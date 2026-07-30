Když v Itálii přijdou typická letní vedra, místní nezamíří k automatu s limonádou. Jak možná tušíte, Ital se odebere do kavárny, kde si objedná a číšník za pár okamžiků provede jednoduchý, skoro obřadní pohyb, aby kávu řádně utopil. A někdy i trochu opravil.
Název téhle chuťové bomby do letních dní není náhoda. Italské „affogato“ znamená utopený, protože přesně to se stane. Sejde se horké espresso a ledová zmrzlina, sladké s hořkým, tekuté s krémovým.
Jíst se musí hned. Kdo otálí, dostane vlažnou kaluž, kdo se pustí do díla včas, ochutná ten pravý okamžik, kdy je zmrzlina ještě tuhá a káva už jen teplá.
Ráno si ho dáte místo cappuccina, po obědě místo dezertu a večer ve verzi „corretto“ místo panáku. Ano, večer se káva pít nemá, protože kvůli kofeinu tělo ve spánku nerelaxuje. Ale tohle se v Itálii neřeší a nikdo na vás nebude koukat divně, když si espresso objednáte i o půlnoci.
Dvě města, dvě legendy a jeden mnich
Kdo affogato vymyslel, nikdo neví. Někde se píše, že se rozšířilo v 50. letech minulého století, kdy se v Itálii začaly množit dodnes velmi oblíbené espresso bary a zmrzlina se začala vyrábět průmyslově, a tedy byla snadno dostupná. Jiní mluví už o přelomu 19. a 20. století.
O původ se dodnes přetahují dva italské regiony. Jedna stopa vede do severoitalského regionu Emilia-Romagna, jehož hlavním městem je Bologna. Tady se affogato podávalo jako digestivo neboli jako pomoc na těžký žaludek po vydatném obědě, často se tu prý pro ještě větší efekt míchalo až u stolu před zákazníkem.
Druhá stopa vede do ještě o něco severnějšího Piemontu, kde si ho Italové rádi dopřávali jako posilující snídani. Do Piemontu, resp. jeho hlavního města Turína, ostatně vede i pátrání po původu espressa, právě tam byl totiž roku 1884 patentován parní kávovar, předchůdce klasických strojů na espresso.
Dezert jako dospělá záležitost
Domácí verzi zvládnete za půl minuty. Chce to jen kvalitní zmrzlinu, ideálně smetanovou nebo vanilkovou, a čerstvě uvařené silné espresso. Při výběru zmrzliny buďte důslední a vyhněte se ztuženým rostlinným tukům, jedině z poctivé smetanové klasiky se udělá ona lahodná krémová pěna.
Italové affogato stejně jako klasické espresso někdy ještě „opraví“ – corretto znamená opravený – panákem grappy, amaretta nebo kávového likéru.
Dnešní trendy kavárny vám affogato nabídnou s pistáciovou zmrzlinou místo vanilkové nebo s matchou místo espressa, ale některé věci není potřeba mít moderní za každou cenu. Někdy prostě stačí přelít zmrzlinu espressem a sníst dřív, než roztaje.
Affogato al caffè: italská „utopená" káva
Na 2 porce potřebujete: 4 kopečky kvalitní vanilkové zmrzliny, 2 čerstvě uvařená espressa (ideálně dvojitá) nebo kávu z moka konvičky
Video: Dokonalá točená zmrzlina z čerstvých surovin existuje, dělají ji v Kamýku
Zdroj: Visititaly.eu, TastingTable, CoffeeDog
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