Magazín

Vymodlený dům, ve kterém nikdo nebydlel. První noc v něm strávil nečekaný host

Z domu snů se stal nechtěný objekt. Snad jen na chvíli...
Když architekt Lukáš Janout z ateliéru Luni architekti poprvé slyšel o zakázce na nový rodinný dům v Praze 18 – Letňanech, odmítl ji.
Měl zkrátka hodně práce. Klienti však vytrvali a rozhodli se počkat – a právě díky tomu mohl vzniknout dům, který se pro architekta stal srdcovou záležitostí. Původní majitelé se do domu však nakonec nikdy nenastěhovali. Ten tak na své nové obyvatele čeká dál.
Dům měl být nadstandardním rodinným bydlením, kterému bílo-šedá cihlová fasáda doplněná černými okenními rámy dávala jednoduchý a čistý výraz.
Velkoformátová okna zase sjednocovala interiér se zahradou i s extenzivní zelenou střechou. Ta vznikla na přání majitelky, jež plánovala na střeše rozsáhlejší výsadbu. Zobrazit 17 fotografií
Foto: Petr Polák
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 1 hodinou
Když architekt Lukáš Janout z ateliéru Luni architekti poprvé slyšel o zakázce na nový rodinný dům v Praze 18 – Letňanech, odmítl ji. Měl zkrátka hodně práce. Klienti však vytrvali a rozhodli se počkat – a právě díky tomu mohl vzniknout dům, který se pro architekta stal srdcovou záležitostí. Původní majitelé se do domu však nakonec nikdy nenastěhovali. Ten tak na své nové obyvatele čeká dál.

Dům měl být nadstandardním rodinným bydlením, kterému bílo-šedá cihlová fasáda doplněná černými okenními rámy dávala jednoduchý a čistý výraz. Velkoformátová okna zase sjednocovala interiér se zahradou i s extenzivní zelenou střechou. Ta vznikla na přání majitelky, jež plánovala na střeše rozsáhlejší výsadbu.

Související

Útočiště v Jizerkách. Chalupa schovává vinný sklep a zvládla boj s vodou

Jizerky, chata, realizace, interiér, chalupa, hory, Jizerské hory
20 fotografií

Architekt dům vyladil do posledního detailu: v přízemí se nachází propojená kuchyně s obývací částí, proměnitelná pracovna v pokoj pro hosty, zádveří, technická místnost, sklad a malá koupelna. V patře pak nechybí tři dětské pokoje, herna, ložnice, koupelna a toaleta. Z horní části vede úzké schodiště až na střechu k malé terase ukryté ve zmíněné zahradě: jednoduše vznikl interiér, který přímo lákal k okamžitému obývání.

Jenže život člověku občas udělá pěknou čáru přes rozpočet. A tak ještě předtím, než se podařilo celou stavbu dokončit, se původní zadavatelé rozhodli odstěhovat mimo Prahu a začít novou etapu na klidnějším místě. A do domu se tak nakonec nikdy nenastěhovali.

A tak objekt, navržený a budovaný v letech 2022-2024, zažil první skutečný život s někým docela jiným - se svým architektem. Lukáš Janout v něm po dokončení strávil čtrnáct dní, aby nemovitost mohl jeho kolega nafotit a on ji zase důkladně vyzkoušel. "Umím si bez problémů představit, že bych v něm bydlel," řekl později.

Místo tedy ožilo, ale bohužel jen na krátko. A dnes čeká na své první skutečné obyvatele.

Prohlédnout si 17 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Vzali jí nohy, zbyla jí křídla. Ochrnutá inženýrka mění historii a letí ke hvězdám

Vzali jí nohy, zbyla jí křídla. Ochrnutá inženýrka mění historii a letí ke hvězdám

KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Víte, jak se správně jmenují české romány?

KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Víte, jak se správně jmenují české romány?
Infografika

Objev, který na Marsu neměl být. Nečekaný nález vesmírného vozítka zaskočil vědce

Objev, který na Marsu neměl být. Nečekaný nález vesmírného vozítka zaskočil vědce
1:05

Hledání světla v argentinské věznici. Filmu Polibek pavoučí ženy je těžké odolat

Hledání světla v argentinské věznici. Filmu Polibek pavoučí ženy je těžké odolat
2:31
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem dům stavba vila bydlení Bydlení & reality Bydlení a stavba rodina příběh architektura prodej nemovitost lifestyle

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
"Česko nejlepším místem k životu na planetě." Babiš se stal potřetí premiérem

ŽIVĚ
"Česko nejlepším místem k životu na planetě." Babiš se stal potřetí premiérem

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 7 minutami

Evropa se připravuje na obranu. Kde všude musí mladí do armády?

Evropa se připravuje na obranu. Kde všude musí mladí do armády?
Prohlédnout si 12 fotografií
V 1:43 hod. ráno dorazili vojáci z německého strážního praporu ozbrojených sil v bojové výstroji na nástupiště linky metra U7. Jednotka rychlé reakce má za úkol osvobodit osoby z uneseného vlaku a zničit nepřátelské síly.
Vlak zastavil těsně před vjezdem do stanice Jungfernheide ve čtvrti Charlottenburg. Situace je chaotická. Kolik ozbrojených mužů bylo ve vagonech? Jsou vojáci a ostatní cestující ještě naživu? Jsou nějaké oběti?
Aktualizováno před 11 minutami
"Podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové Evropské unie

ŽIVĚ
"Podpora Ukrajiny je neochvějná," tvrdí po schůzce se Zelenským šéfové Evropské unie

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 50 minutami
Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Rodí se nejhorší tým dějin. Krejčímu a spol. se smějí i vlastní, řeší se výrok Čecha

Kdo si v pondělí večer zapnul duel Premier League mezi Wolverhamptonem a Manchesterem United, čekal ho vcelku unikátní zážitek.
před 52 minutami
672 hodin utrpení nevinného člověka. Sadismus komisaře odstartoval nadpřirozený jev
1:01

672 hodin utrpení nevinného člověka. Sadismus komisaře odstartoval nadpřirozený jev

Podcast Podivné zločiny: Záhadný a dodnes nevysvětlený jev, který se udál v kostele, zneužil komunistický režim v boji proti katolické církvi.
před 1 hodinou

Vymodlený dům, ve kterém nikdo nebydlel. První noc v něm strávil nečekaný host

Vymodlený dům, ve kterém nikdo nebydlel. První noc v něm strávil nečekaný host
Prohlédnout si 17 fotografií
Když architekt Lukáš Janout z ateliéru Luni architekti poprvé slyšel o zakázce na nový rodinný dům v Praze 18 – Letňanech, odmítl ji.
Měl zkrátka hodně práce. Klienti však vytrvali a rozhodli se počkat – a právě díky tomu mohl vzniknout dům, který se pro architekta stal srdcovou záležitostí. Původní majitelé se do domu však nakonec nikdy nenastěhovali. Ten tak na své nové obyvatele čeká dál.
před 2 hodinami

Rusko je teď velmi rozštěpené. „Lidé z venku si to neuvědomují,“ tvrdí ruský právník

Rusko je teď velmi rozštěpené. „Lidé z venku si to neuvědomují,“ tvrdí ruský právník
30:04
Další zprávy