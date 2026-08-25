Dnes je tam jen rozpálený písek, prach a vyprahlá krajina. Před desítkami milionů let ale na stejném místě šplouchalo teplé tropické moře plné života. Vědci nyní v egyptské poušti objevili 14 zkamenělých žraločích zubů, které odhalují nečekanou minulost jednoho z nejsušších míst planety.
Egyptská poušť ukrývá tajemství, které by dnes čekal málokdo. Na náhorní plošině Abú-Tartúr v Západní poušti objevili paleontologové fosilní zuby pěti vyhynulých druhů žraloků.
Nález podle vědců ukazuje, že dnešní vyprahlá krajina byla kdysi součástí mimořádně bohatého mořského ekosystému. Oblast se nacházela na okraji dávného oceánu Tethys, který v období křídy pokrýval rozsáhlé části dnešní severní Afriky.
„Toto společenstvo společně poukazuje na mořský ekosystém s vysokým obsahem živin a vysokou produktivitou podél fosfátového šelfu,“ přiblížili autoři studie publikované v odborném časopise Cretaceous Research.
Žraločí hřbitov uprostřed pouště
Výzkumníci vedení paleontologem Tarekem Yassinem z Káhirské univerzity nalezli celkem 14 zkamenělých zubů. Jejich tvary se výrazně lišily. Některé byly dlouhé a tenké jako jehly, jiné široké a opatřené ostrými pilovitými hranami. Jeden ze zubů byl nápadně zahnutý.
Právě tyto rozdíly vědcům pomohly určit, že zuby patřily pěti různým druhům dávných žraloků. Celkový počet žraločích druhů známých z této oblasti tím vzrostl nejméně na sedm. Dva z nově objevených druhů navíc dosud nikdo v Egyptě nezaznamenal.
Ještě větší pozornost vzbudil jeden z dlouhých, jehlicovitých zubů. Ten patřil pravděpodobně žralokovi známému jako Scapanorhynchus cf. raphiodon. Podle vědců může jít vůbec o první nález tohoto druhu na africkém kontinentu. Zároveň by mohl představovat nejmladší známý exemplář tohoto druhu ve fosilním záznamu, protože ostatní známé nálezy jsou výrazně starší.
Pod pískem bývalo tropické moře
Představit si žraloka plujícího nad dnešní egyptskou pouští působí jako scéna ze sci-fi. V období křídy ale šlo o realitu. Země byla tehdy mnohem teplejší a hladiny oceánů výrazně výše než dnes. Rozsáhlé oblasti, které nyní tvoří pevninu, byly zatopené. Severní Afrika se nacházela na pobřeží nebo přímo pod hladinou teplého moře Tethys.
Rozmanitost jejich zubů navíc naznačuje, že jednotlivé druhy měly odlišné způsoby lovu. Některé mohly kořist probodávat dlouhými špičatými zuby, jiné ji díky širokým pilovitým zubům spíše rozřezávaly.
„Výživou bohaté vody pravděpodobně podporovaly rychlý růst planktonu a dalších drobných organismů, což vytvořilo základ rozsáhlé mořské potravní sítě,“ vyplývá ze závěrů výzkumu.
VIDEO: Hosty vysílání jsou potápěč a fotograf žraloků Richard Jaroněk, instruktorka potápění v Hurghadě Pavla Charousková a Marek Wollner z Reportérů ČT.
Zdroj: Cretaceous Research, Egyptian Gazette
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