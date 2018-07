Dospívající chtějí méně sexu. Čas tráví s rodinou a romantické vztahy udržují na dálku

Podle organizace British Pregnancy Advisory Service (BPAS) dvě třetiny z tisícovky dotazovaných dospívajících mezi 16 a 18 rokem života ještě neměly sex a čtvrtina nikdy nepila alkohol. Většina teenagerů dává přednost vzdělání, soustředí se na budoucí kariéru a volný čas tráví s rodinou a přáteli.

I mladí lidé v Česku stavějí na přední příčky v životě rodinu, zdraví a práci, ukázala nedávno zveřejněné studie České spořitelny a agentury Kantar.

Výsledky britského průzkumu naznačují, že skloubit studium, práci a čas s přáteli je pro mladé čím dál tím těžší. Na druhou stranu stráví v průměru pět hodin denně online, aniž by řešili práci nebo studium. Pouze čtvrtina dotazovaných dává přednost osobnímu kontaktu s přáteli před tím virtuálním.

Mladí lidé, kteří se se svými přáteli vídají častěji, jsou také podle průzkumu sexuálně aktivnější. Katherine O'Brienová z BPAS britské televizní stanici BBC řekla, že současná generace dospívajících si více uvědomuje ekonomická rizika a dává přednost vzdělání.

"Jsou zodpovědnější a vyzrálejší, zejména co se týče konzumace alkoholu a sexu," popsala.

Psychiatrička Ildiko Kovacsová z univerzity v San Diegu před časem uvedla, že dnešní dvacátníci nejsou tolik sexuální aktivní, protože mají přístup k pornografii na internetu.

Britská organizace Health Foundation zase nedávno uveřejnila studii, podle které budou dnešní mileniálové ve středním věku náchylnější k srdečním onemocněním, rakovině nebo cukrovce, protože trpí stresem ze zaměstnání, vztahů nebo obtížně dostupného bydlení.