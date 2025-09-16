U britského pobřeží se pohupovala loď duchů. Podivný nález z paluby nikdo nečekal

Ve středu kolem 20. hodiny prováděla zrovna posádka Royal National Lifeboat Institution z Tynemouthu cvičnou plavbu, když zachytila hlášení o jachtě, která se pohybuje nebezpečně blízko skal. Loď byla poškozená a hrozilo, že se převrhne. Jeden ze záchranářů nastoupil na palubu, aby provedl posouzení stavu. Objevil vyčerpaného muže, který potřeboval lékařskou pomoc.
"Vzhledem k tomu, že loď nabírala vodu a nepravidelně se kymácela v závislosti na mořských podmínkách, bylo rozhodnuto o vyproštění zraněného z lodi," uvedla RNLI, charitativní organizace, která se stará o záchranu životů na plážích po celém Spojeném království a Normanských ostrovech. Aby se záchranáři k muži dostali, museli odříznout zábradlí a teprve poté ho přenesli na záchranný člun. Následně byl převezen do bezpečí zátoky Cullercoats, kde už čekala sanitka, která jej dopravila do nemocnice v Cramlingtonu.
Tím ale drama neskončilo.
Policie přivolala také ozbrojenou jednotku a armádní tým pro zneškodňování výbušnin. Na palubě totiž byly nalezeny podezřelé předměty, konkrétně tzv. black powder, tedy černý prach používaný například v historických střelných zbraních nebo pyrotechnice. Podle dostupných informací byl materiál odvezen do kasáren EOD k dalšímu zajištění. Jestli šlo o materiál aktivní, kolik ho bylo ani odkud pocházel, není známo. Pravděpodobně se ale jednalo jen o preventivní opatření, a to kvůli bezpečnosti muže i záchranářů.