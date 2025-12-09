Vymodlený dům, ve kterém nikdo nebydlel. První noc v něm strávil nečekaný host

Dům měl být nadstandardním rodinným bydlením, kterému bílo-šedá cihlová fasáda doplněná černými okenními rámy dávala jednoduchý a čistý výraz. Velkoformátová okna zase sjednocovala interiér se zahradou i s extenzivní zelenou střechou. Ta vznikla na přání majitelky, jež plánovala na střeše rozsáhlejší výsadbu.
Architekt dům vyladil do posledního detailu: v přízemí se nachází propojená kuchyně s obývací částí, proměnitelná pracovna v pokoj pro hosty, zádveří, technická místnost, sklad a malá koupelna. V patře pak nechybí tři dětské pokoje, herna, ložnice, koupelna a toaleta. Z horní části vede úzké schodiště až na střechu k malé terase ukryté ve zmíněné zahradě: jednoduše vznikl interiér, který přímo lákal k okamžitému obývání.
Jenže život člověku občas udělá pěknou čáru přes rozpočet. A tak ještě předtím, než se podařilo celou stavbu dokončit, se původní zadavatelé rozhodli odstěhovat mimo Prahu a začít novou etapu na klidnějším místě. A do domu se tak nakonec nikdy nenastěhovali.
A tak objekt, navržený a budovaný v letech 2022-2024, zažil první skutečný život s někým docela jiným - se svým architektem. Lukáš Janout v něm po dokončení strávil čtrnáct dní, aby nemovitost mohl jeho kolega nafotit a on ji zase důkladně vyzkoušel. "Umím si bez problémů představit, že bych v něm bydlel," řekl později.
Místo tedy ožilo, ale bohužel jen na krátko. A dnes čeká na své první skutečné obyvatele.