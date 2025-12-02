Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Dřevostavba na klíč: Proč jejich popularita tak rychle roste?

před 3 hodinami
Bydlení ve vlastním domě je snem, který se v posledních letech stále častěji realizuje pomocí dřeva. Moderní dřevostavby už nejsou jen chaty, jde o technologicky vyspělé, nízkoenergetické domy, které nabízejí zdravé a ekonomické bydlení.
Foto: HK-Dřestav s.r.o.

Co je to moderní dřevostavba?

Pod pojmem dřevostavba si dnes nepředstavujte srub, ale sofistikovaný inženýrský systém. Nejrozšířenějším typem je panelová konstrukce. Nosnou kostru tvoří dřevěný rám, který je z obou stran opláštěn deskovými materiály.

Hlavními důvody pro volbu této technologie jsou bezkonkurenční rychlost výstavby, udržitelnost a úspory energií. Moderní dřevostavby tak kombinují osvědčenou tesařskou tradici s moderní prefabrikací, což zaručuje, že váš dům bude postaven nejen rychle, ale především s maximální přesností.

Co je panelová konstrukce a proč je s ní realizace tak rychlá

Nosnou kostru panelové dřevostavby tvoří KVH hranoly, které jsou technicky vysušené, z cinkovaného smrkového dřeva, které je tvarově stálé a odolné vůči škůdcům.

Výroba panelů probíhá v hale. To zaručuje přesnost, kterou na staveništi nelze dosáhnout, a nezávislost na počasí. Na stavbu se vozí hotové díly včetně přípravy pro okna a instalace.

Izolace, která nesedá

Kvalita dřevostavby stojí na izolaci, která je často také kritickým bodem dřevostaveb. Vhodné tak je vsadit na minerální vatu, která se do panelů vkládá napěchovaná, protože se řeže s nadmírou, a navíc je fixována vodorovnými trámky. Tento postup garantuje, že izolace v konstrukci časem nesedne a nevzniknou tepelné mosty.

Difuzně otevřená, nebo uzavřená?

Při stavbě máte na výběr ze dvou principů práce s vlhkostí. Můžete si zvolit dřevostavbu difuzně uzavřenou, kde se vlhkost drží mimo konstrukci pomocí parotěsné fólie nebo difuzně otevřenou, kde konstrukce dýchá a používají se desky a fasádní systém na bázi dřevovlákna. Vlhkost se může v zimě odpařit ven, což výrazně zlepšuje klima v interiéru.

Mýty o životnosti a cena

Moderní dřevostavby dnes mají životnost téměř stejnou jako zděné domy. Klíčem je ochrana dřeva před vlhkostí, kterou řeší právě precizní skladba stěn.

Cenově jsou dřevostavby srovnatelné s klasickou výstavbou, ale vítězí v provozních nákladech a prostoru. Díky užším stěnám s lepší izolací získáte na stejném půdorysu více užitné plochy.

Jaké jsou výhody dřevostavby na klíč?

Stavba "na klíč" u kvalitního dodavatele jako je třeba HK-Dřestav znamená komplexní servis od projektu po finální úklid, přičemž bydlíte v řádu měsíců, rozpočet je pevný bez vícenákladů a veškerou koordinaci a záruky za vás řeší právě dodavatel.

Při výběru firmy vždy dbejte na certifikace materiálů a možnost vidět reálné stavby, protože kvalitní dodavatel nic neskrývá. Pokud o stavbě uvažujete, rádi vám poradíme. Na této stránce najdete kontakt na jednotlivé obchodní zástupce společnosti HK-Dřestav.

Inspirujte se našimi realizacemi. Prohlédněte si nabídku domů a přečtěte si reference zákazníků společnosti HK-Dřestav.

 
