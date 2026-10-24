Když se Lívia Gažová s manželem poprvé procházeli starým domem ve Smolnícké Huti na východě Slovenska, zdálo se, že před sebou mají poměrně jednoduchý úkol. Kamenné zdi, starobylé zárubně, zdobená fasáda a dřevěné podlahy připomínaly dobu, kdy v domě žili horníci. Mnohé původní prvky vypadaly zachovale. To se ale spletli.
„Říkali jsme si, že tomu domu vlastně tolik nechybí a že by to snad ani nemuselo stát tolik peněz,“ vzpomíná Lívia Gažová, která vystudovala architekturu a urbánní studia a dnes se věnuje projektovému managementu. Je také členkou slovenského kolektivu Čierne diery, který upozorňuje na zapomenuté regiony, technické památky a architekturu.
Dům nakonec koupili za 18 tisíc eur, tedy tehdy přibližně půl milionu korun. Původní odhad nákladů na obnovu však brzy přestal platit. Jakmile začali odkrývat jednotlivé vrstvy stavby, narazili na problémy se statikou, vlhkostí i shnilým dřevem. Práce se protáhly a prodražily. Po šesti letech se celková investice přiblížila ke 100 tisícům eur.
Výsledkem je ale dům, který se nesnaží hrát na starou venkovskou chalupu. Zachovává charakter někdejšího hornického bydlení a současně nabízí otevřený interiér, neobvyklou kuchyň i koupelnu s děrovanými cihlami.
Hledali dům, který by měl co vyprávět
Najít vhodnou nemovitost jim trvalo několik let. Nechtěli novostavbu ani běžnou rekreační chalupu, ale starší dům s autentickými detaily, v němž by mohli trávit delší dobu a poznávat okolní krajinu.
„Od začátku jsme věděli, že dům chceme zrenovovat a zachovat v něm všechno hodnotné,“ říká Gažová. Na Gemer, odkud pochází část její rodiny, jezdila už jako dítě. Později začala region poznávat znovu také prostřednictvím práce pro Čierne diery. Spolu s manželem si postupně oblíbili zdejší krajinu, technické památky i vesnice, které si zachovaly původní podobu.
Smolnícka Huta jejich představám odpovídala. Obec v minulosti proslula těžbou a zpracováním mědi a dodnes v ní žije komunita spojená s kulturou karpatských Němců. Jejich předkové přišli do regionu ve 13. století, aby rozvíjeli hornictví. Místní historii připomíná také muzeum Heimatstube, které vede Blanka Čechová.
Právě ona manželům pomohla zorientovat se v obci a později začala o jejich dům pečovat. Gažovou přitahují místa, která si uchovala stopy minulosti. „Památníky a historické stavby nám umožňují dotknout se historie. Fascinuje mě, kolik desetiletí nebo staletí staré domy stojí a čeho všeho byly svědky,“ vysvětluje.
Když konečně našli přibližně 150 let starý hornický dům, zaujala je především jeho původní podoba. V interiéru zůstával nábytek, skříně ukrývaly oblečení ze šedesátých let a na podlahách leželo několik vrstev koberců. Dům měl vodu, ale chyběla mu kanalizace a koupelna nabízela jen provizorní zázemí. Zahrada zarostla a zaplnily ji drobné kůlny. První práce proto začaly vyklízením. Pak přišla na řadu samotná stavba.
Pod domem našli stopy dávné hutě
Při rekonstrukci se ukázalo, že původní vzhled domu zakrývá řadu problémů. Některé konstrukce poškodila vlhkost a dřevěné části podlehly hnilobě. „Podlahy mě dodnes mrzí. Chtěli jsme je zachovat, ale při průzkumu jsme zjistili, že pod povrchem všechno prohnilo. Nosné trámy ležely přímo v hlíně,“ popisuje Gažová.
Manželé museli vyměnit také jednu z kachlových pecí. Odborník při kontrole zjistil, že se její vnitřní konstrukce zřítila. Oprava by vyšla příliš draho, a tak ji nahradila moderní kamna. Jedna původní pec v domě přece jen zůstala. Díky ní mohou majitelé porovnávat, jak dobře stará kamna akumulovala teplo.
Jeden z nejzajímavějších objevů na ně však čekal venku. Když hloubili jámu pro žumpu, narazili zhruba metr pod povrchem na silnou vrstvu strusky, která vznikla při tavení rudy. Gažová věděla, že v okolí kdysi fungovala vysoká pec, ale teprve nález jí napověděl, že dům zřejmě stojí přímo v areálu někdejší hutě.
Strusku neodvezli pryč. Ponechali si ji a využili při úpravě okolí domu. Dnes tvoří povrch chodníku a připomíná průmyslovou minulost místa. Na půdě a v sekretáři později Gažová objevila také drobné kousky rudy se zlatavými odlesky. Nešlo o zlato, ale o chalkopyrit, minerál, který slouží jako významná ruda mědi. Horníci si zřejmě hezké kousky nosili domů na památku.
Staré a nové se nesnaží tvářit stejně
Při návrhu rekonstrukce manželé spolupracovali s architektonickým ateliérem Kilo Honč. Gažovou oslovil jeho přístup, který pracuje s minimem prostředků a nechává vyniknout původní strukturu materiálů. Nechtěli ze starého hornického domu vytvořit stylizovanou venkovskou chalupu. Takové řešení by podle nich neodpovídalo ani historii Smolnícké Huti. Místní horníci žili jinak než zemědělci v oblastech s velkými statky a hospodářskými budovami.
„Nechtěla jsem, aby na domě viselo staré kolo od vozu, protože to k téhle lokalitě nepatří,“ vysvětluje Gažová. „Chtěli jsme využít všechno původní, co se dá, a zároveň do domu přidat nezbytnou moderní vrstvu.“
Architekti proto otevřeli dispozici a zjednodušili pohyb mezi místnostmi. Dříve člověk procházel domem v několika navazujících kruzích, dnes střední část nabízí průhlednější a volnější prostor. Původní velkou předsíň proměnili v jídelnu a někdejší vstup ze servisních místností začali využívat jako hlavní.
Výraznou proměnou prošlo také propojení se zahradou. Do původně uzavřeného interiéru přidali větší okno, které otevírá výhled do zeleně. „Když se člověk zadívá pozorněji, dokáže v domě rozeznat jednotlivé vrstvy. Je vidět, co patří k původní stavbě a co jsme do ní přidali my,“ říká majitelka.
Výjimku představuje fasáda. Tu chtěli zachovat v původním vzhledu, a proto při její obnově využili tradiční vápennou omítku. Zpočátku počítali s pouhým přetřením, jenže starý nátěr nedržel a části povrchu se začaly odlupovat. Museli jej seškrábat a poškozená místa opravit. Práce komplikovalo počasí i nedostatek řemeslníků. Vápennou maltu nelze zpracovávat, když v noci mrzne, a ve Smolnícké Huti mohou teploty klesnout pod nulu ještě v květnu. Na některé odborníky proto čekali dlouho.
Sprcha z děrovaných cihel
Současný interiér se nesnaží kopírovat historické vybavení. Místo tradiční kuchyňské linky stojí v kuchyni vzdušný nerezový ostrůvek s indukční deskou. Nádobí ukládají na otevřené police, takže prostor působí jednoduše a přehledně. Původní předsíň dnes funguje jako jídelna, kterou oživuje dlouhý úzký bílý stůl. Jeho linie pokračuje až do chodbičky a pomáhá propojit jednotlivé části domu.
Zajímavé řešení nabízí také oddělení dílny a dřevárny od obytného prostoru. Místo klasické zděné příčky architekti využili kovové profily určené pro sádrokarton a závěs. V koupelně zase obvod sprchového koutu tvoří děrované cihly; obklady pokrývají pouze vnitřní stranu sprchy. Až při běžném používání majitelé zjistili, že se nejčastěji scházejí právě v kuchyni. „Přirozeně se shlukujeme kolem kuchyňského ostrůvku. Už přemýšlíme, že tam přidáme sezení,“ říká Gažová. Oblíbeným místem se stalo také velké okno do zahrady. Přestože mu zatím chybí parapet, hosté i majitelé si k němu rádi sedají s kávou a pozorují zahradu a les.
Rekonstrukce se prodražila
Celková cena obnovy se po šesti letech přiblížila ke 100 tisícům eur. Vedle skrytých závad ji zvýšily rostoucí ceny materiálů, opravy nepovedených prací i komplikovaná doprava do odlehlé obce. Jedna z řemeslnických part pocházela z Rožňavy. V zimě však cestu mezi městy přerušila uzavírka horského průsmyku a objížďka zabrala téměř hodinu a půl. Manželé nechtěli měnit řemeslníky uprostřed práce, a tak na další etapu čekali skoro půl roku.
„Frustrující je, když musíte opravovat něco, co už někdo opravil,“ říká Gažová. Zkušenost ji také přesvědčila, jak obtížné je rozhodovat o obnově historické stavby. Architekt, památkář, odborník na konkrétní profesi i řemeslník mohou doporučovat rozdílná řešení a majitel se v množství rad a dostupných materiálů snadno ztratí.
Přesto považuje rekonstrukci za smysluplnou. Dům už dnes pronajímají hostům, sami se do něj ale s rodinou pravidelně vracejí. Slouží jim jako základna pro výlety, cyklistiku, běh i turistiku. Večer rádi posedí na zahradě pod lesem, odkud se otevírá výhled na obec a okolní hory. Proměna přinesla také ekologickou lekci. Když dům koupili i s vybavením, museli odvézt velké množství starého nábytku a dalších věcí, které už nemohli využít. Před domem se najednou nahromadily tuny odpadu a mnoho předmětů nešlo ani prodat, ani darovat.
„Tehdy jsem si na vlastní kůži uvědomila, jakou ekologickou stopu po sobě zanechává výstavba. Ani si neumím představit, kolik odpadu vznikne při demolici starého domu a stavbě nového,“ říká. Dnes chce s manželem pokračovat v úpravách zahrady. Plánují místo na opékání, posezení a vyhlídkovou plošinu na kopci. Samotný dům už však nechtějí zásadně měnit.
Gažová zároveň doufá, že do Smolnícké Huti zamíří více návštěvníků, kteří hledají něco jiného než přeplněná turistická střediska. Gemer a Spiš podle ní nabízejí krásnou přírodu, zachované stavby i možnost poznat místní historii v klidu a osobně. „Méně rozvinuté regiony mají pořád co nabídnout. Člověk tu může jít na procházku a nepotkat živou duši, nebo si v klidu popovídat s místními. Získá úplně jiné zážitky než v klasických turistických destinacích,“ říká. A právě v tom spočívá i smysl jejich domu. Nejde jen o proměnu staré stavby v pohodlné místo k odpočinku. Manželé zachovali kus místní historie a dali mu nový život, aniž by se snažili zahladit všechny stopy času.
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Zdroj: autorský článek
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