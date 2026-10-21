Pomerančový džus má pověst nápoje, který do zdravého jídelníčku příliš nezapadá. Nový výzkum ale naznačuje, že jeho pravidelné pití může v lidském těle spouštět překvapivé změny. Vědci odhalili souvislost s aktivitou stovek genů, které ovlivňují krevní tlak, záněty i metabolismus cukrů. Znamená to, že běžná sklenice džusu může prospívat srdci? Odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát.
Sklenice pomerančového džusu po ránu může ovlivňovat mnohem víc než jen hladinu cukru v krvi. Vědci zkoumali, jak pravidelná konzumace stoprocentní pomerančové šťávy působí na imunitní buňky, a narazili na překvapivý výsledek. Po dvou měsících zaznamenali změny v aktivitě více než 1700 genů, z nichž řada souvisí se zdravím srdce a cév.
Výzkum, který zveřejnil odborný časopis Molecular Nutrition & Food Research, zahrnoval 20 zdravých dospělých ve věku 21 až 36 let. Dobrovolníci pili každý den 500 mililitrů pasterované pomerančové šťávy. Po 60 dnech vědci porovnali aktivitu genů v jejich krevních buňkách s hodnotami před zahájením experimentu.
Změny zaznamenali mimo jiné u genů IL6, IL1B, NAMPT a NLRP3, které se podílejí na zánětlivých procesech a regulaci krevního tlaku. Nižší aktivitu vykazoval také gen SGK1, který ovlivňuje hospodaření ledvin se sodíkem. Právě nadměrné zadržování sodíku může přispívat ke zvýšení krevního tlaku.
Výzkumníci předpokládají, že důležitou úlohu hrají přírodní rostlinné látky, především hesperidin. Tento flavonoid patří mezi antioxidanty a vědci dlouhodobě zkoumají jeho schopnost ovlivňovat zánětlivé procesy, funkci cév i metabolismus tuků a cukrů.
Nejde o první takový výzkum
„Geny fungují jako návody a jejich exprese nám říká, které instrukce tělo využívá více a které méně. Pomerančová šťáva zřejmě změnila způsob, jakým tělo některé instrukce četlo, ale to ještě nutně neznamená, že tyto změny povedou k lepšímu zdraví,“ vysvětlila pro Verywell Health odbornice na výživu Katie Ellisonová z Alabamské univerzity v Birminghamu.
Zajímavé rozdíly vědci objevili také mezi jednotlivými dobrovolníky. U lidí s vyšší tělesnou hmotností se výrazněji měnila aktivita genů spojených s metabolismem tuků. U štíhlejších účastníků naopak převažovaly změny související se zánětlivými procesy.
Nejde přitom o první výzkum, který naznačuje možné přínosy pomerančové šťávy. Systematický přehled 15 klinických studií zahrnujících 639 účastníků zjistil, že její konzumace v průměru mírně snižovala celkovou hladinu cholesterolu a ukazatel inzulinové rezistence. Autoři však upozornili na omezenou kvalitu dostupných důkazů a u dalších sledovaných rizikových faktorů jednoznačný přínos neprokázali.
Další vodítko nabídly experimenty zaměřené na střevní mikrobiom. Brazilští vědci sledovali deset žen, které po dobu dvou měsíců pily denně 300 mililitrů pomerančové šťávy. Zaznamenali příznivé změny ve složení střevních bakterií i v ukazatelích metabolismu cukrů a tuků. Po vysazení nápoje se však některé hodnoty vrátily k výchozímu stavu.
Jiná studie, tentokrát s pouhými 15 účastníky s nadváhou či obezitou, ukázala, že pravidelné pití šťávy z červených pomerančů zlepšilo schopnost cév reagovat na zvýšený průtok krve. Výzkumníci ovšem nezaznamenali významné změny krevního tlaku ani cholesterolu.
Znamená to tedy, že bychom měli každé ráno vypít půl litru džusu? Podle odborníků rozhodně ne. Pomerančová šťáva sice obsahuje vitamin C, draslík a další prospěšné látky, zároveň však dodává značné množství přirozených cukrů a oproti celému ovoci téměř žádnou vlákninu.
„Velké množství džusu každý den usnadňuje příjem značného množství kalorií a cukru, aniž bychom získali vlákninu a pocit sytosti jako při konzumaci celých pomerančů,“ dodává dietoložka Melissa Mroz-Planellsová.
Dosavadní výsledky tak nabízejí zajímavý pohled na účinky běžného nápoje, nikoli návod k léčbě vysokého krevního tlaku. Menší sklenice stoprocentní šťávy může do vyváženého jídelníčku patřit. Kdo však chce dlouhodobě prospět svému srdci, udělá podle odborníků lépe, když dá častěji přednost celému ovoci, zelenině a pestré stravě.
VIDEO: „Neexistuje žádná potravina, která do jídelníčku nepatří. Vždy záleží jen na množství. Lepek za tloustnutí nemůže, na cukru závislost nevzniká.“
Zdroj: Molecular Nutrition & Food Research, The Journal of Nutrition, Verywell Health , The Independent
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