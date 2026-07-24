Oblíbená cola, sportovní nápoje nebo i ovocný džus k snídani. To, co rodiče dětem běžně nalévají do sklenice, může mít následky až o desítky let později. Nová studie vědců z Harvardu ukázala, že pravidelné pití slazených nápojů v dětství výrazně zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku v dospělosti.
Myslíte si, že když dětem místo limonády nalijete sklenici stoprocentního džusu, děláte pro jejich zdraví to nejlepší? Podle nové studie to nemusí být tak jednoduché.
Vědci analyzovali data 25 749 účastníků dlouhodobého projektu Growing Up Today Study, který sledoval stravovací návyky dětí a jejich zdravotní stav po dobu až 25 let. A výsledky publikované koncem června v odborném časopise Circulation odborníky překvapily.
„Stravovací návyky v raném věku mohou mít dlouhodobé zdravotní následky,“ uvedla hlavní autorka studie Vasanti Malik z Harvard T.H. Chan School of Public Health a Torontské univerzity.
Lidé, kteří od dětství vypili dvě a více porcí slazených nápojů denně, měli o 52 procent vyšší riziko vzniku vysokého krevního tlaku než ti, kteří je pili méně než třikrát týdně. Různě vyšly i jednotlivé nápoje. Každá denní porce limonády zvýšila riziko o 23 procent, sportovní nápoje dokonce o 36 procent.
Ani ovocné džusy nevyšly bez poskvrny - při konzumaci alespoň jedné a půl porce denně vzrostlo riziko o 35 procent oproti těm, kteří vypili méně než jednu porci týdně.
Vysoký krevní tlak patří mezi hlavní rizikové faktory infarktu a mrtvice. Lékaři navíc upozorňují, že se stále častěji objevuje už u mladších lidí. „Jeho výskyt roste mezi mladými dospělými, ale také u dětí a dospívajících. O to důležitější je včasná prevence a odhalení problému,“ upozornila Malik.
Stačí jednoduchá změna
Podle odborníků přitom není problém samotná fruktóza, ale především to, z jakého zdroje ji přijímáme. „Stoprocentní ovocné džusy mohou být v malém množství neškodné, při vyšší konzumaci už ale mohou škodit. I v jejich případě platí, že by se měly pít s mírou. Přednost bychom měli dávat celému ovoci před slazenými nápoji,“ doporučuje Malik.
Jak nápoje zvyšují riziko
2 a více slazených nápojů denně: +52 % vyšší riziko hypertenze
1,5 sklenice 100% džusu denně: +35 % vyšší riziko
1 sportovní nápoj denně: +36 % vyšší riziko
1 limonáda či cola denně: +23 % vyšší riziko
Dobrou zprávou je, že i drobná změna může podle vědců přinést významný zdravotní přínos. Podle modelů vědců by nahrazení jedné denní porce slazeného nápoje celým ovocem mohlo snížit riziko vzniku vysokého krevního tlaku až o 22 procent. A pokud by lidé vyměnili ovocný džus za čerstvé ovoce, riziko by mohlo klesnout přibližně o 19 procent.
Nahrazení jedné denní porce slazeného nápoje vodou nebo mlékem bylo spojené s poklesem rizika vysokého krevního tlaku až o 13 procent.
Autoři zároveň připomínají, že jde o observační studii. Ta sice ukazuje silnou souvislost mezi pravidelnou konzumací slazených nápojů v dětství a vyšším rizikem hypertenze v dospělosti, sama o sobě ale nedokazuje přímou příčinnou souvislost. Výsledky nicméně potvrzují závěry předchozích výzkumů, které dlouhodobě upozorňují na zdravotní rizika spojená s nadměrnou konzumací sladkých nápojů.
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Zdroje: AHA ASA Journals, American Heart Association, Harvard Health Publishing
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