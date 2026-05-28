Dovolená, která má všechno: Vítejte v Horním Rakousku
Ať už vás lákají horské túry s dechberoucími výhledy, odpočinková odpoledne u průzračných jezer nebo objevování místní kultury a regionální kuchyně, Horní Rakousko nabízí všechno na jednom místě. Přinášíme inspiraci, jak nasát jedinečný rakouský pocit už letos v létě.
Křišťálově čistá jezera, dramatické horské scenerie a dobrodružství na každém kroku. K tomu historická města s památkami a příběhy sahajícími více než tisíc let do minulosti a kuchyně, která stojí za samostatnou kapitolu. Náš jižní soused, vzdálený z Česka jen pár hodin jízdy autem, autobusem či vlakem, spojuje to všechno.
Horní Rakousko je rájem pro milovníky pohybu a outdooru, od pěších túr a cyklovýletů po nordic walking, zároveň ale nabízí i bohatou kulturu a historii. Ať už hledáte aktivní dovolenou v sedle kola, koně či na horských stezkách, nebo dáváte přednost pomalému létu u průzračného jezera s talířem čerstvé ryby opečené ve slané krustě a sklenicí vychlazeného moštu, Horní Rakousko je místem, kde se potkávají autenticita, pohostinnost a radost ze života. Pojďte se s námi podívat na některá z největších lákadel této spolkové země.
Léto vHorním Rakousku
Než vyrazíte na dovolenou, vyplatí se také poohlédnout se po kartách hosta, které v Horním Rakousku fungují jako klíč k dostupnějším zážitkům. Otevírají dveře k bezplatné jízdě lanovkou, zlevněným vstupům do památek i výhodnějším plavbám po jezerech a řekách. Například Salzkammergut Card sdružuje to nejlepší z horsko-jezerní oblasti a u partnerů, od muzeí přes dopravce až po sportovní a volnočasové aktivity, nabízí slevy až 25 procent. Ještě štědřejší je Pyhrn-Priel AktivCard: zahrnuje kolem padesáti služeb zcela zdarma, včetně jízdy lanovkou, a další desítky se slevou.
Míříte-li do Lince, nezapomeňte na Linz Card. Získáte s ní volný vstup do hlavních muzeí, jako je Ars Electronica Center, muzeum umění Lentos nebo Zámecké muzeum, a zároveň ji využijete jako jízdenku na městskou dopravu Linz AG. A pokud vás láká podunajská krajina, sáhněte po Donau.Erlebnis Card – více než osmdesát poskytovatelů služeb podél hornorakouského úseku Dunaje s ní nabízí minimálně padesátiprocentní slevy, řadu služeb pak nabízí i úplně zdarma.
Na jedné straně ho formují hluboká údolí řek a dramatické soutěsky, na druhé krajinu protíná hustá síť tradičních řemeslných dílen a malých podniků. Mühlviertel má nezaměnitelnou atmosféru. Tento zvlněný kout Horního Rakouska se žulovou krajinou, rozprostřený mezi Dunajem a oblastí Böhmerwald, láká milovníky přírody, pohybu i poctivého piva, kterým je region proslulý.
Foto: TVB Mühlviertel/Alexander Kaiser
Pro cyklisty je Mühlviertel malým rájem. Síť Velorama nabízí 108 tras vinoucích se mezi statky na kopcích a otevřenou krajinou. Dohromady měří téměř 9000 kilometrů a překonávají převýšení přes 160 tisíc metrů. Ať už vyrazíte na silničce, gravelu nebo horském kole, čekají vás široké panoramatické výhledy a jízda krajinou s mimořádně čistým vzduchem. Typickým znakem jsou také úzké asfaltky s minimálním provozem, kde si můžete užít ničím nerušenou jízdu. Trasa vás zavede nejen do působivé přírody, ale i k řadě kulturních zastávek a gastronomických lahůdek, kterými se můžete posilnit na další kilometry.
Region si ale vychutnáte i jinak než ze sedla kola – třeba se sklenicí piva v ruce. Mühlviertel je totiž krajem s hlubokou pivovarnickou tradicí. Výborným cílem je město Freistadt, které má várečné právo už od středověku. Místní pivovar dodnes sídlí v barokní budově a vaří pivo Freistädter nepřetržitě už více než 250 let. Za návštěvu stojí i klášterní pivovar Schlägl, považovaný za kulturní a duchovní centrum severní části regionu. Pivo se tu vaří od roku 1580 a zdejší receptury se dědí z generace na generaci.
Pokud dáváte přednost pěší turistice, vydejte se po přeshraniční poutní cestě Wilheringer Pilgerweg. Trasa dlouhá 132 kilometrů propojuje cisterciácký klášter ve Wilheringu s klášterem ve Vyšším Brodě. Na cestě projdete dvanáct obcí a navštívíte čtrnáct kostelů, které lákají k zastavení i zamyšlení. Milovníci historie se mohou vydat také po stopách legendární koněspřežné železnice – trasy kopírují někdejší trať, která byla v provozu až do roku 1872. Pěkným zážitkem může být ukázková jízda historických vozů, které se konají na některých úsecích v letních měsících, nebo návštěva muzea koněspřežné železnice v Kerschbaumu.
Foto: TVB Mühlviertel/ Martin Sighart
Krajinou kontrastů je Dunajský region v Horním Rakousku, který se jen tak neokouká. Každý úsek této mohutné evropské tepny nabízí jinou tvář: od zalesněných břehů Horního Dunaje přes úrodné roviny Eferdingské pánve a Machlandu až po dramatické skalní scenerie kdysi obávaného Strudengau. Je to kraj, kde můžete zpomalit, ale stejně tak se vydat na pořádné dobrodružství – pěšky, na kole i lodí.
Foto: (c) infilmity
Jedním z nejsilnějších zážitků je vyhlídka na Dunaj – Schlögener Donaublick, nad slavnou Schlögenskou smyčkou. Právě tady Dunaj naráží na žulový masiv a v ostrém oblouku mění směr téměř o 180 stupňů – přírodní úkaz, který patří k nejpůsobivějším v celém Rakousku.
Pokud chcete tenhle region zažít naplno, sedněte na elektrokolo a vydejte se na trasu R1.04 Okolo meandrů Dunaje. Čekají vás zastávky jako meditační pyramida na kopci Etzing, svižné sjezdy i návrat úzkou soutěskou kolem kostelíku v Inzellu a archeologického areálu Římského parku ve Schlögenu, součásti památek UNESCO. Závěr? Další přejezd přes řeku a třeba čerstvá ryba vylovená z Dunaje v hotelu Riverresort Donauschlinge.
Na své si ale přijdou i rodiny s dětmi. Přírodní zábavní park Ikuna Naturresort spojuje přírodu s dobrodružstvím na ploše 200 tisíc metrů čtverečních. Více než 90 herních stanovišť, od dinosauřího světa přes lanové centrum až po motokáry nebo „ninja“ dráhy, zabaví děti na celé hodiny. A zatímco ti nejmenší řádí, dospělí se mohou buď přidat, nebo si na chvíli odpočinout.
Foto: (c) infilmity
Většina lidí si spojí Linec s voňavým koláčem z křehkého těsta plněným marmeládou. Jenže třetí největší město Rakouska je mnohem víc než sladká zastávka na mapě. Hlavní město Horního Rakouska nabízí působivý mix historie, živé gastronomie i současné kultury, která pulzuje především kolem umění a hudby. Kořeny města sahají až ke keltským osadám, dnes sem však míří nejen milovníci historie, ale i rodiny a příznivci moderního, kosmopolitního života. Navíc díky své blízkosti u českých hranic je ideální pro jednodenní výlet – ráno vyrazíte, večer jste zpět.
Foto: Linz Tourismus / Martin Stöbich
Srdcem historického centra města je Hauptplatz, rozlehlé barokní náměstí, které patří k největším uzavřeným náměstím v Evropě. Na ploše přes 13 tisíc metrů čtverečních mu dominuje 20 metrů vysoký sloup Nejsvětější Trojice z bílého mramoru. Nedaleko se tyčí i nepřehlédnutelná katedrála Neposkvrněného početí Panny Marie, největší kostel v Rakousku, známý také jako Mariendom. Linec, město na Dunaji v Horním Rakousku, ale není jen o minulosti. Moderní tvář města nejlépe poznáte v Ars Electronica Center, přezdívaném Muzeum budoucnosti. Interaktivní expozice vás vtáhnou do světa technologií, kde si můžete vyzkoušet trénování samořiditelných aut nebo třeba 3D tisk. Není náhodou, že právě Linec se pyšní titulem UNESCO Creative City of Media Arts“.
Hudební scéna patří k tomu nejlepšímu, co Linec nabízí. Elegantní Musiktheater láká na operu, balet i slavné muzikály a pravidelně hostí světová jména. Výjimečnou akustiku i atmosféru má také Brucknerhaus, koncertní sál pojmenovaný po skladateli Antonu Brucknerovi, který stojí přímo na břehu Dunaje. I tady ožívá každý rok mezinárodní Brucknerův festival, který se letos bude konat od 13. do 30. září na různých scénách po celém městě. V létě pak město rozeznívá série koncertů Klassik am Dom – pod širým nebem, přímo před katedrálou.
Když zatoužíte po klidu a kousku přírody, zamiřte na vrch Pöstlingberg. Na vrchol vás vyveze historická železnice Pöstlingbergbahn, jedna z nejstrmějších adhezních drah v Evropě. Odměnou vám budou panoramatické výhledy na Linec i okolní hory. Na kopci stojí kostel a poutní bazilika Panny Marie Sedmibolestné a nechybí ani atrakce pro děti – jeskynní železnice vás zaveze do světa trpaslíků, lesních zvířat a fantazie ukryté v bývalé hradební věži.
Foto: Linz Tourismus/Martin Stöbich
Křišťálově čistá jezera a majestátní hory proměňují Solnou komoru – v ideální kulisu pro všechny, kdo chtějí být v pohybu – ať už se vydáte po svých, nebo nasednete na kolo a necháte se unášet jednou z nejpůsobivějších krajin Rakouska. Krajina Hallstatt-Dachstein v Solné komoře je navíc zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO a její jedinečný charakter utváří těžba soli, která se zde nepřetržitě odehrává už více než 7000 let.
Foto: Oberösterreich Tourismus GmbH/Stefan Mayerhofer
Milovníky turistiky nadchne dálková trasa BergeSeen Trail, která na více než 370 kilometrech propojuje horské scenerie s křišťálově čistými jezery, kterých po cestě napočítáte hned pětatřicet. Ve třiadvaceti etapách vás zavede napříč třemi spolkovými zeměmi, Horním Rakouskem, Salcburskem a Štýrskem, a nabídne jedny z nejpůsobivějších výhledů v zemi: na alpské štíty, hluboká údolí i zrcadlící se hladiny jezer. Svého „sourozence“ má trasa i pro milovníky dvou kol: BergeSeen eTrail je okruh navržený přímo pro e-mountainbiky. Na 615 kilometrech, rozdělených zhruba do deseti dnů a s převýšením kolem 14 tisíc metrů, vás provede alpskými panoramaty, kolem průzračných jezer i místy s bohatou historií.
Solná komora ale není jen o pohybu – je to také region výjimečné gastronomie. Několik michelinských hvězd, desítky restaurací oceněných průvodem Gault & Millau i vysoká hodnocení ve Falstaffu potvrzují, že místní gastronomie stojí na pevných základech. Zdejší kuchyně těží z toho, co nabízí okolní příroda: čerstvé ryby z jezer i vydatná jídla z horských pastvin. Region formovaný vodou a těžbou soli dal vzniknout specialitám, jako je siven připravovaný v solné krustě nebo jemný síh, které si můžete vychutnat například po projížďce na tradiční dřevěné lodi Zille.
Divokou tvář Alp můžete poznat v Cumberland Wildpark Grünau. Tento přírodní zoopark se rozprostírá na více než 60 hektarech a nabízí zvířatům prostor co nejbližší jejich přirozenému prostředí. Setkáte se zde se mnoho druhy zvířat, mimo jiné s medvědy, vlky, rysy, divokými kočkami i impozantními hejny ptáků, včetně vzácného ibise skalního. Park je přívětivý i pro rodiny: všechny cesty jsou sjízdné s kočárkem či vozíkem a doplňují je odpočinková místa i hravé vzdělávací prvky, které přibližují život a ochranu zvířat dětem i dospělým.
Foto: TVB Traunsee-Almtal/brainpark.traunsee
Region 360° Alpenland v srdci Horního Rakouska nabízí pestrou paletu zážitků pro milovníky hor, historie i dokonalého odpočinku. Pyhrn-Priel uchvátí dramatickou scenerií alpských vrcholků a rozkvetlými pastvinami, zatímco v historickém Steyru se potkává staleté dědictví s překvapivě svěžím městským šarmem. Jen o kousek dál odhaluje Národní park Kalkalpen tvář středoevropské divočiny, kde se dodnes zachovaly nedotčené bukové lesy zapsané na seznamu UNESCO. A až budete po výletech unavení, za regenerací a léčivou silou termálních pramenů se vyplatí zamířit do lázeňského městečka Bad Hall.
Foto: Pyhrn Priel Tourismus GmbH/Daniel Hinterramskogler
Adrenalinově laděným vrcholem regionu je via ferrata Priel-Klettersteig – nejdelší svého druhu v Rakousku. S délkou 2130 metrů a převýšením 900 metrů patří k nejnáročnějším výstupům ve východních Alpách. Ocelové lano vás zavede až na vrchol Grosser Priel (2515 m), nejvyšší horu pohoří Totes Gebirge, kde vás přivítá ikonický červený vrcholový kříž.
Pokud dáváte přednost klidnějšímu tempu, Národní park Kalkalpen je ideálním útočištěm. Krajinou se vine hustá síť stezek, které vybízejí k pěší turistice, cyklistice i jízdě na koni. Oblíbená je například dálková Rysí stezka, tzv. Luchs Trail, dvousetkilometrová trasa rozdělená do třinácti etap, která prochází teritoriem rysa ostrovida. Cyklisté si přijdou na své na trasách všeho druhu: od náročné Trans Nationalpark MTB-Tour přes romantickou Hintergebirgsradweg (R9) s kamennými tunely až po pohodové stezky podél řek. Po dni stráveném v sedle kola nebo na horské stezce se můžete odměnit zaslouženou svačinou v rustikálních horských chatách.
Za nevšedním gurmánským zážitkem se vydejte na festival Tavolata, který si za krátkou dobu své existence vydobyl pověst moderní klasiky. Tento „tak trochu jiný“ festival slaví radost ze společného stolování a proměňuje město Steyr i region národního parku v kulinářskou scénu plnou překvapení. Špičkoví šéfkuchaři Klemens Gold a Lukas Kapeller, ocenění michelinskými hvězdami, spolu s Maxem Rahoferem z průvodce Gault Millau zde servírují jedinečné zážitky v odvážném pop-up stylu – vaří totiž na těch nejneobvyklejších místech, všude možně, jen ne ve svých restauracích.
Tajemnější stránku regionu nabízí soutěska Dr. Vogelgesang-Klamm poblíž městečka Spital am Pyhrn. Tato rokle, dlouhá 1,5 až 2,7 kilometru v závislosti na tom, odkud vyrazíte, je nejdelší soutěskou v Horním Rakousku. Dřevěné lávky, více než 500 schodů a divoká voda vytvářejí dramatickou kulisu, kterou si užijí děti i dospělí. Soutěska je přístupná od května do října a představuje ideální rodinný výlet. Pro zkušenější turisty pak slouží jako výchozí bod pro delší, zhruba pětihodinové túry k horským chatám Bosruckhütte, Rohrauerhaus či Hofalm.
Foto: Pyhrn Priel Tourismus GmbH/Florian Lierzer
Region Quellenviertel je místem, kde se příroda doslova dere na povrch. Z hlubin tu vyvěrají termální prameny, které daly vzniknout lázeňským městům Bad Schallerbach a Geinberg. K tomu přidejte zvlněnou krajinu ideální pro cyklistiku, rodinné výlety i klidné procházky a máte recept na dovolenou, která léčí tělo i hlavu.
Foto: Tourismusverband Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach / Sarah Holzer
Podél řeky Inn se vinou pohodové cyklostezky, zatímco kopcovitý terén v okolí láká k pěší turistice i nordic walkingu. Právě ten si v regionu Vitalwelt, tvořeném 52 malebnými obcemi a městečky, získal velkou oblibu. A není divu – místní trasy vedou převážně po lesních a lučních cestách, často k vyhlídkám, odkud se otevírají uklidňující pohledy na krajinu plnou sadů a pastvin. V pohybové aréně Bad Schallerbach nebo Nordic.Fitness.Parku v Geboltskirchenu si můžete vybrat trasu přesně podle chuti: od krátkých, nenáročných okruhů až po jedenáctikilometrové výzvy s různým převýšením. Hole na nordic walking vám tu navíc rádi zdarma půjčí v místním turistickém informačním centru.
Poznejte „Quellenviertel“ na kole okružní Entdeckerradtour. Tato 180 kilometrů dlouhá okružní trasa je jako stvořená pro nezapomenutelnou cyklistickou dovolenou i prodloužený víkend. Kdo chce jet pohodovým tempem, může ji zvládnout v klidu za tři až čtyři dny. Entdeckerradtour je rájem pro rekreační cyklisty, protože vede převážně nenáročným, mírně zvlněným terénem s minimálním převýšením. Na elektrokole si pak můžete naplno vychutnat výhledy, přírodu, kulturu i místní gastronomii. Na jihu mají cyklisté na výběr mezi trasou podél jezer a panoramatickou variantou. Na západě – podél řek Inn a Salzach – se můžete vydat buď po bavorské („tam“), nebo po rakouské („tady“) straně.
Region Quellenviertel ale není jen o pohybu – je také proslulý svými ovocnými sady a zahradami. Místní výrobci vyrábí vlastní ovocné mošty a cidery a tradice výroby jablečného nápoje je zde hluboce zakořeněná. Nejlépe ji poznáte přímo v terénu: stačí nasednout na kolo a vydat se po cyklostezkách v údolích Trattnachtal a Innbachtal. Čekají vás výhledy na rozkvetlé sady, zastávky v tradičních Mostheuriger i útulných hostincích, kde se mošt podává. Trasy jsou vhodné jak pro rodiny, tak pro elektrokola, která si lze snadno zapůjčit.
Foto: Urlaubsregion Vitalwelt Bad Schallerbach/Andreas Röbl
Když přijde čas zpomalit, zamiřte do termálních lázní EurothermenResort Bad Schallerbach, vzdálených jen třicet kilometrů od Lince, které patří k nejznámějším lázeňským komplexům v Rakousku. Léčivá sirná voda tu proudí do tří tematických světů. Tropicana vás přenese na tropický ostrov s palmami a vyhřátými bazény, zatímco saunová vesnice AusZeit nabízí více než čtyřicet saun a relaxačních zón rozprostřených na ploše přes 4000 metrů čtverečních. Nechybí meditace při svíčkách, alpinárium ani unikátní „Most-Fassl“ – obří sud, kde se snoubí sauna s ochutnávkou moštu a vyprávěním o jeho historii. A zatímco dospělí zpomalí, děti se mohou vyřádit ve světě Aquapulco – pirátského ráje plného skluzavek a dobrodružství.
Článek vznikl ve spolupráci s Austria Tourism.
