Ve čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku, o několik let později se pokusil dostat co nejdál po souši až do Austrálie. Třiaadvacetiletý Svatopluk Kreidl, známý jako Turista Svaťa, už navštívil 61 zemí. Místo dalších dobrodružství ho ale po návratu z poslední velké výpravy čekala léčba rakoviny. Teď je znovu na cestě a chce projet Afriku od severu až na jih. Kdy dorazí do cíle, sám netuší.
Když si se Svatoplukem Kreidlem telefonujeme, je zrovna v Maroku. Začátkem listopadu vyrazil z Brna s pořádně ambiciózním plánem: projet Afriku podél jejího západního pobřeží od severu až po Jihoafrickou republiku. Nejlépe stopem, bez pevného itineráře a s co největším prostorem pro náhodná setkání.
Hned v prvních dnech cesty ho potrápila zima. Jednu noc strávil i v kabině kamionu, jehož řidič ho svezl 700 kilometrů až do Valencie. Do Afriky se nakonec přepravil helikoptérou a v Maroku už stihl strávit dva dny u berberské rodiny ve Vysokém Atlasu.
Svaťa se mezi českými cestovateli proslavil především svými dobrodružnými výpravami, které dokumentuje na sociálních sítích pod přezdívkou Turista Svaťa. Na tu letošní ale vyráží s úplně jiným nastavením než na ty předchozí. Zásadní zlom v jeho přístupu k cestování totiž nepřišel v žádné z exotických zemí, ale doma v Brně, když se dozvěděl, že má rakovinu. Nemoc ho přiměla přehodnotit i něco, nad čím si dříve na svých dobrodružných výpravách příliš nelámal hlavu.
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