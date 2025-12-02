Dřevostavba na klíč: Proč jejich popularita tak rychle roste?

Co je to moderní dřevostavba?
Pod pojmem dřevostavba si dnes nepředstavujte srub, ale sofistikovaný inženýrský systém. Nejrozšířenějším typem je panelová konstrukce. Nosnou kostru tvoří dřevěný rám, který je z obou stran opláštěn deskovými materiály.
Hlavními důvody pro volbu této technologie jsou bezkonkurenční rychlost výstavby, udržitelnost a úspory energií. Moderní dřevostavby tak kombinují osvědčenou tesařskou tradici s moderní prefabrikací, což zaručuje, že váš dům bude postaven nejen rychle, ale především s maximální přesností.
Co je panelová konstrukce a proč je s ní realizace tak rychlá
Nosnou kostru panelové dřevostavby tvoří KVH hranoly, které jsou technicky vysušené, z cinkovaného smrkového dřeva, které je tvarově stálé a odolné vůči škůdcům.
Výroba panelů probíhá v hale. To zaručuje přesnost, kterou na staveništi nelze dosáhnout, a nezávislost na počasí. Na stavbu se vozí hotové díly včetně přípravy pro okna a instalace.
Izolace, která nesedá
Kvalita dřevostavby stojí na izolaci, která je často také kritickým bodem dřevostaveb. Vhodné tak je vsadit na minerální vatu, která se do panelů vkládá napěchovaná, protože se řeže s nadmírou, a navíc je fixována vodorovnými trámky. Tento postup garantuje, že izolace v konstrukci časem nesedne a nevzniknou tepelné mosty.
Difuzně otevřená, nebo uzavřená?
Při stavbě máte na výběr ze dvou principů práce s vlhkostí. Můžete si zvolit dřevostavbu difuzně uzavřenou, kde se vlhkost drží mimo konstrukci pomocí parotěsné fólie nebo difuzně otevřenou, kde konstrukce dýchá a používají se desky a fasádní systém na bázi dřevovlákna. Vlhkost se může v zimě odpařit ven, což výrazně zlepšuje klima v interiéru.
Mýty o životnosti a cena
Moderní dřevostavby dnes mají životnost téměř stejnou jako zděné domy. Klíčem je ochrana dřeva před vlhkostí, kterou řeší právě precizní skladba stěn.
Cenově jsou dřevostavby srovnatelné s klasickou výstavbou, ale vítězí v provozních nákladech a prostoru. Díky užším stěnám s lepší izolací získáte na stejném půdorysu více užitné plochy.
Jaké jsou výhody dřevostavby na klíč?
Stavba "na klíč" u kvalitního dodavatele jako je třeba HK-Dřestav znamená komplexní servis od projektu po finální úklid, přičemž bydlíte v řádu měsíců, rozpočet je pevný bez vícenákladů a veškerou koordinaci a záruky za vás řeší právě dodavatel.
Při výběru firmy vždy dbejte na certifikace materiálů a možnost vidět reálné stavby, protože kvalitní dodavatel nic neskrývá. Pokud o stavbě uvažujete, rádi vám poradíme. Na této stránce najdete kontakt na jednotlivé obchodní zástupce společnosti HK-Dřestav.
Inspirujte se našimi realizacemi. Prohlédněte si nabídku domů a přečtěte si reference zákazníků společnosti HK-Dřestav.