E-commerce trhá rekordy. Služba Care24 nabízí e-shopům profesionální péči o zákazníky

Kateřina Kopecká

Klíčem k úspěšnému online podnikání je spokojený zákazník. My to víme. A vy?

Dle nejnovějších studií oblast e-commerce v České republice díky pandemii raketově roste. Podnikatelé z kamenných prodejen se masivně přesouvají na internet, kde rázem získávají nové zákazníky, které už nestíhá obsloužit jen jeden prodavač. V tento okamžik se hned vedle kvality a ceny produktu stává dobrý zákaznický servis klíčovým kritériem v konkurenčním boji.

Původem italská společnost Comdata přišla do Česka před více než dvaceti lety. Dnes má jen u nás přes tisícovku zaměstnanců na jedenácti pobočkách. Své zkušenosti v péči o zákazníky chce nyní nabídnout také v e-commerce. Na to, proč by pro internetové obchodníky mohla být služba Care24 zajímavá, jsme se zeptali Adama Koudelky, obchodního a marketingového ředitele Comdata Czech a. s.

V čem vidíte příležitost u menších firem a proč jste se jim dosud nevěnovali?

Neřekl bych, že jsme se jim nevěnovali, jen takové spolupráce nejsou tolik vidět. Vedle několika velkých klientů pomáháme také na vládních linkách a takové spolupráce jako je právě s ministerstvem zdravotnictví jsou zkrátka více vidět díky "značce" nebo proto, že je to pro veřejnost aktuální téma. Ale právě naši menší klienti nás dovedli k myšlence vytvořit řešení na míru pro ty, kteří nemají prostor ve svém byznyse řešit všechny oblasti na sto procent. Rádi si vezmeme oblast zákaznické péče na "bedra" my, protože víme, že to umíme a že tím menším podnikatelům pomůžeme. Navíc zákazník dnes očekává kvalitní zákaznický přístup od jakéhokoli e-shopu.

Nechtějí internetoví obchodníci řešit zákaznický servis spíše sami? Přece jen svému sortimentu rozumí nejlépe sami.

Naše zkušenost z českého trhu i od obchodníků a poskytovatelů služeb v západní Evropě, kde je outsourcováno kolem 80 procent kapacity kontaktních center, je zcela odlišná. Služby profesionálního kontaktního centra jsou v porovnání s vlastními zaměstnanci díky efektivnějšímu využití levnější a mnohem pružnější. Představme si typickou situaci internetového obchodníka nebo logistické společnosti, která v období vánoční sezóny potřebuje skokově navýšit kapacitu zákaznické péče třeba na pětinásobek běžného provozu. Kde rychle seženou kvalitní operátory a jakou jim po odeznění sezonní špičky dají práci? S Care24 jim tyto starosti odpadnou. A pokud jde o znalost produktů a rychlost - typicky u e‑shopů se nejčastěji opakují velmi podobné dotazy, a to na dostupnost, objednávky, dopravu, reklamace a vrácení nebo výměnu zboží. Naši spolupráci začínáme vždy důkladným produktovým školením s podklady od klienta, tím dokážeme zajistit dostatečné pochopení firemní komunikace a detaily k nabízenému sortimentu.

E-shop může s Comdata podepsat smlouvu například na rok, ale pak si jednoduše vybírá, kdy chce zákaznickou péči v rámci Care24 využívat.

"V základní nabídce máme tři varianty balíčků, ale rádi vytvoříme řešení na míru jakéhokoli e-shopu," dodává Adam Koudelka.