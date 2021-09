Ocas jako komín a pohyblivá věž s pokojem. Dračí dům je na prodej za 11 milionů

Neobvyklá architektonická stavba stále čeká na nového majitele. Dům ve tvaru draka se nyní prodává v americkém státě Michigan v přepočtu za 11 milionů korun. Kupec kromě unikátní budovy získá i saunu, svatební sál nebo obří zahradu.

"Za třicet let, co tuhle práci dělám, jsem unikátnější dům ještě neviděl," popsal stavbu s dračími motivy realitní makléř Joe Harris. Dominantou unikátní budovy je vysoká, šupinami pokrytá věž s pokojem na samém vrcholku. Věž byla postavena v roce 1988 a její část je pohyblivá, takže se majitel může kochat pohledem na okolní pozemek nebo krytý most, který k domu rovněž patří, píše web New York Post.

Sprawling ‘dragon house’ with tail and rotating tower goes on sale https://t.co/sfAyVJK7oq — The Independent (@Independent) September 7, 2021

Dalším podivným rysem budovy je klikatý dračí ocas, který ve skutečnosti slouží jako komín napojený ke krbu v obývacím pokoji. I když byl dům postavený před více než třiceti roky, “ocas” k němu původní majitel připojil o 12 let později. V tom samém roce rovněž přistavil velký svatební sál, jehož strop evokuje návštěvu katedrály. Tato vylepšení na domě stála v přepočtu pět milionů korun.

K domu rovněž patří hodovní síň s kuchyní a obytnými místnostmi o rozloze 250 metrů čtverečních. Na nové majitele čeká pět ložnic, pět koupelen, tři krby, vířivka, a sauna. V interiéru domu se střídá především masiv s kamenem, vše je navíc doplněno barevnými vitrážemi.

Nemovitost byla na prodej už před třemi lety, ale letos byla zlevněna na “pouhých” 540 tisíc dolarů (tedy 11,6 milionu korun). Makléř Joe Harris je přesvědčený, že jde o velmi výhodnou koupi, protože postavit v dnešní době podobný dům by podle něj stálo čtyřikrát tolik.

