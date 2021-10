Vietnamští rodiče jsou jako čeští prarodiče. Nelze jim odmlouvat, říká Duy Anh Tran

Rodiče z něj chtěli mít lékaře nebo právníka. Osmadvacetiletý Duy Anh Tran přitom představám starší generace Vietnamců vždycky vzdoroval. V pubertě se našel ve stylu emo, tancoval a ze školy nosil trojky. Dnes se živí jako herec a před kamerou už ztvárnil zoufalého imigranta i drsného mafiána. "Celý život jsem našim dokazoval, že to, co dělám, má smysl," přiznává v podcastu Co z tebe bude?!

Loni si zahrál v seriálu Zrádci, který diváky zavedl do prostředí vietnamské drogové mafie. Leckdo by proto čekal, že jeho rodiče, pocházející ze starší generace Vietnamců žijících v Česku, budou naštvaní, v jakém světle svou komunitu ukazuje. "Se zbraní v ruce a tvrdým výrazem jsem se ale našim nakonec líbil víc než jako zoufalý kluk ve filmu Na střeše. Mají totiž rádi akčňáky s hvězdami typu Jackie Chan nebo Jet Li," prozrazuje osmadvacetiletý Duy Anh Tran. K herectví se dostal oklikou přes nenáviděné biflování na gymnáziu, bujaré večírky při studiu marketingu a vyhoření v reklamní agentuře, kde pracoval jako produkční. "Ze stresu jsem měl zdravotní potíže. Začalo to nálezem na oku, pokračovalo ostrůvky vypadaných vlasů, a tak jsem produkce radši nechal. Na internetu jsem viděl nabídku Jiřího Mádla, který poptával Vietnamce do svého filmu, tak jsem si řekl, proč ne. A od té doby jsem herec," usmívá se Tran. V podcastu Co z tebe bude?! o radostech i strastech mládí ale s redaktorem Tomášem Macou zavzpomínal také na své dětství, ve kterém bojoval s autoritářskou výchovou. Jeho otec a matka se seznámili až v Československu, kam v roce 1987 přijeli z Vietnamu, aby se v textilní továrně naučili řemeslu. Po sametové revoluci se usadili v Mostě, později se přestěhovali do Opavy a většinu času věnovali vydělávání peněz ve svém obchodě. V podcastu Co z tebe bude?! herec Duy Anh Tran mluví i o tom, proč nemá černý pásek v karate a jak se vietnamským rodičům líbily jeho české přítelkyně. | Foto: Lukáš Bíba "Nic rodičům nevyčítám, chtěli rodinu zabezpečit, ale protože na mě neměli čas, emočně jsem se od nich odcizil. Zároveň jsem odmala slýchal, že moje povinnost je jenom chodit do školy, dobře spát, cvičit a mít dobré známky. Pak mi vyčítali, že to nezvládám, a předhazovali mi ukázkové děti jiných Vietnamců. Komunikace mezi námi vázla, a kdykoli jsem se chtěl vydat vlastní cestou, řekli mi, že takhle to nejde," popisuje Tran. Na severomoravském maloměstě vyčníval už svými asijskými rysy, a aby provokoval ještě víc, maloval si v pubertě kolem očí tmavé linky, nehty si lakoval načerno a na rukou nosil extravagantní prsteny. "Svou jinakost jsem obrátil v plus. Najednou mi už nevadilo, že na mě lidi zírají," vyzdvihuje. Únikem pro něj byl také tanec shuffle, při kterém vypadal, jako by byl v transu. Už jako malý rád šaškoval nebo někoho imitoval, a tak svou současnou hereckou kariéru považuje za práci snů. Upřímný rozhovor s Duy Anh Tranem, který se dnes cítí jako Čech s vietnamskými zásadami, si můžete poslechnout na platformách SoundCloud, Spreaker, Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.