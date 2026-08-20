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Dramatické záběry z českých hor. Fotopast zachytila setkání s predátorem, kterého spatří málokdo

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

Většinou se jim podaří lidským očím uniknout. Tentokrát ale jednu z krkonošských šelem zachytila přímo při lovu fotopast. Série snímků zveřejněná Správou Krkonošského národního parku ukazuje vlka při pronásledování srnce. „Divocí kopytníci, jako jsou srnci, jeleni nebo divočáci, tvoří hlavní složku potravy vlků,“ uvedla Správa KRNAP na svém facebookovém profilu.

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Vlci jsou vrcholoví predátoři a podle Správy KRNAP záběry zároveň připomínají, že šelma, která z českých hor na dlouhou dobu zmizela, je dnes opět pevnou součástí krkonošské přírody.Foto: Shutterstock – Monika Surzin
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Vzácný okamžik zachytila jedna z fotopastí Správy Krkonošského národního parku. Na zveřejněné sérii snímků je vidět srnec a jen kousek za ním vlk při lovu. Jakkoli mohou podobné záběry působit dramaticky, zachycují přirozenou součást života těchto šelem.

„Vlk obecný, vyhubený člověkem v polovině 19. století, se do Krkonoš postupně vrací. Od roku 2015 evidujeme jeho pozorování, v posledních třech letech můžeme hovořit o tom, že vlk v Krkonoších opět našel svůj domov,“ uvedla Správa Krkonošského národního parku v tiskové zprávě z října loňského roku.

V posledních letech navíc přibývají důkazy, že se šelmy v nejvyšších českých horách skutečně zabydlely. V roce 2024 ochranáři potvrdili, že vlci na východě českých Krkonoš vyvedli nejméně tři mláďata. O rok později získali důkazy o úspěšném rozmnožování také na západě hor.

Podle aktuálních údajů Správy KRNAP se v oblasti pohybuje přibližně deset jedinců a zasahují sem dvě až tři vlčí teritoria. Přesný počet zvířat se však určuje obtížně. Ochranáři proto kombinují záznamy z fotopastí se stopováním, genetickými analýzami, nálezy pobytových znaků a hlášeními od veřejnosti.

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Právě fotopasti umožňují nahlédnout do života zvířat, která návštěvník Krkonoš většinou vůbec neuvidí. Vlk se člověku zpravidla vyhýbá. Pokud k setkání přece jen dojde, Správa KRNAP doporučuje k šelmě nepřibližovat se, nekrmit ji a ponechat jí prostor k odchodu.

VIDEO: Video vůbec poprvé zachycuje útok smečky vlků na stádo zubrů v Polsku

Video vůbec poprvé zachycuje útok smečky vlků na stádo zubrů v Polsku. | Video: Institut pro výzkum savců, Polská akademie věd. Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik

Zdroj: Správa KRNAP, autorský text

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