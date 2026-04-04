Plány na ideální dovolenou dnes nevznikají jen podle katalogu, sociálních sítí a počasí. Stále víc do nich promlouvá aktuální světové dění, dostupnost destinací i touha zažít něco víc než jen lenošení u moře. A jedno je jasné: Čechy nezastavily ani bomby a cestovat nepřestali – právě naopak.
Hlavním hybatelem změn je konflikt na Blízkém východě. Ale ovlivňuje především výběr destinace, nikoli samotnou chuť vycestovat - a zrušené pobyty například ve Spojených arabských emirátech nebo Ománu vedly k rychlému přesunu zájmu jinam.
Češi nejčastěji volí jistotu a dostupnost. Proto výrazně roste zájem o Egypt nebo exotické, ale stabilní Kapverdy. S blížícím se létem pak tradičně nastupují stálice jako Chorvatsko, Řecko, Turecko nebo Bulharsko. „Riziko poptávku spíše přesměrovává, než aby ji tlumilo,“ shrnuje trend Simona Fischerová z CK Blue Style.
Ceny zájezdů i přes zdražování letenek zatím významně neporostou. Češi podle nich doposud na dovolených nijak nešetří, nezkracují ani délku svých pobytů. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže roste zájem o zájezdy po Evropě, zatímco ceny letenek mezi Asií a Evropou jsou podle mluvčí portálu Kiwi.com Daniely Chovancové na některých trasách o 200 až 300 procent vyšší.
„Cestovní kanceláře i kvůli vysoké konkurenci v oboru určitě nebudou masivně zdražovat. Do cen ale samozřejmě musí promítnout nové ceny letenek,“ uvedl Papež pro ČTK.
All inclusive nad chatou v Česku
Zajímavým posunem je rostoucí ochota plánovat s předstihem. Prodeje First Minute dovolených meziročně vzrostly zhruba o deset procent. Důvod je jednoduchý – lidé chtějí mít jistotu ceny i místa. Pokud by navíc omezení v některých regionech přetrvala, může dojít k ještě většímu tlaku na kapacity ve Středomoří. Destinace jako Španělsko, Tunisko nebo Albánie tak mohou být vyprodané dřív než obvykle.
A možná překvapivě stále platí, že letecká dovolená s all inclusive často vyjde levněji než pobyt v tuzemsku. I proto většina Čechů plánuje alespoň jednu dovolenou u moře ročně – a rekordy v počtu vycestovaných tomu odpovídají. Klíčovým faktorem je pohodlí: přímý let, krátká doba cestování a kompletní servis. Právě tyto parametry dnes rozhodují víc než kdy dřív.
Seznamte se s novými trendy
Vedle klasiky se ale stále víc prosazují i nové cestovatelské trendy, které reflektují změny životního stylu.
Do popředí se dostává třeba noční turistika. Cestování se tak posouvá do netradičních hodin: noční safari, pozorování hvězd nebo prohlídky měst bez davů lákají ty, kteří chtějí zažít destinaci jinak. Klidněji a autentičtěji. Na vzestupu jsou pak také aktivní dovolené, přičemž roste popularita především běžeckých nebo sportovních pobytů. Lidé kombinují relax s výkonem – ráno si zaběhnou podél moře, odpoledne odpočívají na pláži. Tento trend tak potvrzuje, že dovolená už není jen o „nicnedělání“.
Češi se však postupně učí přemýšlet i ekologicky – vybírají si lokality s menším dopadem na přírodu, preferují lokální služby nebo méně exponovaná místa. A na popularitě získávají i pomalejší formy cestování. Místo přeplněného itineráře lidé volí delší pobyt na jednom místě, často bez neustálého připojení k internetu.
Na bezpečnost se nezapomíná
Zvýšená nejistota ve světě vede také k větší opatrnosti. „V aktuální situaci vidíme, že lidé mnohem více dbají na bezpečnost a je důležité mít sjednané kvalitní cestovní pojištění, sledovat aktuální doporučení Ministerstva zahraničních věcí a registrovat se v systému DROZD,“ radí Fischerová.
Velkou roli pak podle ní hraje i flexibilita. „Klienti chtějí mít možnost upravit termín nebo změnit destinaci podle aktuální situace, což je v dnešní době naprosto klíčové,“ dodává.
Silná letní sezona
Ačkoliv konflikty neustávají, podle pracovníků cestovních kanceláří vše nasvědčuje tomu, že letošní letní sezona bude velmi silná.
„Češi mají o cestování velký zájem, vědí, co od dovolené očekávají, a jsou připraveni se přizpůsobit aktuálním podmínkám. Už dnes vidíme, že lidé nepřemýšlejí nad tím, jestli pojedou, ale spíše kam a jak nejlépe. Dovolená se pro ně stává promyšlenou investicí do zážitků, odpočinku a celkového životního stylu,“ uzavírá Fischerová.
Tisíce zrušených letů a složitá situace na Blízkém východě, vede Čechy podle Jiřího Spolka ze Zaleťsi k volbě destinace v Evropě nebo Karibiku. Podobný trend pozoruje i ředitel Slevomat Group Tomáš Braverman. „Vidíme rostoucí zájem o pobyty v Polsku, kde poptávka oproti stejnému období minulého roku vzrostla o téměř 19 procent,“ uvedl s tím, že roste i zájem o tuzemské dovolené.
Také podle Papeže stoupla mírně poptávka po destinacích v Karibiku, Latinské nebo Severní Americe. Největší nárůst je podle něj u cest s vlastní dopravou do zemí, které nabízí aktivní dovolenou na horách i na pobřeží. Týká se to především Itálie, Rakouska a částečně také Polska a Chorvatska, dodal.
Zdroj: autorský text, National Geographic
Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.
