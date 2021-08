Eastwood si roli drsňáka užívá i v 91 letech. Film natočil bleskově v zuřící pandemii

V 91 letech se hollywoodská ikona znovu postavila před kameru. Clint Eastwood hraje ve filmu Cry Macho bývalou hvězdu rodea a chovatele koní, který dostane za úkol přivést z Mexika do Texasu chlapce od jeho matky alkoholičky. Eastwood se i ve svém vysokém věku rozhodl film produkovat a režírovat.

Snímek vychází z románu Nathaniela Richarda Nashe. Podle deníku The New York Times jde o příběh dvou postav, které si navzájem pomáhají při těžkých životních situacích.

"Je to o muži, který si v životě prošel těžkými chvílemi, a nyní se nečekaně dočká další výzvy," řekl Eastwood pro Entertainment Weekly. "Za normálních okolností by se do takového podniku nepustil, ale on je muž, který drží slovo," popisuje hollywoodský veterán svoji postavu.

Snímek bude mít premiéru v kinech a na HBO Max 17. září. Vznikal přitom poměrně nedávno v zuřící pandemii a za stížených hygienických podmínek. Legendární režisér, který je proslulý svou rychlostí a úsporností, snímek natočil během 40 dní v listopadu a prosinci loňského roku.