekl ministr pro cestovní ruch a starožitnosti Šaríf Fasí. | Foto: ČTK

Na nábřeží dlouhém 125 metrů, které sloužilo jako přístav pro menší lodě v římské a byzantské době, se našla také obchodní loď, kamenné kotvy a jeřáb z období Ptolemaiovců a z římské doby.

Nad nedalekou Alexandrií, která je rovněž bohatým archeologickým nalezištěm, se vznáší podobný osud jako nad městy Kanopus a Heraklion. Každý rok se město potápí o další více než tři milimetry. Město tak patří mezi místa nejvíce ohrožená klimatickou změnou a stoupající hladinou moře. I podle nejoptimističtějších scénářů Organizace spojených národů (OSN) se stane do roku 2050 jedna třetina Alexandrie neobyvatelná nebo ji zaplaví voda.

 
Mohlo by vás zajímat

Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Operní diva zpívala při znovuotevření katedrály Notre-Dame. Nyní přijede do Prahy

Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi

Střet u atomové elektrárny. Jak slovenský MiG-29 honil UFO nad Jaslovskými Bohunicemi
Přehled

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?

Kulturní tipy. Co byste si v příštích dnech neměli nechat ujít?
Přehled

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA

Čapek bude představen jako průkopník sci-fi na konferencích v USA
Magazín.Aktuálně.cz Obsah kleopatra Egypt Středozemní moře Cestování lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno teď
"Menstruace není volba." Školy musí od ledna zajistit dívkám hygienické potřeby

"Menstruace není volba." Školy musí od ledna zajistit dívkám hygienické potřeby

Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky počítá s ročními výdaji pro základní školu asi 22 500 korun a pro střední školu s převahou dívek 27 000 korun.
Aktualizováno před 2 minutami
OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

OSN v Pásmu Gazy vyhlásila hladomor, Izrael to v první reakci odmítl

Hladomor v Pásmu Gazy je přímým důsledkem jednání izraelské vlády, prohlásil vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk.
Aktualizováno před 4 minutami
Katolickou fakultu má podle ministerstva vést Prázný, žádá změnu rozhodnutí rektorky

Katolickou fakultu má podle ministerstva vést Prázný, žádá změnu rozhodnutí rektorky

Prázného pověřil vedením fakulty odvolaný děkan Jaroslav Brož. Vedení univerzity s tím ale nesouhlasilo a jmenovalo do čela fakulty Michaelu Falátkovo
před 7 minutami
Mezi oběťmi v Gaze je 83 procent civilistů, tvrdí švédská databáze. Izrael nesouhlasí

Mezi oběťmi v Gaze je 83 procent civilistů, tvrdí švédská databáze. Izrael nesouhlasí

Takto vysoký poměr zabitých civilistů vůči ozbrojencům je podle autorů rešerše ojedinělý.
před 12 minutami

Nedělní duel fotbalové ligy Bohemians - Mladá Boleslav znemožnila nemoc Pražanů

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 35 minutami
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

ŽIVĚ
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa, země si v Bruselu stěžují na Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 40 minutami
Prozradil, že Trump neví ani to, že Británie má jaderné bomby. Teď u něj zasahuje FBI

Prozradil, že Trump neví ani to, že Británie má jaderné bomby. Teď u něj zasahuje FBI

John Bolton byl národním bezpečnostním poradcem prezidenta v letech 2018-2019. Poté se však s Donaldem Trumpem rozešel ve zlém.
Další zprávy