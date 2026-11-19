Nedaleko silnice mezi Souší a Smědavou stojí dva spojené kříže. Připomínají událost z července 1949, kolem které ani po více než sedmdesáti letech nemáme všechny odpovědi.
Sedm mladých mužů se v létě 1949 ukrylo hluboko v Jizerských horách. Netušili, že se jejich tábor brzy ocitne v obklíčení desítek ozbrojených příslušníků bezpečnosti. Před svítáním se lesem rozezněla střelba, která si vyžádala dva životy. Byl krvavý zásah výsledkem předem připravené pasti, nebo bylo vše jinak? Šestý díl podcastu Podivné zločiny otevírá případ, který dodnes provázejí otazníky.
Nedaleko silnice mezi Souší a Smědavou stojí dva spojené kříže. Připomínají událost z července 1949, kolem které ani po více než sedmdesáti letech nemáme všechny odpovědi. V jizerskohorském lese tehdy tábořilo sedm mužů. Někteří uvažovali o odporu proti novému režimu, jiní chtěli hlavně odejít z Československa.
Pak se kolem jejich provizorního úkrytu začaly stahovat desítky ozbrojených příslušníků bezpečnostních složek. Co následovalo, má v dochovaných dokumentech a pozdějších svědectvích různé podoby. Stejně nejasné zůstává i to, jak se úřady o táboře vůbec dozvěděly a zda někdo skupinu do hor nepřivedl záměrně.
Nový díl Podivných zločinů rekonstruuje Akci Jizerka jen z toho, co lze dnes doložit, a zároveň nechává otevřené otázky, na které prameny jednoznačnou odpověď nedávají.