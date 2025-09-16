Magazín

U britského pobřeží se pohupovala loď duchů. Podivný nález z paluby nikdo nečekal

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 5 hodinami
Co začalo jako cvičná plavba záchranářů RNLI u britského Tynemouthu, se během několika málo chvil změnilo v dramatickou akci. Z poškozené jachty museli vyprostit vyčerpaného muže, který na moři strávil 45 dní. Jenže tím akce neskončila: na palubě byly posléze nalezeny podezřelé předměty a dorazit musela i armádní jednotka se specializací na zneškodňování výbušnin.
Co začalo jako cvičná plavba záchranářů u britského pobřeží, se během několika málo chvil změnilo v dramatickou akci s nečekaným vyústěním. | Foto: Profimedia.cz

Ve středu kolem 20. hodiny prováděla zrovna posádka Royal National Lifeboat Institution z Tynemouthu cvičnou plavbu, když zachytila hlášení o jachtě, která se pohybuje nebezpečně blízko skal. Loď byla poškozená a hrozilo, že se převrhne. Jeden ze záchranářů nastoupil na palubu, aby provedl posouzení stavu. Objevil vyčerpaného muže, který potřeboval lékařskou pomoc.

"Vzhledem k tomu, že loď nabírala vodu a nepravidelně se kymácela v závislosti na mořských podmínkách, bylo rozhodnuto o vyproštění zraněného z lodi," uvedla RNLI, charitativní organizace, která se stará o záchranu životů na plážích po celém Spojeném království a Normanských ostrovech. Aby se záchranáři k muži dostali, museli odříznout zábradlí a teprve poté ho přenesli na záchranný člun. Následně byl převezen do bezpečí zátoky Cullercoats, kde už čekala sanitka, která jej dopravila do nemocnice v Cramlingtonu.

Tím ale drama neskončilo.

Policie přivolala také ozbrojenou jednotku a armádní tým pro zneškodňování výbušnin. Na palubě totiž byly nalezeny podezřelé předměty, konkrétně tzv. black powder, tedy černý prach používaný například v historických střelných zbraních nebo pyrotechnice. Podle dostupných informací byl materiál odvezen do kasáren EOD k dalšímu zajištění. Jestli šlo o materiál aktivní, kolik ho bylo ani odkud pocházel, není známo. Pravděpodobně se ale jednalo jen o preventivní opatření, a to kvůli bezpečnosti muže i záchranářů.

 
