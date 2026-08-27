Dolly Partonová žila v přepychu a utrácela za plastické operace, ve skutečnosti ale měla i svou druhou tvář. Za štědrost dostala v roce 2022 Carnegieho medaili pro mecenáše, která ji ocenila jako „jednu z nejštědřejších filantropek zábavního průmyslu“. Jméno Dolly Partonové bylo v 90. letech skloňované ještě z jednoho důvodu, který vědce dodnes uvádí do rozpaků.
Partonová, která zemřela v úterý 25. srpna, vyrostla v chudé rodině s dvanácti dětmi na farmě v Tennessee. Ač se vypracovala na jednu z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob, na svůj původ nezapomněla – celý život posílala peníze do nemocnic, výzkumu i dětských knihoven.
Ovce, která změnila svět
V červenci 1996 přišlo ve skotském Roslin Institute na svět velmi neobvyklé jehně. John Bracken, pomocník ve farmářském výzkumu, tehdy prohodil, že ho budou muset pojmenovat po Dolly Partonové.
Důvod je ryze anatomický: ovce vznikla z buňky mléčné žlázy a country hvězda byla proslulá i svými velkými prsy, která si nechávala vylepšit u plastických chirurgů. Nikdy se tím netajila, a jak sama se smíchem říkávala: „Vypadat takhle lacině mě stojí spoustu peněz.“
Kritici namítali, že jméno odkazující na zpěvaččinu hruď ji objektivizuje. Dolly Partonová ovšem řekla, že jí tahle pocta lichotí.
Kdo byla ovce Dolly?
Dolly byla první savec naklonovaný z dospělé buňky. Do té doby vědci věřili, že z jediné buňky dospělého těla nelze vypěstovat celý organismus. Dolly ovšem dokázala, že to jde. Vznikla z buňky mléčné žlázy ovce plemene Finn Dorset, jejíž jádro vědci přenesli do prázdného vajíčka.
Milion dolarů proti covidu
V březnu 2020 věnovala Partonová milion dolarů lékařskému centru Vanderbilt University a vznikl Dolly Parton COVID-19 Research Fund.
Tyhle peníze pomohly zaplatit rané fáze výzkumu tehdy ještě experimentální mRNA vakcíny, kterou nakonec vyrobila Moderna.
V případě covidu navíc nezůstalo jen u peněz: v březnu 2021 vyšlo video, jak se nechává naočkovat, a svůj celosvětový hit Jolene zpívá ve verzi nabádající k vakcinaci.
Nezapomněla na dětství v chudobě
Country hvězda byla mecenáškou v pravém slova smyslu. „Dolly Partonová se ‚rozhodla‘ nebýt miliardářkou,“ napsala na síti Bluesky sociální psycholožka Carlie Trottová. „Investováním do lidí. Do dětské gramotnosti, do rodin po katastrofách, do výzkumu vakcín a mnoha dalších věcí. Nikdy nezapomněla, co to znamená být v nouzi.“
Její štědrost mířila hlavně domů, do Tennessee. Ve svém domovském okrese vybrala na benefičním koncertu půl milionu dolarů pro lékařské centrum LeConte, které v roce 2010 otevřelo i vlastní Centrum Dolly Parton pro ženské služby.
Další milion dolarů věnovala na výzkum dětských infekčních chorob a letos v únoru byla po jejím nezveřejněném „generačním“ daru přejmenována dětská nemocnice v Knoxville na Dolly Parton Children's Hospital – peníze mají jít na nový program pediatrických rezidentů, telemedicínu pro venkov i nábor specialistů.
Táta, který neuměl číst
Nepomáhala ale jen v rodném kraji. Už v roce 1994 přispěla svou verzí písně na charitativní album Red Hot + Country, které vybíralo peníze na boj s HIV/AIDS.
A miliony amerických dětí možná neznají ovci Dolly ani neposlouchají country, přesto zpěvačka změnila jejich životy.
Dolly Parton Imagination Library od roku 1995 posílá dětem do pěti let každý měsíc jednu knihu zdarma. Dnes ji dostává jedno z šesti amerických dětí do pěti let, program se rozšířil do dalších čtyř anglicky mluvících zemí (Kanady, Austrálie, Velké Británie a Irska) a rozdáno bylo přes 332 milionů knížek.
Projekt inspiroval Partonové otec, který neuměl číst ani psát. „Myslím, že hluboko uvnitř byl táta na tu knihovnu pyšnější než na celou mou kariéru,“ řekla. Jak prokázaly výzkumy, díky programu rodiče dětem častěji čtou a děti pak mají lepší výsledky v jazykových testech.
Za jejími projekty stojí nadace Dollywood Foundation, kterou zpěvačka založila už v roce 1988. Její pomoc byla vždycky praktická a mířila přímo k potřebným.
Na začátku 90. let třeba slíbila každému žákovi sedmé a osmé třídy ve svém domovském okrese 500 dolarů, pokud dokončí střední školu – s podmínkou, že si každý najde parťáka a budou se navzájem hlídat. Byl to trochu úplatek, ale zabral: podíl dětí, které školu nedokončily, spadl z 35 na 6 procent.
Zdroj: Nature, Bluesky, dollyparton.com, Imagination Library, BBC
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