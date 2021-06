Dovolená s CK je pohodlná

Chcete si užít dokonalou dovolenou, kterou nemusíte krok po kroku plánovat a kterou si užijete bez starostí?

Pokud ano, vyberte si svůj zájezd u cestovní kanceláře a těšte se na zasloužený odpočinek i zajímavé výlety. Cestování s cestovní kanceláří je totiž opravdu pohodlné a šetří váš čas. Stačí si v podstatě jen vybrat zájezd podle vašich představ, zaplatit a máte většinu práce hotovou. Vyřízení formalit je rychlé a cestovní kancelář zařídí vše za vás.

Navíc si dovolenou můžete zakoupit s předstihem i na poslední chvíli. Nemusíte se bát ani malého výběru, nabídky destinací i hotelů bývají opravdu pestré. Ideální je využít first minute nebo last minute zájezdy, které jsou za výhodné ceny. U CK Blue Style navíc při koupi first minute zájezdu získáte další slevy a výhody. Samozřejmě si lze vybrat i z dalších typů dovolených, které se často specializují na nějakou aktivitu nebo požadavek - například dovolená bez dětí.

Zakoupením zájezdu u cestovní kanceláře získáte také kompletní servis. Pomocí pár kliknutí si zvolíte destinaci a hotel, ve kterém budete ubytovaní, zakoupíte letenky a vyberete možnost stravování. Pokud si na své dovolené opravdu nechcete s ničím dělat starosti, zvolte variantu all inclusive, budete tak mít jídlo k dispozici přímo v hotelu, v některých případech po celý den, a nebudete tak muset řešit kde a za kolik se najíte. Mezi další výhody patří, že hotely bývají po stránce kvality služeb prověřeny cestovními kancelářemi.

Kdyby se během vašeho zájezdu přeci jen objevily nějaké komplikace, můžete je v klidu vyřešit s delegátem, a to v českém jazyce. Nemusíte se tak zbytečně stresovat a problémovou situaci za vás vyřeší opět cestovní kancelář. Další výhodou, kterou delegáti přináší, jsou znalosti o dané destinaci a tipy na zajímavá místa, která často nenajdete ani v turistických průvodcích.

Díky cestování s cestovní kanceláří tak ušetříte hlavně čas, zbytečný stres a často i peníze. Užijte si klidnou pěknou dovolenou přesně podle vašich představ. Stačí si jen vybrat z nabídky cestovních kanceláří.