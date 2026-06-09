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Dva šálky čaje k ochraně srdce nestačí. Vědci zjistili, které dvě nečekané potraviny musíte přidat

Jana Chmelíková

Desetiletý výzkum ukázal, že pro ochranu před infarktem, rakovinou či cukrovkou nestačí jíst zdravé potraviny jen ve velkém množství. Klíč k dlouhověkosti podle všeho znaly už naše babičky: na barevné skladbě našeho jídla totiž záleží. A dobrá zpráva je, že se do výběru dostaly i maliny a čokoláda.

Čokoláda a maliny prodlužují zdraví, což je pro mlsaly skvělá zpráva. Zapijte je šálkem čaje a denní přísun „dlouhověkých“ flavonoidů máte splněný.
Čokoláda a maliny prodlužují zdraví, což je pro mlsaly skvělá zpráva. Zapijte je šálkem čaje a denní přísun „dlouhověkých“ flavonoidů máte splněný.Foto: Shutterstock
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Že jsou jablka, borůvky nebo šálek kvalitního čaje zdravé, ví asi každé dítě. Všechny tyto potraviny totiž obsahují flavonoidy – silné přírodní antioxidanty, které chrání naše buňky před poškozením.

Rozsáhlá studie, která po dobu deseti let sledovala skoro 125 tisíc lidí mezi 40 a 70 lety, však přišla s překvapivým zjištěním: samotné množství nestačí.

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Dva šálky čaje jako štít proti nemocem

Výzkum přinesl konkrétní a velmi povzbuzující čísla. Benjamin H. Parmenter, spoluvedoucí vědeckého týmu, zjistil, že optimální denní dávka se pohybuje kolem 500 mg flavonoidů. Pro lepší představu: odpovídá to přibližně dvěma šálkům kvalitního zeleného nebo černého čaje, takže dostat je do těla je opravdu snadné.

„Denní příjem kolem 500 mg byl spojen se zhruba 16procentním poklesem předčasného úmrtí z jakékoliv příčiny, stejně jako se zhruba o deset procent snížilo riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky 2. typu nebo chronických respirační chorob,“ prezentuje vědec ohromující výsledky.

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Síla je v barevné rozmanitosti

Studie ale přináší ještě jeden důležitý poznatek: samotný čaj je sice jednoduchým zdrojem flavonoidů, ale sílu získávají až kombinací více zdrojů. Tvrdá data prokázala, že některé flavonoidy zlepšují krevní tlak, jiné pomáhají s hladinou cholesterolu nebo umenšují záněty. Zkrátka platí i další rada našich babiček: základem je pestrá strava.

Různé potraviny obsahují různé podskupiny těchto antioxidantů, každá z nich přitom působí trochu jinak. „Věděli jsme, že vyšší příjem flavonoidů snižuje riziko srdečních chorob nebo Parkinsonovy nemoci,“ říká spoluautorka výzkumu, profesorka Aedín Cassidyová. „Tato studie je však významná tím, že vůbec poprvé dokazuje, že kombinace široké škály těchto látek přináší mnohem větší zdravotní benefity než jednostranná konzumace.“

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Vědci z Edith Cowan University v Perthu, kteří na projektu spolupracovali s kolegy z Lékařské univerzity ve Vídni, Univerzity Vídeň a Queen's University v Belfastu, proto doporučují jednoduchou strategii. Místo abyste jedli jen kila jablek, poskládejte si denní menu barevněji. Stačí do jídelníčku zařadit hrst borůvek či malin, sklenici stoprocentní hroznové šťávy, kousek kvalitní hořké čokolády a vše klidně zapijte čajem.

A jak poznat, že jedny působí jinak než ty druhé? Řiďte se barvou, doporučuje Parmenter. „Konzumace ovoce a zeleniny, včetně těch bohatých na flavonoidy, v různých barvách znamená, že s větší pravděpodobností získáte spektrum vitaminů a živin, které potřebujete k udržení zdravějšího životního stylu.“

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První oficiální doporučení v historii

Význam tohoto objevu podtrhuje i fakt, že vědecké autority nedávno vydaly vůbec první oficiální dietní doporučení pro příjem flavonoidů v historii. Nová data švédských, rakouských a britských expertů však jasně ukazují, že tato pravidla bude nutné brzy aktualizovat právě o faktor rozmanitosti.

Podle autorů studie jde o skvělou zprávu pro veřejné zdraví. K výraznému prodloužení života a ochraně před rakovinou či infarktem totiž nejsou potřeba žádné drahé doplňky stravy ani drastické změny životního stylu. Stačí jen drobné, snadno dosažitelné záměny v nákupním košíku – vyměnit ranní sladkost za misku bobulovitého ovoce a odpolední kávu prostřídat s kvalitním čajem.

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Zdroj: Science Daily

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