Z ulice vypadá jako obyčejný dům se sedlovou střechou. Jakmile ale vstoupíte dovnitř, čeká vás červené schodiště, parketový blok ukrývající komoru i síť, na které se dá odpočívat nad kuchyní. Architektka Jana Kratochvílová navíc dokázala původně rozmáchlé plány majitelů proměnit v kompaktnější a úsporné rodinné bydlení.
Majitelé chtěli dům pro tříčlennou rodinu, který nabídne také místo na přespání dalším příbuzným. Původní představy ale počítaly s příliš velkou stavbou, která by navíc zabrala podstatnou část zahrady. Architektka z ateliéru Mio Architects proto navrhla menší a praktičtější řešení.
„Původní požadavek majitelů byl téměř megalomanský. Nakonec jsme vytvořili návrh, který tyto představy lehce umírnil, a přesto odpovídal modernímu bydlení,“ říká Jana Kratochvílová. Výsledkem je dům s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou. Zvenku působí střídmě, uvnitř si ale majitelé dopřáli mnohem větší odvahu.
Červené srdce domu
Hlavní obytný prostor propojuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj. Jeho střed tvoří výrazný blok s integrovaným schodištěm, který opticky rozděluje místnost a zároveň plní několik praktických funkcí. Z jedné strany ho pokrývají parkety, které najdeme téměř po celém domě. Stejný materiál se objevuje také na kuchyňské vestavbě. Blok ukrývá komoru, která využívá místo pod schodištěm.
Největší překvapení přichází s výrazným barevným akcentem. Schodiště i stěny kolem něj pokrývá sytě červené marmoleum, ekologická podlahová krytina. Červená se opakuje také uvnitř kuchyňských skříněk a na dalších detailech.
„Použití výrazných barev bylo zcela v naší režii. Brali jsme to jako ozvláštnění prostoru a věděla jsem, že majitelé jsou na to vhodní adepti. Mnoho klientů by na takové prvky nemělo odvahu, ale zde došly pochopení,“ vysvětluje Kratochvílová.
Nad kuchyní se dá odpočívat
Podkroví nepředstavuje jen doplňkové místo na spaní. Majitelé ho od začátku plánovali jako plnohodnotnou obytnou část. Najdeme tu ložnici s vlastní koupelnou i prostorný dětský pokoj. Velká střešní okna přivádějí dovnitř denní světlo a pomáhají prostor přirozeně větrat. Další světlo proniká do místností také štítovými okny.
Vzdušnost podporuje otevřená dispozice a horizontální sítě nad obytným prostorem. Ty propojují obě podlaží a zároveň nabízejí místo k odpočinku. Červená se v horním patře vrací na bezpečnostním zábradlí, jinak ale každá část domu pracuje s vlastní barevností. Rodičovská ložnice působí klidně díky béžovým tónům a přírodním materiálům, koupelnu u dětského pokoje oživují zelené umyvadlo, zelená dlažba a barevné puntíkované obklady.
Izolace pomáhá šetřit energii
Dům má užitnou plochu 220 metrů čtverečních. Architektka navrhla nízkoenergetickou stavbu, která se obejde bez složitých technologických systémů. Vytápění zajišťuje plynový kondenzační kotel a krbová vložka.
Velkou pozornost věnovali majitelé především střeše. Pro její zateplení zvolili nadkrokevní PIR izolaci o tloušťce 160 milimetrů. Desky vytvářejí souvislou vrstvu nad krokvemi, omezují tepelné ztráty a pomáhají udržet příjemnou teplotu v podkroví v zimě i v létě.
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Zdroj: Mio Architects
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