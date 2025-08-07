Dům snů se proměnil v past. Návrháři jsou uvězněni ve vlastní vile

Když Charles a Patricia objevili Llanfoist House - majestátní venkovské sídlo ze 17. století -, byla to láska na první pohled. Dům měl šarm, historii a neuvěřitelný potenciál. Vložili do něj svou duši, kreativitu i desítky let práce. Výsledkem je elegantní památkově chráněná rezidence, obklopená šesti akry zeleně (necelých 2,5 hektaru) - a přesto je dnes neprodejná.
Místo odpočinku noční můra
Příběh, který měl skončit idylickým stářím u moře, se proměnil v nekonečný boj. Dům totiž stojí na svahu, nad kterým vede historický kanál Monmouthshire & Brecon Canal, jehož nestabilní břehy se časem změnily ve smrtelnou hrozbu.
"V roce 1975 jsme málem přišli o život. Voda, kameny, stromy - valilo se to na nás v mohutné vlně. Zachránily nás jen kořeny stromů, které vytvořily přírodní hráz," vzpomíná dnes třiaosmdesátiletý Charles. "Od té doby žijeme v permanentním strachu," dodává.
Další vážný sesuv přišel v roce 2014. Mezitím přibyly praskliny v půdě, úniky vody a především psychická zátěž. Patricia přiznává, že dodnes spí neklidně: "Každou noc myslím na to, co by se stalo, kdyby voda přišla znovu. Žijeme v krásném domě, který se ale může stát hrobem."
Cena? Ta není problém
Přitom na první pohled jde o dům a obchod snů. Nemovitost v odhadní hodnotě 1,2 milionu liber nabízeli i za výrazně sníženou cenu - 850 tisíc liber. Ale zájemci vždy couvli. Důvod? Žádná firma není ochotná vydat certifikát bezpečnosti. Bez něj není možné dům oficiálně prodat.
"Zničilo nám to důchod. V 90. letech jsme si postavili krásný dům u moře - navržený přímo pro seniory. Chtěli jsme se tam přestěhovat. Museli jsme ho ale prodat, protože jsme zůstali uvěznění tady," říká Charles.
Špatná údržba kanálu?
Lesterovi viní z celé situace organizaci Canal & River Trust. Tvrdí, že právě špatné zásahy a zanedbaná údržba kanálu způsobily nebezpečnou erozi svahu. "Kanál byl kdysi stabilní. Ale pak ho začali bagrovat, prohlubovat, zpevňovat betonem - a všechno se změnilo," vysvětluje Charles.
"Při sesuvu v roce 1975 nefungovala ani bezpečnostní stavidla - byla shnilá. Všechno, co udělali od té doby, bylo špatně," doplňuje. Organizace jakékoli pochybení odmítá a tvrdí, že kanál je pečlivě monitorován.
Lepší osud
Z místa, které mělo být odměnou za celoživotní práci, se stal labyrint právních sporů, geologických hrozeb a nekonečného stresu. I tak si ho Lesterovi stále cení - nejen kvůli jeho kráse, ale i kvůli všem vzpomínkám. A v jejich rukou se dům stal uměleckým dílem.
"Věříme, že dům si zaslouží lepší osud. Ale my už ho bohužel sami změnit nedokážeme," uzavírá Patricia.