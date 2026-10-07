Ještě před pár lety měla být éra vychrtlých modelek definitivně pryč. Mluvilo se o body positivity, větší tělesné rozmanitosti a o tom, že móda už nemusí vypadat jako přehlídka jediné tělesné konstituce. Jenže velmi štíhlé postavy se znovu objevují v módě, na sociálních sítích i v popkultuře. A s nimi se vrací i estetika, která nápadně připomíná 90. léta.
Tehdy se jí říkalo heroin chic. Bledá pleť, kruhy pod očima, rozmazané líčení, ledabyle upravené vlasy, jednoduché oblečení, spodní prádlo místo šatů a především velmi štíhlá, někdy až vyhublá postava. Dnes ale stejný ideál nemusí přicházet s cigaretou, grungeovou kapelou ani otevřenou drogovou estetikou. Může se skrývat za slovy jako fitness, wellness, disciplína, clean eating nebo longevity.
Podle odbornic nejde jen o módu. Podobné obrazy mohou ovlivňovat představu o tom, jak má vypadat zdravé a žádoucí tělo, a u zranitelných lidí přispívat k rozvoji nebo udržování problémového vztahu k jídlu a vlastnímu tělu. Zároveň ale nelze z konkrétního vzhledu člověka usuzovat, zda má poruchu příjmu potravy.
Když vyhublost nebyla o oblečení
Heroin chic nebyl pouze požadavek na určitou velikost těla. Byl součástí širší kulturní atmosféry 90. let. Do módních časopisů pronikaly fotografie, které se záměrně odvracely od dokonale nasvíceného světa supermodelek předchozí dekády. Místo něj nabízely něco syrovějšího, intimnějšího a nedokonalejšího.
„Heroin chic byl i specifický trend, který ovlivňoval módu: rozmazané stíny, ledabyle upravené vlasy, světlá pleť, spodní prádlo nebo jen průhledná košilka jako šaty, jednoduchost,“ popisuje publicistka Hanka Trojánková.
Co znamenal heroin chic
Heroin chic označuje estetiku, která se v módě výrazně prosadila zejména v 90. letech. Typické byly velmi štíhlé, až vyhublé postavy, bledost, unavený nebo „nezdravý“ vzhled, jednoduché oblečení a syrovější styl fotografií.
Nešlo o jednotný módní trend ani o tvrzení, že všichni lidé, kteří tak vypadali, užívali drogy. Problém spočíval mimo jiné v tom, že módní obrazy mohly spojovat velmi štíhlé tělo s představou žádoucího, cool nebo rebelsky působícího života.
Do tehdejší estetiky podle ní výrazně zasahovalo i umění. „Umělci heroin brali a začal se propisovat do jejich umění,“ říká. Droga tak nebyla jen symbolem, který se objevil na fotografii. Pro část tehdejší umělecké scény byla skutečně součástí života a zkušenosti, z níž tvorba vyrůstala.
Jedním z výrazných jmen tohoto období byl fotograf Davide Sorrenti. Zemřel v roce 1997 ve věku dvaceti let na komplikace spojené s užíváním drog. Sorrenti měl vrozené onemocnění krve a jeho smrt se následně stala součástí debaty o tom, jak módní průmysl zachází s obrazy drogové závislosti a vyhublosti.
Jeho příběh se navíc často zaměňuje s příběhem jeho staršího bratra Maria Sorrentiho. Právě Mario fotografoval slavnou kampaň Calvin Klein Obsession s Kate Moss. Davide byl s Moss rovněž fotograficky spojen, jeho práce ale patřila do jiné části tehdejší módní scény. Samotný výraz „heroin chic“ se podle vzpomínek Sorrentiho matky Francescy výrazně spojil právě s obdobím po Davideho smrti. Na jeho pohřbu měla tehdejší šéfredaktorka magazínu Interview Ingrid Sischy říct, že to, co vidí, není „chic“, ale heroin.
Dnes už tělo nepotřebuje příběh
Právě tady podle Trojánkové začíná rozdíl mezi tehdejším heroin chic a současným ideálem. „Ozempic look nemá ‚umělecký‘ přesah. Je to spíš pragmatická fascinace štíhlostí, která se komerčně nejvíce vyplatí a můžeme si ji tak už skoro legálně pořídit,“ říká.
Současný ideál podle ní nemá stejnou vazbu na určitou uměleckou scénu. „Problém je právě ta utilitárnost. Drogy a umění k sobě tíhnou kvůli tomu, že citliví lidé se přes ně snaží přežít, taky kvůli změnám vědomí, které mohou u někoho prohlubovat kreativitu,“ vysvětluje. A dodává: „V dnešní době už není hubenost spojená ani s nějakou uměleckou vizí: například návrat boho chic víly ze sedmdesátých let. Samotné hubené tělo je ta vize.“
Léky ze skupiny GLP-1 přitom tento fenomén nijak jednoduše nevysvětlují. Mají legitimní medicínské využití a pro některé pacienty představují důležitou léčbu. Současně ale jejich popularita přinesla do veřejného prostoru představu, že výrazné snížení hmotnosti může být relativně snadno dosažitelným cílem.
„Může se objevovat implicitní sdělení: když dnes existuje účinný prostředek k hubnutí, proč ještě nejsi štíhlý?“ říká Kateřina Sloviaková, metodička a vedoucí Kontaktního centra Anabell Praha. Sama zároveň zdůrazňuje, že GLP-1 léky není namístě démonizovat. Otázkou je spíš jejich společenský kontext a způsob, jakým se z léčby může stát další nástroj pro dosažení určitého vzhledu.
Od hubenosti k dokonale kontrolovanému tělu
Současný ideál se navíc neomezuje jen na samotnou štíhlost. Podle Sloviakové se prosazuje také důraz na vyrýsované a pevné tělo, nízké procento tuku a dokonale kontrolovaný životní styl. S tím se mění i význam, který tělu přisuzujeme. Nejde už jen o to být krásná nebo hubená. Vzhled může člověk vnímat jako důkaz disciplíny, zdraví, úspěchu a schopnosti mít vlastní život pod kontrolou.
A právě zde se podle odbornice může začít stírat hranice mezi zdravým životním stylem a chováním, které už člověku škodí. „Dříve bylo v některých případech poměrně zřejmé, že jde především o estetický ideál. Dnes se extrémní kontrola jídla nebo těla může velmi snadno schovat za slovník zdraví,“ říká Sloviaková.
Sport, kvalitní strava nebo zájem o vlastní zdraví samozřejmě samy o sobě problém nepředstavují. Rozhodující je podle ní to, jakou funkci začnou mít v životě člověka. Pokud člověk například už nedokáže vynechat trénink bez výčitek, postupně vyřazuje stále více potravin nebo začne přizpůsobovat společenský život pravidlům svého jídelníčku, nejde už jen o to, že se o sebe dobře stará. „Zdraví neznamená mít maximální kontrolu,“ říká.
Nezdravé chování jako disciplína
Právě proměna jazyka je podle Vladimíry Pekárkové z Centra Anabell Ostrava jedním z důvodů, proč je současná situace složitá. Tlak na štíhlost podle ní nezmizel. Jen se může skrývat za jinými pojmy – například zdraví, fitness nebo péče o sebe. „Problém není samotná štíhlost. Lidská těla jsou přirozeně různá. Rizikový je společenský tlak, který z určitého typu těla vytváří měřítko úspěchu, sebekontroly, nebo dokonce osobní hodnoty,“ říká.
Člověk tak může začít výrazně omezovat jídlo, ale okolí jeho chování nebude vnímat jako varovný signál. Naopak ho může pochválit za pevnou vůli. A právě pochvala může problém ještě posilovat. Pekárková upozorňuje, že komentovat cizí tělo nebo úbytek hmotnosti není tak nevinné, jak se může zdát. Nikdo zvenčí totiž neví, co za změnou stojí. Člověk může hubnout proto, že změnil životní styl, ale také kvůli nemoci, psychickým potížím nebo poruše příjmu potravy. U poruch příjmu potravy navíc nelze spoléhat na vzhled. Nemocný člověk nemusí být nápadně hubený a naopak velmi štíhlá postava sama o sobě neznamená, že má člověk problém.
Co dělá s tělem obrazovka
Další část příběhu se odehrává na sociálních sítích. Tam se ideál neobjeví jednou na obálce časopisu. Může se vracet stokrát denně. Člověk přitom nemusí cíleně hledat obsah o hubnutí. Algoritmus mu může postupně nabízet další fitness videa, proměny postavy, recepty, jídelníčky nebo fotografie velmi štíhlých a vyrýsovaných lidí.
„Co vidíme často, začínáme považovat za normální,“ říká Pekárková. Pokud člověk každý den sleduje desítky podobných postav, získá zkreslenou představu o tom, jak vypadá běžné tělo. Zároveň se s nimi opakovaně porovnává.
Výzkum podobný mechanismus popisuje. Přehled 50 studií ze 17 zemí u mladých lidí ve věku 10 až 24 let našel souvislosti mezi používáním sociálních sítí, porovnáváním vzhledu, přejímáním ideálu štíhlého či vyrýsovaného těla a problémy s obrazem vlastního těla nebo poruchovým stravováním. Sociální sítě přitom nejsou jedinou příčinou poruch příjmu potravy.
Pekárková proto s klienty pracuje také s takzvanou digitální hygienou. Nejde pouze o to, kolik času na sociálních sítích tráví, ale především koho sledují, jak na ně konkrétní obsah působí a jaký obraz těla jim algoritmus opakovaně servíruje.
Kdy už nejde jen o zdravý životní styl?
Poruchu příjmu potravy nelze poznat podle vzhledu. Varovné mohou být především změny v chování a vztahu k jídlu, pohybu a vlastnímu tělu.
- postupné vyřazování stále většího množství potravin
- vynechávání jídel nebo vyhýbání se společnému jídlu
- výrazné zaujetí kaloriemi či nutričními hodnotami
- časté vážení a kontrolování těla
- strach z některých jídel
- nutkavé cvičení
- cvičení navzdory nemoci, bolesti nebo vyčerpání
- silná úzkost či výčitky při vynechání tréninku
- sociální stažení
- situace, kdy se jídlo, váha a vzhled stanou dominantním tématem života
Když jídlo řídí všechno dění
Podle odbornic proto není nejdůležitější otázkou, zda někdo jí zdravě nebo pravidelně sportuje. Mnohem důležitější je, co se stane, když svá pravidla poruší. Dokáže člověk vynechat trénink, když je nemocný? Umí si dát jídlo, které běžně nejí, aniž by ho pak trápily výčitky? Zvládne odjet na dovolenou bez kontroly jídelníčku? Může jít s přáteli do restaurace, aniž by několik hodin předem řešil, co přesně si dá?
Právě podobné otázky podle Sloviakové ukážou, kdy se péče o zdraví začíná měnit v potřebu kontroly. Pekárková upozorňuje, že o vztahu k vlastnímu tělu se často začíná mluvit až ve chvíli, kdy je problém viditelný. Podle ní je nutné začít mnohem dřív.
Mluvit dřív, než přijde problém
Prevence podle Pekárkové nespočívá jen v tom, vysvětlovat dětem, co je zdravé jídlo nebo kolik pohybu potřebují. Důležité je také mluvit o tom, odkud se bere představa o „správném“ těle a proč se v čase mění.
„Je potřeba vysvětlovat souvislosti s uměním, politikou i popkulturou, věnovat se estetice těla ve školách,“ říká. Děti tak mohou získat odstup od obrazů, které kolem sebe denně vidí, a začít přemýšlet, kdo a jak jejich představy o těle vytváří.
Takové rozhovory přitom nemusí znamenat, že děti budou před celou třídou mluvit o vlastních zkušenostech. Škola podle Pekárkové může vytvořit bezpečný prostor, kde se o těle, jídle a tlaku na vzhled dá mluvit stejně přirozeně jako o jiných citlivých tématech. „Stud zvyšuje tabuizaci tématu,“ upozorňuje.
Téma těla se tak nemusí otevřít až ve chvíli, kdy někdo začne výrazně hubnout nebo se jeho život začne točit kolem jídla a cvičení. Může začít mnohem dřív – třeba jednoduchou otázkou: proč právě toto tělo považujeme za krásné a odkud jsme se to vlastně naučili?
Video: Jak se mění pohled na hubnutí a zdravou stravu
Zdroj: autorský článek
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