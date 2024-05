Korálové útesy a tropy. V Českém krasu bylo kdysi nádherně, ukazuje nový dům přírody

Mělké moře, tropické teploty, korálové útesy a v nich hodně života. Jak ukazuje centrum přírody v Koněprusích na Berounsku, v krajině Českého krasu by se před 410 miliony lety člověk cítil jako někde na Bahamách. Nová dřevostavba, která nahradila socialistický stánek, je branou do jeskyních útvarů v srdci vápencového území a přibližuje, jaké bohatství tu zanechala období od prvohor do současnosti.

Do přírodního centra se člověk nejlépe dostane pěšky po vyznačené stezce, která vede z Koněprus. Lesní cesta se klikatí do kopce a potkáte na ní zaniklý mlýn i stádo koz, které v těchto měsících spásá chráněnou krajinnou oblast. Těsně před posledním výšlapem k dřevostavbě na vyasfaltované cestě začíná první expozice. Velké kameny podél cesty hrají všemi barvami a naučná tabulka prozrazuje, že přibližují podloží v Českém krasu, které tu vznikalo od období prvohor až po současnost. Hornina je vidět v opracované i neopracované podobě. | Foto: Magdaléna Medková Ještě předtím, než člověk dojde k zastíněné terase s kavárnou Trilobit a dětským koutkem, které přiléhají k návštěvnickému centru, objeví se před ním hranatý altán s lavičkami a otevřeným středem, v němž se vyjímá bronzový model Koněpruských jeskyní. "Podzemí se podařilo naskenovat v celé své kráse a převést do modelu 3D, který se následně odléval z bronzu. Jsou na něm zvýrazněná všechna tři patra, včetně těch pro návštěvníky nepřístupných částí," říká průvodkyně Kamila Jungmannová, která má k místu blízko už od studentských let, a když se jí zeptáte, jaké části podzemí navštívila v Evropě, odpoví, že "prolezla všechno, co se dalo". Související Foto: Český kras je náš Grand Canyon s vápencovým "městem" ukrytým pod zemí 66 fotografií Vstup do nového domu přírody je pro návštěvníky zdarma, pokud nestojí o školeného průvodce. Kamilu Jungmannovou si vzhledem k tomu, že provádí také jeskyněmi, které jsou druhým nejnavštěvovanějším komplexem v Česku, musí člověk zamluvit dopředu a ideálně k sobě sehnat dalších devět lidí. Skupinová prohlídka vyjde na tisíc korun a trvá zhruba hodinu. V domě přírody vás průvodkyně seznámí s geologickou, biologickou a historickou rozmanitostí Českého krasu i nálezy, které jsou výjimečné v celém evropském kontextu, jako je primitivní žena stará přes 45 tisíc let. Více si přečtěte v galerii.